https://sarabic.ae/20240911/إعلام-غربي-يكشف-سبب-إرسال-بريطانيا-معدات-خارجة-عن-الخدمة-لأوكرانيا-1092623692.html
إعلام غربي يكشف سبب إرسال بريطانيا معدات خارجة عن الخدمة لأوكرانيا
إعلام غربي يكشف سبب إرسال بريطانيا معدات خارجة عن الخدمة لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة غربية، أن المملكة المتحدة أرسلت معدات وأسلحة قديمة إلى كييف لتوفير تكاليف التخلص منها. 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T19:22+0000
2024-09-11T19:22+0000
2024-09-11T19:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الصحيفة، أنه "أعطت وزارة الدفاع الأولوية للمعدات العسكرية التي كانت في كثير من الأحيان عرضة للتخلص منها أو الاستبدال لأنها يمكن أن تكون لها قيمة عسكرية مباشرة لأوكرانيا، ولكن إرسالها إلى كييف أدى أيضًا إلى خفض التكاليف والنفقات المرتبطة بالتخلص منها". وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20240911/بلينكن-يعلن-حتمية-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1092622783.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
إعلام غربي يكشف سبب إرسال بريطانيا معدات خارجة عن الخدمة لأوكرانيا
ذكرت صحيفة غربية، أن المملكة المتحدة أرسلت معدات وأسلحة قديمة إلى كييف لتوفير تكاليف التخلص منها.
وأضافت الصحيفة، أنه "أعطت وزارة الدفاع الأولوية للمعدات العسكرية التي كانت في كثير من الأحيان عرضة للتخلص منها أو الاستبدال لأنها يمكن أن تكون لها قيمة عسكرية مباشرة لأوكرانيا، ولكن إرسالها إلى كييف أدى أيضًا إلى خفض التكاليف والنفقات المرتبطة بالتخلص منها".
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤول بريطاني قوله: "بسبب الصراع الأوكراني، اتضح أن لدينا نقصا في الإمدادات العسكرية، ولكن من الجيد أننا تخلصنا من المعدات القديمة ويمكننا الآن استبدالها بأخرى جديدة".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.