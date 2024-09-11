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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240911/إعلام-غربي-يكشف-سبب-إرسال-بريطانيا-معدات-خارجة-عن-الخدمة-لأوكرانيا-1092623692.html
إعلام غربي يكشف سبب إرسال بريطانيا معدات خارجة عن الخدمة لأوكرانيا
إعلام غربي يكشف سبب إرسال بريطانيا معدات خارجة عن الخدمة لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة غربية، أن المملكة المتحدة أرسلت معدات وأسلحة قديمة إلى كييف لتوفير تكاليف التخلص منها. 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T19:22+0000
2024-09-11T19:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الصحيفة، أنه "أعطت وزارة الدفاع الأولوية للمعدات العسكرية التي كانت في كثير من الأحيان عرضة للتخلص منها أو الاستبدال لأنها يمكن أن تكون لها قيمة عسكرية مباشرة لأوكرانيا، ولكن إرسالها إلى كييف أدى أيضًا إلى خفض التكاليف والنفقات المرتبطة بالتخلص منها". وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20240911/بلينكن-يعلن-حتمية-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1092622783.html
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روسيا
روسيا

إعلام غربي يكشف سبب إرسال بريطانيا معدات خارجة عن الخدمة لأوكرانيا

19:22 GMT 11.09.2024
© Sputnikدبابة "ابرامز- أم 1آ1" سيطرت عليها القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة
دبابة ابرامز- أم 1آ1 سيطرت عليها القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© Sputnik
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ذكرت صحيفة غربية، أن المملكة المتحدة أرسلت معدات وأسلحة قديمة إلى كييف لتوفير تكاليف التخلص منها.
وأضافت الصحيفة، أنه "أعطت وزارة الدفاع الأولوية للمعدات العسكرية التي كانت في كثير من الأحيان عرضة للتخلص منها أو الاستبدال لأنها يمكن أن تكون لها قيمة عسكرية مباشرة لأوكرانيا، ولكن إرسالها إلى كييف أدى أيضًا إلى خفض التكاليف والنفقات المرتبطة بالتخلص منها".
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤول بريطاني قوله: "بسبب الصراع الأوكراني، اتضح أن لدينا نقصا في الإمدادات العسكرية، ولكن من الجيد أننا تخلصنا من المعدات القديمة ويمكننا الآن استبدالها بأخرى جديدة".
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بلينكن يعلن حتمية انضمام أوكرانيا إلى الناتو
18:21 GMT
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو يتحدث عن "محاولات لتهريب" مقاتلين وأسلحة من الأردن16:55 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:09 GMT
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