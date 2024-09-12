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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240912/القوات-الروسية-تستهدف-احتياطيات-الجيش-الأوكراني-في-سومي-1092643297.html
القوات الروسية تستهدف احتياطيات الجيش الأوكراني في سومي
القوات الروسية تستهدف احتياطيات الجيش الأوكراني في سومي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الطيران والصواريخ التابعة للقوات المسلحة الروسية هاجمت احتياطيات 12 لواء من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T14:30+0000
2024-09-12T14:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
وكالة "روسيا سيغودنيا"
أخبار روسيا اليوم
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وتابعت الوزارة، في بيان لها، أن قوات الطيران والصواريخ العملياتية التكتيكية الروسية نفذت ضربات في سومي على مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية والاحتياطيات للدبابات الآلية 21 و 22 و 41 والدبابة 17 ولواء الهجوم الجوي 82 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الأول للحرس الوطني.ووجه طيران الجيش الروسي ونيران المدفعية وعمليات القوات النشطة ضرباتها على تجمعات القوى العاملة والمعدات من الألوية 22 و41 و61 و115 الآلية والدبابة 17 وألوية الهجوم الجوي، و82 و95 التابعة القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك لواء الدفاع 129 في مناطق سكنية من بوركي، غيفو، دارينو، زيليني شلياخ، كوسيتسا، ليوبيموفكا، مالايا لوكنيا، ميلوفي، مارتينوفكا، نوفايا سوروتشينا، نوفويفانوفكا، أورلوفكا وأوسبنوفكا.وذكرت الوزارة، في بيان لها الأسبوع الماضي، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت في المعارك على محو كورسك أكثر من 12500 عسكري، 101 دبابة، 42 عربة قتال مشاة، 83 ناقلة جند مدرعة، 669 مركبة قتالية مدرعة، 410 مركبة، 92 قطعة مدفعية، 26 نظام لإطلاق الصواريخ، بما في ذلك 7 "هيمارس" و5 "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و8 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، ومركبتين للنقل والتحميل، و24 محطة حرب إلكترونية، و7 رادارات مضادة للبطاريات، وراداريين للدفاع الجوي، و10 وحدات من المعدات الهندسية منها أربع مركبات هندسية، ووحدة لإزالة الألغام من طراز "أو أر-77".
https://sarabic.ae/20240912/القوات-الروسية-تدمر-آليات-عسكرية-أمريكية-في-دونيتسك-وزابوروجيه-1092627294.html
https://sarabic.ae/20240912/القوات-الروسية-تحرر-10-بلدات-في-مقاطعة-كورسك-خلال-يومين--1092639520.html
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روسيا, سلاح روسيا, وكالة "روسيا سيغودنيا", أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, وكالة "روسيا سيغودنيا", أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تستهدف احتياطيات الجيش الأوكراني في سومي

14:30 GMT 12.09.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الطيران والصواريخ التابعة للقوات المسلحة الروسية هاجمت احتياطيات 12 لواء من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وتابعت الوزارة، في بيان لها، أن قوات الطيران والصواريخ العملياتية التكتيكية الروسية نفذت ضربات في سومي على مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية والاحتياطيات للدبابات الآلية 21 و 22 و 41 والدبابة 17 ولواء الهجوم الجوي 82 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الأول للحرس الوطني.

واستهدفت الضربات الجوية التكتكية الروسية ألوية الدفاع الإقليمي 101 و103 و106 و116 و119 و129التابعة للقوات الأوكرانية المسلحة في مناطق بيلوبول، بويارو-ليجاتشي، غلوخوف، دولجيك، جورافكا، أوبودي، كوندراتوفكا، سيمينوفكا، ستيبانوفكا، سومي، سفيسا، بافلوفكا، بوستوغورود، راديانسكوي يامبول.

جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر آليات عسكرية أمريكية في دونيتسك وزابوروجيه
05:17 GMT
ووجه طيران الجيش الروسي ونيران المدفعية وعمليات القوات النشطة ضرباتها على تجمعات القوى العاملة والمعدات من الألوية 22 و41 و61 و115 الآلية والدبابة 17 وألوية الهجوم الجوي، و82 و95 التابعة القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك لواء الدفاع 129 في مناطق سكنية من بوركي، غيفو، دارينو، زيليني شلياخ، كوسيتسا، ليوبيموفكا، مالايا لوكنيا، ميلوفي، مارتينوفكا، نوفايا سوروتشينا، نوفويفانوفكا، أورلوفكا وأوسبنوفكا.

ويشار إلى أن القوات المسلحة الروسية حررت خلال الأسبوع الماضي 10 بلدات وهم أباناسوفكا، وبياخوفكا، وفيشنيفكا، وفيكتوروفكا، وفزابنوي، وغورديفكا، وكراسنو أوكتيابرسكوي، وأوبوخوفكا، وسناغوست، و10 أوكتيابر، بحسب بيان وزارة الدفاع..

جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر 10 بلدات في مقاطعة كورسك خلال يومين
12:10 GMT
وذكرت الوزارة، في بيان لها الأسبوع الماضي، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت في المعارك على محو كورسك أكثر من 12500 عسكري، 101 دبابة، 42 عربة قتال مشاة، 83 ناقلة جند مدرعة، 669 مركبة قتالية مدرعة، 410 مركبة، 92 قطعة مدفعية، 26 نظام لإطلاق الصواريخ، بما في ذلك 7 "هيمارس" و5 "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و8 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، ومركبتين للنقل والتحميل، و24 محطة حرب إلكترونية، و7 رادارات مضادة للبطاريات، وراداريين للدفاع الجوي، و10 وحدات من المعدات الهندسية منها أربع مركبات هندسية، ووحدة لإزالة الألغام من طراز "أو أر-77".
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