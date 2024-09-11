https://sarabic.ae/20240911/بلينكن-يعلن-حتمية-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1092622783.html

بلينكن يعلن حتمية انضمام أوكرانيا إلى الناتو

بلينكن يعلن حتمية انضمام أوكرانيا إلى الناتو

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن دول الناتو أوضحت أن عضوية أوكرانيا في الناتو أمر لا مفر منه وأن البلاد في طريقها للانضمام إلى... 11.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-11T18:21+0000

2024-09-11T18:21+0000

2024-09-11T18:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بلينكن، الذي يزور كييف حاليا، في مؤتمر صحفي: "اجتمعت دول الناتو وأوضحت أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر لا مفر منه، وأوكرانيا تسير الآن على هذا المسار".أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عن تخصيص أكثر من 700 مليون دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا، لإصلاح شبكات الطاقة بالإضافة إلى مساعدات إنسانية.وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في كييف: "اليوم نعلن عن تمويل جديد بقيمة 325 مليون دولار للمساعدة في إصلاح شبكة الطاقة والكهرباء في أوكرانيا".وأعلن بلينكن أيضًا عن تخصيص 102 مليون دولار كمساعدات إضافية للمساعدة في إزالة الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في أوكرانيا.

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