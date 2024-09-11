https://sarabic.ae/20240911/الكرملين-يعلق-على-التقارير-حول-السماح-لنظام-كييف-بضرب-العمق-الروسي-بصواريخ-غربية--1092612320.html
الكرملين يعلق على التقارير حول السماح لنظام كييف بضرب العمق الروسي بصواريخ غربية
الكرملين يعلق على التقارير حول السماح لنظام كييف بضرب العمق الروسي بصواريخ غربية
سبوتنيك عربي
قال السكرتير الصحفي الرئاسي دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن قرار تزويد كييف بصواريخ "أتاكمس" لضرب روسيا تم اتخاذه بالفعل، مشددا على أن رد روسيا في حال... 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T13:50+0000
2024-09-11T13:50+0000
2024-09-11T13:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
روسيا
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ويأتي هذا التصريح على خلفية التوقعات في وسائل الإعلام الغربية، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارته إلى كييف، قد يسمح لأوكرانيا باستخدام نظام "أتاكمس"، لشن هجمات على الأراضي الروسية، حيث علق بيسكوف على التوقعات أن "الغاية من هذه الحملة الإعلامية في وسائل الإعلام إضفاء الطابع الرسمي على القرار الذي تم اتخاذه". وفي سياق متصل، نقلت الصحفية جولي جريس بروفكي في موقع أكسيوس، عن مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، قوله إن بلينكن، خلال زيارته لأوكرانيا المقررة اليوم، سيبلغ كييف أن الولايات المتحدة ستسمح بإقامة علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة، واستخدام صواريخ"أتاكمز" الأمريكية لضرب روسيا.وتتصدر الولايات المتحدة الأميركية الدول الغربية من حيث حجم الأموال والأسلحة التي تم تقديمها إلى أوكرانيا منذ بداية هجومها، حيث جندت آلاف المقاتلين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، منحتها عددا من المدرعات وأنظمة الرادار والمروحيات، إضافة إلى الآلاف من الطائرات المسيرة "الانتحارية"، بحسب تقارير إعلامية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية.
https://sarabic.ae/20240911/الجيش-الروسي-يضرب-القوات-الأوكرانية-في-18-منطقة-من-مقاطعة-كورسك--1092606368.html
https://sarabic.ae/20240911/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-لنظام-كييف-للاستيلاء-على-منصة-الحفر-الروسية-القرم--2-في-البحر-الأسود-1092611937.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا
سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا
الكرملين يعلق على التقارير حول السماح لنظام كييف بضرب العمق الروسي بصواريخ غربية
قال السكرتير الصحفي الرئاسي دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن قرار تزويد كييف بصواريخ "أتاكمس" لضرب روسيا تم اتخاذه بالفعل، مشددا على أن رد روسيا في حال الاعتداء على أراضيها سيكون مناسبا.
ويأتي هذا التصريح على خلفية التوقعات في وسائل الإعلام الغربية، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارته إلى كييف، قد يسمح لأوكرانيا باستخدام نظام "أتاكمس"، لشن هجمات على الأراضي الروسية، حيث علق بيسكوف على التوقعات أن "الغاية من هذه الحملة الإعلامية في وسائل الإعلام إضفاء الطابع الرسمي على القرار الذي تم اتخاذه".
وأكد بيسكوف أن كل قرار يتخذه الغرب الجماعي بشأن استهداف الأراضي الروسية ثم يُنسب إلى أوكرانيا، يعتبر دليلا إضافيا على عدم وجود بديل عن العملية العسكرية الخاصة.
وفي سياق متصل، نقلت الصحفية جولي جريس بروفكي في موقع أكسيوس، عن مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، قوله إن بلينكن، خلال زيارته لأوكرانيا المقررة اليوم، سيبلغ كييف أن الولايات المتحدة ستسمح بإقامة علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة، واستخدام صواريخ"أتاكمز" الأمريكية لضرب روسيا
.
وتتصدر الولايات المتحدة الأميركية الدول الغربية من حيث حجم الأموال والأسلحة التي تم تقديمها إلى أوكرانيا منذ بداية هجومها، حيث جندت آلاف المقاتلين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، منحتها عددا من المدرعات وأنظمة الرادار والمروحيات،
إضافة إلى الآلاف من الطائرات المسيرة "الانتحارية"، بحسب تقارير إعلامية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية
.