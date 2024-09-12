https://sarabic.ae/20240912/خبير-عسكري-بريطاني-الهجوم-الروسي-يعزل-القوات-الأوكرانية-عن-مقاطعة-كورسك--1092653231.html

خبير عسكري بريطاني: الهجوم الروسي يعزل القوات الأوكرانية عن مقاطعة كورسك

خبير عسكري بريطاني: الهجوم الروسي يعزل القوات الأوكرانية عن مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

صرح الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن الهجوم الروسي أدى إلى عزل عدد كبير من القوات الأوكرانية في منطقة كورسك. 12.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-12T16:34+0000

2024-09-12T16:34+0000

2024-09-12T16:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضاف الخبير في مدونته على موقع اليوتيوب، أنه "تم عزل عدد كبير من القوات الأوكرانية نتيجة لهذا الهجوم، مما سمح للروس بقطع الطرق الرئيسية".ووفقا للمحلل، فإن الهجوم الروسي ترك وحدات القوات المسلحة الأوكرانية دون حماية في مواجهة المزيد من العمليات لهزيمة القوات الأوكرانية في منطقة كورسك. وأفادت وزارة الدفاع أنه خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، خلال يومين 10 بلدات وهم أباناسوفكا، وبياخوفكا، وفيشنيفكا، وفيكتوروفكا، وفزابنوي، وغورديفكا، وكراسنو أوكتيابرسكوي، وأوبوخوفكا، وسناغوست، و10 أوكتيابر.كما صدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، خلال الـ 24 الساعة الماضية، هجومين مضادين للقوات الأوكرانية في اتجاه فاناسيفكا، وسناغوست، كما أحبطت أيضًا محاولة للهجوم في اتجاه بلدة أولغوفكا. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240912/الخارجية-الروسية-القوات-الأوكرانية-استخدمت-سكان-مقاطعة-كورسك-لتصوير-قصص-دعائية-لصحفيين-أجانب-1092647674.html

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روسيا, رصد عسكري