يمتلكان 1500 وحدة بحرية.. أقوى أسطولين في العالم ينفذان مناورات "البحر المشترك 2024"
© Sputnikما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟
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تمثل الأساطيل البحرية أحد أقوى أسلحة الجيوش الحديثة وأكثرها تطورا، لأن دورها لم يعد قاصرا على خوض المعارك البحرية أو الهجوم على شواطئ العدو، وإنما أصبح بإمكانها إطلاق الطائرات والصواريخ التي يمكنها قصف أي مكان حول العالم.
وأصبحت الدول الكبرى تمتلك مئات الوحدات البحرية التي تستطيع أن تغير موازين القوى في البحر والبر على السواء، إضافة إلى قدرتها على فرض هيمنة جوية على مناطق معينة بما تحمله من أسلحة الجو المختلفة الهجومية والدفاعية.
وتمتلك روسيا والصين أضخم أسطولين حربيين في العالم، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، ويتجاوز إجمالي ما تملكه الدولتان من وحدات بحرية 1500 وحدة.
الأسطول الروسي
يحتل المرتبة الأولى عالميا بـ781 وحدة تضم:
حاملة طائرات واحدة.
14 مدمرة.
12 فرقاطة.
83 كورفيت.
65 غواصة.
122 سفينة دورية.
47 كاسحة ألغام بحرية.
وتظهر إحصاءات الموقع أن روسيا تمتلك أضخم قوة كورفيتات في العالم، والمرتبة الأولى عالميا في حجم الغواصات وكاسحات الألغام البحرية، بينما تصنف قوة المدمرات الروسية في المرتبة الـ4 على مستوى العالم.
🇷🇺🇨🇳— الصين بالعربية (@mog_china) July 13, 2024
🔴 غير عادي.. وصل الأسطول الروسي المشارك في مناورة "البحر المشترك 2024" الصينية الروسية إلى ميناء عسكري في مدينة تشانجيانغ بمقاطعة قوانغدونغ يوم الجمعة، وانضم إلى قوات الجانب الصيني.
وقد تم تحشيد كافة القوات الصينية والروسية المشاركة في هذا التمرين. pic.twitter.com/AXbG4rKbFZ
الأسطول الصيني
يحتل المرتبة الثانية عالميا بـ730 وحدة بحرية تضم:
حاملتي طائرات.
3 حاملات مروحيات.
49 مدمرة.
42 فرقاطة.
72 كورفيت.
61 غواصة.
150 سفينة دورية.
36 كاسحة ألغام بحرية.
وتظهر إحصاءات الموقع أن الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا في حجم قوة الفرقاطات، والثانية في الكورفيتات وكاسحات الألغام البحرية، والثالثة في قوة الغواصات.
4 أغسطس 2023, 12:48 GMT
وتشارك وحدات بحرية من روسيا والصين في مناورات بحرية مشتركة تحمل اسم "البحر المشترك 2024".
ووصلت سفن الأسطول الحربي الروسي إلى ميناء عسكري في مدينة تشانجيانغ في مقاطعة قوانغدونغ الصينية، يوم الجمعة الماضي، لتنضم إلى السفن الصينية، حيث يجري حشد الوحدات البحرية من الجانبين للمشاركة في المناورات المشتركة.
© Sputnikما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟
ما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟
© Sputnik