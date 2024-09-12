https://sarabic.ae/20240912/الخارجية-الروسية-القوات-الأوكرانية-استخدمت-سكان-مقاطعة-كورسك-لتصوير-قصص-دعائية-لصحفيين-أجانب-1092647674.html

الخارجية الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت سكان مقاطعة كورسك لتصوير قصص دعائية لصحفيين أجانب

الخارجية الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت سكان مقاطعة كورسك لتصوير قصص دعائية لصحفيين أجانب

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الروسية في تقرير حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه،، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية استخدمت سكان مقاطعة كورسك لتصوير قصص دعائية لصحفيين... 12.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-12T14:48+0000

2024-09-12T14:48+0000

2024-09-12T14:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في تقرير لوزارة الخارجية الروسية أنه " على وجه الخصوص، تم اقتياد ما بين 70 إلى 100 مدني قسراً إلى أقبية مدرسة سودجا الداخلية، حيث تعرضوا للعنف النفسي، واستخدموا في تصوير مقاطع دعائية للصحفيين الأوكرانيين، والأجانب الذين وصلوا [دخلوا المنطقة] بشكل غير قانوني مع مسلحين من الأراضي الأوكرانية"وأضاف التقرير "لم ينتهك هؤلاء الصحفيون حدود روسيا الاتحادية بشكل غير قانوني فحسب، بل قاموا بذلك كجزء من الوحدات العقابية شبه العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. هدفهم هو تشويه الأحداث الحقيقية عمدًا، لخلق خلفية إعلامية مواتية لتصرفات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وإخفاء المعلومات حول الجرائم الإرهابية التي يرتكبها المسلحون الأوكرانيون ضد سكان المنطقة من المدنيين"وفي تقرير لوزارة الخارجية الروسية حول الهجوم الإرهابي الذي قام به نظام كييف، والذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، جاء فيه: بعد غزو منطقة كورسك، أنشأت القوات المسلحة الأوكرانية معسكرات اعتقال في بعض المناطق.وتشير الوثيقة إلى أنه "في عدد من المناطق التي يسيطر عليها المسلحون، تم إنشاء ما يشبه "معسكرات الاعتقال"، حيث تم طرد المدنيين الذين لم يرغبوا أو لم تتح لهم الفرصة لمغادرة الأراضي التي استولى عليها العدو بالقوة".

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