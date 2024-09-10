https://sarabic.ae/20240910/البحرية-الروسية-تبدأ-تدريبات-أوكيان-2024-الاستراتيجية--1092566354.html
البحرية الروسية تبدأ تدريبات "أوكيان-2024" الاستراتيجية
البحرية الروسية تبدأ تدريبات "أوكيان-2024" الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن البحرية الروسية بدأت تدريبات "أوكيان-2024" الاستراتيجية المجدولة في المحيطين الهادئ والمتجمد الشمالي والبحر... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T07:33+0000
2024-09-10T07:33+0000
2024-09-10T07:33+0000
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة: "اليوم، بدأت تشكيلات ووحدات من الأسطول البحري الحربي الروسي، وفقاً لخطة التدريب للقوات المسلحة الروسية، بالمشاركة في تدريبات القيادة والأركان "أوكيان-2024" الاستراتيجية، والتي ستستمر حتى 16 سبتمبر (أيلول الجاري) ضمناً".وأضاف البيان: "التدريبات ستُجرى بصيغة ثنائية بقيادة عامة للقائد العام للبحرية، الأميرال ألكسندر مويسيف، وستكون أحد الأنشطة الرئيسية للتدريب العملياتي والتجهيز القتالي للقوات المسلحة الروسية في عام 2024".وأوضح البيان بالقول: "الأهداف الرئيسية لمناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "أوكيان-2024" هي اختبار مدى جاهزية قيادة التشكيلات والمجموعات التابعة للبحرية الروسية لإدارة مجموعات متنوعة من القوات في مناطق مسؤوليتها، وحل المهام التشغيلية غير القياسية والاستخدام الشامل للأسلحة العالية الدقة والأنواع الواعدة والحديثة من الأسلحة والمعدات العسكرية خلال الجزء العملي من المناورات، بالإضافة إلى توسيع التفاعل مع القوات البحرية من الدول الشريكة عند حل المهام المشتركة في البحار".أسطول المحيط الهادئ الروسي يبدأ تنفيذ مناورات قتالية في كامتشاتكا... فيديوولفتت الوزارة، في بيانها، إلى أنه "تمت دعوة مجموعات من هيئات القيادة العسكرية ووحدات عسكرية من الدول الأجنبية الشريكة لروسيا الاتحادية، للمشاركة في التدريبات".
https://sarabic.ae/20240714/يمتلكان-1500-وحدة-بحرية-أقوى-أسطولين-في-العالم-ينفذان-مناورات-البحر-المشترك-2024-1090795702.html
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روسيا, رصد عسكري
البحرية الروسية تبدأ تدريبات "أوكيان-2024" الاستراتيجية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن البحرية الروسية بدأت تدريبات "أوكيان-2024" الاستراتيجية المجدولة في المحيطين الهادئ والمتجمد الشمالي والبحر الأبيض المتوسط وقزوين والبلطيق.
وجاء في بيان الوزارة: "اليوم، بدأت تشكيلات ووحدات من الأسطول البحري الحربي الروسي، وفقاً لخطة التدريب للقوات المسلحة الروسية، بالمشاركة في تدريبات القيادة والأركان "أوكيان-2024" الاستراتيجية، والتي ستستمر حتى 16 سبتمبر (أيلول الجاري) ضمناً".
وأضاف البيان: "التدريبات ستُجرى بصيغة ثنائية بقيادة عامة للقائد العام للبحرية، الأميرال ألكسندر مويسيف، وستكون أحد الأنشطة الرئيسية للتدريب العملياتي والتجهيز القتالي للقوات المسلحة الروسية في عام 2024".
وأوضح البيان بالقول: "الأهداف الرئيسية لمناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "أوكيان-2024" هي اختبار مدى جاهزية قيادة التشكيلات والمجموعات التابعة للبحرية الروسية لإدارة مجموعات متنوعة من القوات في مناطق مسؤوليتها، وحل المهام التشغيلية غير القياسية والاستخدام الشامل للأسلحة العالية الدقة والأنواع الواعدة والحديثة من الأسلحة والمعدات العسكرية خلال الجزء العملي من المناورات، بالإضافة إلى توسيع التفاعل مع القوات البحرية من الدول الشريكة عند حل المهام المشتركة في البحار".
ولفتت الوزارة، في بيانها، إلى أنه "تمت دعوة مجموعات من هيئات القيادة العسكرية ووحدات عسكرية من الدول الأجنبية الشريكة لروسيا الاتحادية، للمشاركة في التدريبات".