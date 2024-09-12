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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240912/القوات-الروسية-تدمر-آليات-عسكرية-أمريكية-في-دونيتسك-وزابوروجيه-1092627294.html
القوات الروسية تدمر آليات عسكرية أمريكية في دونيتسك وزابوروجيه
القوات الروسية تدمر آليات عسكرية أمريكية في دونيتسك وزابوروجيه
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من مجموعة "المركز" (تستنر) قضوا على دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" ومعدات غربية أخرى للقوات المسلحة... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T05:17+0000
2024-09-12T05:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن الوحدات الروسية دخلت البلدة في مجموعات صغيرة، حيث قامت بنزع الألغام والمتفجرات وطرد القوات الأوكرانية المتبقية إلى الغابات البعيدة، مضيفةً أن بعد ذلك وجهت القوات البرية طلبا للقوات الجوفضائية الروسية باستهداف الغابات التي اختبأ فيها الجنود الأوكرانيون المندحرون.وانتشرت لقطات توثق تدمير الدبابة الأمريكية "أبرامز" وإحراق معدات أخرى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف بلدة ممريك.وفي سياق متصل، أعلنت وحدات من قوات "دنيبر" أنها دمرت مركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، وذلك بعدما رصدتها طائرات الاستطلاع الروسية.
https://sarabic.ae/20240911/إعلام-غربي-يكشف-سبب-إرسال-بريطانيا-معدات-خارجة-عن-الخدمة-لأوكرانيا-1092623692.html
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القوات الروسية تدمر آليات عسكرية أمريكية في دونيتسك وزابوروجيه

05:17 GMT 12.09.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من مجموعة "المركز" (تستنر) قضوا على دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" ومعدات غربية أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء تحرير بلدة ممريك في جمهورية دونتيسك الشعبية.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن الوحدات الروسية دخلت البلدة في مجموعات صغيرة، حيث قامت بنزع الألغام والمتفجرات وطرد القوات الأوكرانية المتبقية إلى الغابات البعيدة، مضيفةً أن بعد ذلك وجهت القوات البرية طلبا للقوات الجوفضائية الروسية باستهداف الغابات التي اختبأ فيها الجنود الأوكرانيون المندحرون.

وتابعت الدفاع الروسية أنه خلال الهجوم، تم تدمير عدد من الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من مختلف الأنواع، بما في ذلك المروحيات السداسية الصناعية الكبيرة التي تم تحويلها لأغراض عسكرية.

وانتشرت لقطات توثق تدمير الدبابة الأمريكية "أبرامز" وإحراق معدات أخرى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف بلدة ممريك.
دبابة ابرامز- أم 1آ1 سيطرت عليها القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام غربي يكشف سبب إرسال بريطانيا معدات خارجة عن الخدمة لأوكرانيا
أمس, 19:22 GMT
وفي سياق متصل، أعلنت وحدات من قوات "دنيبر" أنها دمرت مركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، وذلك بعدما رصدتها طائرات الاستطلاع الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الأونروا" تعلن مقتل 6 من موظفيها في غارتين جويتين على غزة05:20 GMT
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