https://sarabic.ae/20240911/خبير-نرويجي-يوضح-نتائج-الهجوم-المضاد-الذي-قامت-به-القوات-الروسية-في-مقاطعة-كورسك--1092616648.html

خبير نرويجي يوضح نتائج الهجوم المضاد الذي قامت به القوات الروسية في مقاطعة كورسك

خبير نرويجي يوضح نتائج الهجوم المضاد الذي قامت به القوات الروسية في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

كتب البروفيسور النرويجي غلين ديسن، إن مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك قد تنهار نتيجة لهجوم مضاد روسي. 11.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-11T15:32+0000

2024-09-11T15:32+0000

2024-09-11T15:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف ديسن على شبكة التواصل الاجتماعي، أنه "لقد حدث ذلك بسرعة كبيرة لدرجة أنه قد يؤدي إلى انهيار المواقع الأوكرانية في مقاطعة كورسك إذا لم يستقر الوضع".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي ضرب تجمعات ومعدات القوات الأوكرانية في 18 منطقة في مقاطعة كورسك الروسية.وأوضحت الوزارة في بيانها أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 12200 عسكري، و96 دبابة، و42 مركبة مشاة قتالية، و77 ناقلة جند مدرعة، و656 مركبة قتالية مصفحة، و401 سيارة، و90 مدفع ميدان، و26 راجمة صواريخ من بينها 7 راجمات من طراز "هيمارس" و خمسة "ملرز" أمريكية الصنع، و8 قاذفات لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، وسيارتين للنقل والتذخير، و22 محطة حرب الكترونية، و7 رادارات مضادة للبطاريات، وراداري دفاع جوي، و8 وحدات من المعدات الهندسية، بما في ذلك مركبتان لإزالة الحواجز الهندسية ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240911/الكرملين-يعلق-على-التقارير-حول-السماح-لنظام-كييف-بضرب-العمق-الروسي-بصواريخ-غربية--1092612320.html

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