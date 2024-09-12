https://sarabic.ae/20240912/القوات-الروسية-تحرر-10-بلدات-في-مقاطعة-كورسك-خلال-يومين--1092639520.html

القوات الروسية تحرر 10 بلدات في مقاطعة كورسك خلال يومين

القوات الروسية تحرر 10 بلدات في مقاطعة كورسك خلال يومين

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير 10 بلدات في مقاطعة كورسك، خلال يومين. 12.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-12T12:10+0000

2024-09-12T12:10+0000

2024-09-12T12:44+0000

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وأفادت وزارة الدفاع أنه خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، خلال يومين 10 بلدات وهم أباناسوفكا، وبياخوفكا، وفيشنيفكا، وفيكتوروفكا، وفزابنوي، وغورديفكا، وكراسنو أوكتيابرسكوي، وأوبوخوفكا، وسناغوست، و10 أوكتيابر.كما صدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، خلال الـ 24 الساعة الماضية، هجومين مضادين للقوات الأوكرانية في اتجاه فاناسيفكا، وسناغوست، كما أحبطت أيضًا محاولة للهجوم في اتجاه بلدة أولغوفكا.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 55 عسكريا بين قتيلٍ وجريح، وأربع دبابات، وثلاث ناقلات جند مدرعة، وثماني مركبات قتالية مدرعة، ومركبتين هندسيتين. وتستمر عمليات الاستطلاع والبحث في مناطق الغابات لتحديد وتدمير المجموعات التخريبية المعادية التي تحاول التوغل إلى عمق الأراضي الروسية.واستهدف طيران الجيش وقوات المدفعية، تجمعات القوى العاملة والمعدات من الألوية الآلية 22 و41 و61 و115، وألوية الهجوم الجوي 17، 80، 82، 95 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني الأول، وكذلك لواء الدفاع الأرضي 129 في مناطق بوركي وغيفو، ودارينو، وزيليني شلياخ، وكوسيتسا، وليوبيموفكا، ومالايا لوكنيا، وميلوفي، ومارتينوفكا، ونوفايا سوروتشينا، ونوفويفانوفكا، وأورلوفكا، وأوسبينوفكا.وفي المجمل، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 12500 عسكري، 101 دبابة، 42 عربة قتال مشاة، 83 ناقلة جند مدرعة، 669 مركبة قتالية مدرعة، 410 مركبة، 92 قطعة مدفعية، 26 نظام لإطلاق الصواريخ، بما في ذلك 7 "هيمارس" و5 "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و8 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، ومركبتين للنقل والتحميل، و24 محطة حرب إلكترونية، و7 رادارات مضادة للبطاريات، وراداريين للدفاع الجوي، و10 وحدات من المعدات الهندسية منها أربع مركبات هندسية، ووحدة لإزالة الألغام من طراز "أو أر-77".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف المعدات الأوكرانية حول 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسية قوات روسية تدمر دبابة أمريكية من طراز برادلي في خاركوف.. فيديو

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