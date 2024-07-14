يمتلكان 1500 وحدة بحرية.. أقوى أسطولين في العالم ينفذان مناورات "البحر المشترك 2024"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يصر على السيطرة على محور فلادلفيا، و موافقة مبدئية على مبادرة بغداد لعقد لقاء بين الأسد وأردوغان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:19 GMT
11 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب ينجو من محاولة اغتيال وبايدن يتصل به، رئيس الموساد على رأس وفد في الدوحة للتفاوض بشأن غزة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240714/يمتلكان-1500-وحدة-بحرية-أقوى-أسطولين-في-العالم-ينفذان-مناورات-البحر-المشترك-2024-1090795702.html
يمتلكان 1500 وحدة بحرية.. أقوى أسطولين في العالم ينفذان مناورات "البحر المشترك 2024"
يمتلكان 1500 وحدة بحرية.. أقوى أسطولين في العالم ينفذان مناورات "البحر المشترك 2024"
سبوتنيك عربي
تمثل الأساطيل البحرية أحد أقوى أسلحة الجيوش الحديثة وأكثرها تطورا، لأن دورها لم يعد قاصرا على خوض المعارك البحرية أو الهجوم على شواطئ العدو، وإنما أصبح... 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T18:38+0000
2024-07-14T18:38+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
الصين
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1f/1065802647_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_31ce78443d8eea26601968b5176c3e80.png
وأصبحت الدول الكبرى تمتلك مئات الوحدات البحرية التي تستطيع أن تغير موازين القوى في البحر والبر على السواء، إضافة إلى قدرتها على فرض هيمنة جوية على مناطق معينة بما تحمله من أسلحة الجو المختلفة الهجومية والدفاعية.وتمتلك روسيا والصين أضخم أسطولين حربيين في العالم، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، ويتجاوز إجمالي ما تملكه الدولتان من وحدات بحرية 1500 وحدة.الأسطول الروسييحتل المرتبة الأولى عالميا بـ781 وحدة تضم:وتظهر إحصاءات الموقع أن روسيا تمتلك أضخم قوة كورفيتات في العالم، والمرتبة الأولى عالميا في حجم الغواصات وكاسحات الألغام البحرية، بينما تصنف قوة المدمرات الروسية في المرتبة الـ4 على مستوى العالم.الأسطول الصينييحتل المرتبة الثانية عالميا بـ730 وحدة بحرية تضم:وتظهر إحصاءات الموقع أن الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا في حجم قوة الفرقاطات، والثانية في الكورفيتات وكاسحات الألغام البحرية، والثالثة في قوة الغواصات.وتشارك وحدات بحرية من روسيا والصين في مناورات بحرية مشتركة تحمل اسم "البحر المشترك 2024".ووصلت سفن الأسطول الحربي الروسي إلى ميناء عسكري في مدينة تشانجيانغ في مقاطعة قوانغدونغ الصينية، يوم الجمعة الماضي، لتنضم إلى السفن الصينية، حيث يجري حشد الوحدات البحرية من الجانبين للمشاركة في المناورات المشتركة.
https://sarabic.ae/20240618/انتشار-نحو-40-سفينة-روسية-في-أقصى-الشرق-ضمن-مناورات-ضخمة-ينفذها-أسطول-المحيط-الهادئ-1089948491.html
https://sarabic.ae/20230804/سفن-روسية-صينية-تدمر-غواصة-معادية-وتنفذ-إنزالا-خلال-مناورات-بحرية-ضخمة-فيديو--1079789413.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1f/1065802647_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_6fb8f9079cd6cb3387582e0a74d620df.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, الصين, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, الصين, أخبار العالم الآن

يمتلكان 1500 وحدة بحرية.. أقوى أسطولين في العالم ينفذان مناورات "البحر المشترك 2024"

18:38 GMT 14.07.2024
© Sputnikما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟
ما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
تمثل الأساطيل البحرية أحد أقوى أسلحة الجيوش الحديثة وأكثرها تطورا، لأن دورها لم يعد قاصرا على خوض المعارك البحرية أو الهجوم على شواطئ العدو، وإنما أصبح بإمكانها إطلاق الطائرات والصواريخ التي يمكنها قصف أي مكان حول العالم.
وأصبحت الدول الكبرى تمتلك مئات الوحدات البحرية التي تستطيع أن تغير موازين القوى في البحر والبر على السواء، إضافة إلى قدرتها على فرض هيمنة جوية على مناطق معينة بما تحمله من أسلحة الجو المختلفة الهجومية والدفاعية.
سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي خلال عرض بحري في خليج بيتر الأكبر كجزء من استكمال التدريبات البحرية الروسية-الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
انتشار نحو 40 سفينة روسية في أقصى الشرق ضمن مناورات ضخمة ينفذها أسطول المحيط الهادئ... فيديو
18 يونيو, 07:46 GMT
وتمتلك روسيا والصين أضخم أسطولين حربيين في العالم، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، ويتجاوز إجمالي ما تملكه الدولتان من وحدات بحرية 1500 وحدة.

الأسطول الروسي

يحتل المرتبة الأولى عالميا بـ781 وحدة تضم:
حاملة طائرات واحدة.
14 مدمرة.
12 فرقاطة.
83 كورفيت.
65 غواصة.
122 سفينة دورية.
47 كاسحة ألغام بحرية.
وتظهر إحصاءات الموقع أن روسيا تمتلك أضخم قوة كورفيتات في العالم، والمرتبة الأولى عالميا في حجم الغواصات وكاسحات الألغام البحرية، بينما تصنف قوة المدمرات الروسية في المرتبة الـ4 على مستوى العالم.

الأسطول الصيني

يحتل المرتبة الثانية عالميا بـ730 وحدة بحرية تضم:
حاملتي طائرات.
3 حاملات مروحيات.
49 مدمرة.
42 فرقاطة.
72 كورفيت.
61 غواصة.
150 سفينة دورية.
36 كاسحة ألغام بحرية.
وتظهر إحصاءات الموقع أن الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا في حجم قوة الفرقاطات، والثانية في الكورفيتات وكاسحات الألغام البحرية، والثالثة في قوة الغواصات.
سفن حربية روسية وصينية تشارك في تمرين بحري عسكري في بحر اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
سفن روسية صينية تدمر غواصة "معادية" وتنفذ إنزالا خلال مناورات بحرية ضخمة... فيديو
4 أغسطس 2023, 12:48 GMT
وتشارك وحدات بحرية من روسيا والصين في مناورات بحرية مشتركة تحمل اسم "البحر المشترك 2024".
ووصلت سفن الأسطول الحربي الروسي إلى ميناء عسكري في مدينة تشانجيانغ في مقاطعة قوانغدونغ الصينية، يوم الجمعة الماضي، لتنضم إلى السفن الصينية، حيث يجري حشد الوحدات البحرية من الجانبين للمشاركة في المناورات المشتركة.
© Sputnikما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟
ما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
ما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... حماس تنفي تقارير تجميد المفاوضات مع إسرائيل13:23 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала