https://sarabic.ae/20240912/القوات-الروسية-تستهدف-احتياطيات-الجيش-الأوكراني-في-سومي-1092643297.html

القوات الروسية تستهدف احتياطيات الجيش الأوكراني في سومي

القوات الروسية تستهدف احتياطيات الجيش الأوكراني في سومي

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الطيران والصواريخ التابعة للقوات المسلحة الروسية هاجمت احتياطيات 12 لواء من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي. 12.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-12T14:30+0000

2024-09-12T14:30+0000

2024-09-12T14:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

وكالة "روسيا سيغودنيا"

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087195698_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d865dd0ea4f26199de8e6ce48e04e454.jpg

وتابعت الوزارة، في بيان لها، أن قوات الطيران والصواريخ العملياتية التكتيكية الروسية نفذت ضربات في سومي على مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية والاحتياطيات للدبابات الآلية 21 و 22 و 41 والدبابة 17 ولواء الهجوم الجوي 82 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الأول للحرس الوطني.ووجه طيران الجيش الروسي ونيران المدفعية وعمليات القوات النشطة ضرباتها على تجمعات القوى العاملة والمعدات من الألوية 22 و41 و61 و115 الآلية والدبابة 17 وألوية الهجوم الجوي، و82 و95 التابعة القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك لواء الدفاع 129 في مناطق سكنية من بوركي، غيفو، دارينو، زيليني شلياخ، كوسيتسا، ليوبيموفكا، مالايا لوكنيا، ميلوفي، مارتينوفكا، نوفايا سوروتشينا، نوفويفانوفكا، أورلوفكا وأوسبنوفكا.وذكرت الوزارة، في بيان لها الأسبوع الماضي، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت في المعارك على محو كورسك أكثر من 12500 عسكري، 101 دبابة، 42 عربة قتال مشاة، 83 ناقلة جند مدرعة، 669 مركبة قتالية مدرعة، 410 مركبة، 92 قطعة مدفعية، 26 نظام لإطلاق الصواريخ، بما في ذلك 7 "هيمارس" و5 "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و8 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، ومركبتين للنقل والتحميل، و24 محطة حرب إلكترونية، و7 رادارات مضادة للبطاريات، وراداريين للدفاع الجوي، و10 وحدات من المعدات الهندسية منها أربع مركبات هندسية، ووحدة لإزالة الألغام من طراز "أو أر-77".

https://sarabic.ae/20240912/القوات-الروسية-تدمر-آليات-عسكرية-أمريكية-في-دونيتسك-وزابوروجيه-1092627294.html

https://sarabic.ae/20240912/القوات-الروسية-تحرر-10-بلدات-في-مقاطعة-كورسك-خلال-يومين--1092639520.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, وكالة "روسيا سيغودنيا", أخبار روسيا اليوم