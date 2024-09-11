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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240911/بلينكن-يعلن-حتمية-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1092622783.html
بلينكن يعلن حتمية انضمام أوكرانيا إلى الناتو
بلينكن يعلن حتمية انضمام أوكرانيا إلى الناتو
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن دول الناتو أوضحت أن عضوية أوكرانيا في الناتو أمر لا مفر منه وأن البلاد في طريقها للانضمام إلى... 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T18:21+0000
2024-09-11T18:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بلينكن، الذي يزور كييف حاليا، في مؤتمر صحفي: "اجتمعت دول الناتو وأوضحت أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر لا مفر منه، وأوكرانيا تسير الآن على هذا المسار".أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عن تخصيص أكثر من 700 مليون دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا، لإصلاح شبكات الطاقة بالإضافة إلى مساعدات إنسانية.وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في كييف: "اليوم نعلن عن تمويل جديد بقيمة 325 مليون دولار للمساعدة في إصلاح شبكة الطاقة والكهرباء في أوكرانيا".وأعلن بلينكن أيضًا عن تخصيص 102 مليون دولار كمساعدات إضافية للمساعدة في إزالة الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240911/خبير-نرويجي-يوضح-نتائج-الهجوم-المضاد-الذي-قامت-به-القوات-الروسية-في-مقاطعة-كورسك--1092616648.html
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روسيا
روسيا

بلينكن يعلن حتمية انضمام أوكرانيا إلى الناتو

18:21 GMT 11.09.2024 (تم التحديث: 18:26 GMT 11.09.2024)
© AP Photo / Kevin Mohattوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Kevin Mohatt
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن دول الناتو أوضحت أن عضوية أوكرانيا في الناتو أمر لا مفر منه وأن البلاد في طريقها للانضمام إلى الحلف.
وقال بلينكن، الذي يزور كييف حاليا، في مؤتمر صحفي: "اجتمعت دول الناتو وأوضحت أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر لا مفر منه، وأوكرانيا تسير الآن على هذا المسار".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه لكي تنضم أوكرانيا إلى الناتو، سيتعين على البلاد أن تتبنى حزمة من الإصلاحات الضرورية.
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عن تخصيص أكثر من 700 مليون دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا، لإصلاح شبكات الطاقة بالإضافة إلى مساعدات إنسانية.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
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15:32 GMT
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في كييف: "اليوم نعلن عن تمويل جديد بقيمة 325 مليون دولار للمساعدة في إصلاح شبكة الطاقة والكهرباء في أوكرانيا".

وأضاف: "وأعلن اليوم أيضًا عن تقديم 290 مليون دولار من الدعم الإنساني للمساعدة في توفير الخدمات الحيوية مثل الشرب الآمن والمياه والغذاء والمأوى والأدوية لملايين الأشخاص في أوكرانيا والمنطقة".

وأعلن بلينكن أيضًا عن تخصيص 102 مليون دولار كمساعدات إضافية للمساعدة في إزالة الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في أوكرانيا.
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