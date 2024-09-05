https://sarabic.ae/20240905/أسطول-البحر-الاسود-يدمر-11-زورقا-أوكرانيا-مسيرا-1092417346.html
أسطول البحر الأسود يدمر 11 زورقا أوكرانيا مسيرا
أسطول البحر الأسود يدمر 11 زورقا أوكرانيا مسيرا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات أسطول البحر الأسود دمرت 11 زورقا أوكرانيا مسيرا خلال الليلة الماضية. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T11:00+0000
2024-09-05T11:00+0000
2024-09-05T11:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات من تجمع قوات "دنيبر" استهدفت أفرادا ومعدات لواء الهجوم الجبلي 128، واللواء الميكانيكي 31، ولواء الدفاع المحلي 123، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات أوريخوف الواقعة في مقاطعة زابوروجيه، ودنيبروفسكوي الواقعة في مقاطعة خيرسون، مضيفة أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 75 عسكريا، وأربع سيارات، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم طراز "دي-20"".كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثلاثة صواريخ تكتيكية عملياتية أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز"، وخمس قنابل موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع، وصاروخ ألدر، و27 طائرة مسيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240905/القوات-الروسية-تحرر-زافيتنوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية----1092413769.html
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روسيا
أسطول البحر الأسود يدمر 11 زورقا أوكرانيا مسيرا
11:00 GMT 05.09.2024 (تم التحديث: 11:01 GMT 05.09.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات أسطول البحر الأسود دمرت 11 زورقا أوكرانيا مسيرا خلال الليلة الماضية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات من تجمع قوات "دنيبر" استهدفت أفرادا ومعدات لواء الهجوم الجبلي 128، واللواء الميكانيكي 31، ولواء الدفاع المحلي 123، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات أوريخوف الواقعة في مقاطعة زابوروجيه، ودنيبروفسكوي الواقعة في مقاطعة خيرسون، مضيفة أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 75 عسكريا، وأربع سيارات، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم طراز "دي-20"".
ولفتت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية استهدف مصنع لإنتاج الذخيرة، ومخزن للقوارب المسيرة، ونقطة نشر مؤقتة للمرتزقة الأجانب، فضلا عن تراكم القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 136 منطقة.
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثلاثة صواريخ تكتيكية عملياتية أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز"، وخمس قنابل موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع، وصاروخ ألدر، و27 طائرة مسيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.