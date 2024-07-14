https://sarabic.ae/20240714/يمتلكان-1500-وحدة-بحرية-أقوى-أسطولين-في-العالم-ينفذان-مناورات-البحر-المشترك-2024-1090795702.html

يمتلكان 1500 وحدة بحرية.. أقوى أسطولين في العالم ينفذان مناورات "البحر المشترك 2024"

يمتلكان 1500 وحدة بحرية.. أقوى أسطولين في العالم ينفذان مناورات "البحر المشترك 2024"

سبوتنيك عربي

تمثل الأساطيل البحرية أحد أقوى أسلحة الجيوش الحديثة وأكثرها تطورا، لأن دورها لم يعد قاصرا على خوض المعارك البحرية أو الهجوم على شواطئ العدو، وإنما أصبح... 14.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-14T18:38+0000

2024-07-14T18:38+0000

2024-07-14T18:38+0000

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وأصبحت الدول الكبرى تمتلك مئات الوحدات البحرية التي تستطيع أن تغير موازين القوى في البحر والبر على السواء، إضافة إلى قدرتها على فرض هيمنة جوية على مناطق معينة بما تحمله من أسلحة الجو المختلفة الهجومية والدفاعية.وتمتلك روسيا والصين أضخم أسطولين حربيين في العالم، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، ويتجاوز إجمالي ما تملكه الدولتان من وحدات بحرية 1500 وحدة.الأسطول الروسييحتل المرتبة الأولى عالميا بـ781 وحدة تضم:وتظهر إحصاءات الموقع أن روسيا تمتلك أضخم قوة كورفيتات في العالم، والمرتبة الأولى عالميا في حجم الغواصات وكاسحات الألغام البحرية، بينما تصنف قوة المدمرات الروسية في المرتبة الـ4 على مستوى العالم.الأسطول الصينييحتل المرتبة الثانية عالميا بـ730 وحدة بحرية تضم:وتظهر إحصاءات الموقع أن الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا في حجم قوة الفرقاطات، والثانية في الكورفيتات وكاسحات الألغام البحرية، والثالثة في قوة الغواصات.وتشارك وحدات بحرية من روسيا والصين في مناورات بحرية مشتركة تحمل اسم "البحر المشترك 2024".ووصلت سفن الأسطول الحربي الروسي إلى ميناء عسكري في مدينة تشانجيانغ في مقاطعة قوانغدونغ الصينية، يوم الجمعة الماضي، لتنضم إلى السفن الصينية، حيث يجري حشد الوحدات البحرية من الجانبين للمشاركة في المناورات المشتركة.

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