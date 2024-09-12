https://sarabic.ae/20240912/خبير-عسكري-بريطاني-الهجوم-الروسي-يعزل-القوات-الأوكرانية-عن-مقاطعة-كورسك--1092653231.html
خبير عسكري بريطاني: الهجوم الروسي يعزل القوات الأوكرانية عن مقاطعة كورسك
خبير عسكري بريطاني: الهجوم الروسي يعزل القوات الأوكرانية عن مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
صرح الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن الهجوم الروسي أدى إلى عزل عدد كبير من القوات الأوكرانية في منطقة كورسك. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T16:34+0000
2024-09-12T16:34+0000
2024-09-12T16:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف الخبير في مدونته على موقع اليوتيوب، أنه "تم عزل عدد كبير من القوات الأوكرانية نتيجة لهذا الهجوم، مما سمح للروس بقطع الطرق الرئيسية".ووفقا للمحلل، فإن الهجوم الروسي ترك وحدات القوات المسلحة الأوكرانية دون حماية في مواجهة المزيد من العمليات لهزيمة القوات الأوكرانية في منطقة كورسك. وأفادت وزارة الدفاع أنه خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، خلال يومين 10 بلدات وهم أباناسوفكا، وبياخوفكا، وفيشنيفكا، وفيكتوروفكا، وفزابنوي، وغورديفكا، وكراسنو أوكتيابرسكوي، وأوبوخوفكا، وسناغوست، و10 أوكتيابر.كما صدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، خلال الـ 24 الساعة الماضية، هجومين مضادين للقوات الأوكرانية في اتجاه فاناسيفكا، وسناغوست، كما أحبطت أيضًا محاولة للهجوم في اتجاه بلدة أولغوفكا. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240912/الخارجية-الروسية-القوات-الأوكرانية-استخدمت-سكان-مقاطعة-كورسك-لتصوير-قصص-دعائية-لصحفيين-أجانب-1092647674.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
خبير عسكري بريطاني: الهجوم الروسي يعزل القوات الأوكرانية عن مقاطعة كورسك
صرح الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن الهجوم الروسي أدى إلى عزل عدد كبير من القوات الأوكرانية في منطقة كورسك.
وأضاف الخبير في مدونته على موقع اليوتيوب، أنه "تم عزل عدد كبير من القوات الأوكرانية نتيجة لهذا الهجوم، مما سمح للروس بقطع الطرق الرئيسية".
ووفقا للمحلل، فإن الهجوم الروسي ترك وحدات القوات المسلحة الأوكرانية دون حماية في مواجهة المزيد من العمليات لهزيمة القوات الأوكرانية في منطقة كورسك.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير 10 بلدات في مقاطعة كورسك، خلال يومين.
وأفادت وزارة الدفاع أنه خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، خلال يومين 10 بلدات وهم أباناسوفكا، وبياخوفكا، وفيشنيفكا، وفيكتوروفكا، وفزابنوي، وغورديفكا، وكراسنو أوكتيابرسكوي، وأوبوخوفكا، وسناغوست، و10 أوكتيابر.
كما صدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، خلال الـ 24 الساعة الماضية، هجومين مضادين للقوات الأوكرانية في اتجاه فاناسيفكا، وسناغوست، كما أحبطت أيضًا محاولة للهجوم في اتجاه بلدة أولغوفكا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.