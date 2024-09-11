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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240911/خبير-نرويجي-يوضح-نتائج-الهجوم-المضاد-الذي-قامت-به-القوات-الروسية-في-مقاطعة-كورسك--1092616648.html
خبير نرويجي يوضح نتائج الهجوم المضاد الذي قامت به القوات الروسية في مقاطعة كورسك
خبير نرويجي يوضح نتائج الهجوم المضاد الذي قامت به القوات الروسية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
كتب البروفيسور النرويجي غلين ديسن، إن مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك قد تنهار نتيجة لهجوم مضاد روسي. 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T15:32+0000
2024-09-11T15:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ديسن على شبكة التواصل الاجتماعي، أنه "لقد حدث ذلك بسرعة كبيرة لدرجة أنه قد يؤدي إلى انهيار المواقع الأوكرانية في مقاطعة كورسك إذا لم يستقر الوضع".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي ضرب تجمعات ومعدات القوات الأوكرانية في 18 منطقة في مقاطعة كورسك الروسية.وأوضحت الوزارة في بيانها أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 12200 عسكري، و96 دبابة، و42 مركبة مشاة قتالية، و77 ناقلة جند مدرعة، و656 مركبة قتالية مصفحة، و401 سيارة، و90 مدفع ميدان، و26 راجمة صواريخ من بينها 7 راجمات من طراز "هيمارس" و خمسة "ملرز" أمريكية الصنع، و8 قاذفات لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، وسيارتين للنقل والتذخير، و22 محطة حرب الكترونية، و7 رادارات مضادة للبطاريات، وراداري دفاع جوي، و8 وحدات من المعدات الهندسية، بما في ذلك مركبتان لإزالة الحواجز الهندسية ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240911/الكرملين-يعلق-على-التقارير-حول-السماح-لنظام-كييف-بضرب-العمق-الروسي-بصواريخ-غربية--1092612320.html
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روسيا
روسيا

خبير نرويجي يوضح نتائج الهجوم المضاد الذي قامت به القوات الروسية في مقاطعة كورسك

15:32 GMT 11.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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كتب البروفيسور النرويجي غلين ديسن، إن مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك قد تنهار نتيجة لهجوم مضاد روسي.
وأضاف ديسن على شبكة التواصل الاجتماعي، أنه "لقد حدث ذلك بسرعة كبيرة لدرجة أنه قد يؤدي إلى انهيار المواقع الأوكرانية في مقاطعة كورسك إذا لم يستقر الوضع".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي ضرب تجمعات ومعدات القوات الأوكرانية في 18 منطقة في مقاطعة كورسك الروسية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه خلال التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 الساعة الماضية أكثر من 350 عسكريا، و13 مركبة مدرعة من بينها 3 دبابات، و3 ناقلات جند مدرعة، و7 مركبات قتالية مصفحة، وكذلك مدفع ميدان، وراجمتي صواريخ، و19 سيارة".
وأوضحت الوزارة في بيانها أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 12200 عسكري، و96 دبابة، و42 مركبة مشاة قتالية، و77 ناقلة جند مدرعة، و656 مركبة قتالية مصفحة، و401 سيارة، و90 مدفع ميدان، و26 راجمة صواريخ من بينها 7 راجمات من طراز "هيمارس" و خمسة "ملرز" أمريكية الصنع، و8 قاذفات لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، وسيارتين للنقل والتذخير، و22 محطة حرب الكترونية، و7 رادارات مضادة للبطاريات، وراداري دفاع جوي، و8 وحدات من المعدات الهندسية، بما في ذلك مركبتان لإزالة الحواجز الهندسية ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين يعلق على التقارير حول السماح لنظام كييف بضرب العمق الروسي بصواريخ غربية
13:50 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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