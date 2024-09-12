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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240912/القوات-الروسية-تحرر-10-بلدات-في-مقاطعة-كورسك-خلال-يومين--1092639520.html
القوات الروسية تحرر 10 بلدات في مقاطعة كورسك خلال يومين
القوات الروسية تحرر 10 بلدات في مقاطعة كورسك خلال يومين
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير 10 بلدات في مقاطعة كورسك، خلال يومين. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T12:10+0000
2024-09-12T12:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
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وأفادت وزارة الدفاع أنه خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، خلال يومين 10 بلدات وهم أباناسوفكا، وبياخوفكا، وفيشنيفكا، وفيكتوروفكا، وفزابنوي، وغورديفكا، وكراسنو أوكتيابرسكوي، وأوبوخوفكا، وسناغوست، و10 أوكتيابر.كما صدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، خلال الـ 24 الساعة الماضية، هجومين مضادين للقوات الأوكرانية في اتجاه فاناسيفكا، وسناغوست، كما أحبطت أيضًا محاولة للهجوم في اتجاه بلدة أولغوفكا.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 55 عسكريا بين قتيلٍ وجريح، وأربع دبابات، وثلاث ناقلات جند مدرعة، وثماني مركبات قتالية مدرعة، ومركبتين هندسيتين. وتستمر عمليات الاستطلاع والبحث في مناطق الغابات لتحديد وتدمير المجموعات التخريبية المعادية التي تحاول التوغل إلى عمق الأراضي الروسية.واستهدف طيران الجيش وقوات المدفعية، تجمعات القوى العاملة والمعدات من الألوية الآلية 22 و41 و61 و115، وألوية الهجوم الجوي 17، 80، 82، 95 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني الأول، وكذلك لواء الدفاع الأرضي 129 في مناطق بوركي وغيفو، ودارينو، وزيليني شلياخ، وكوسيتسا، وليوبيموفكا، ومالايا لوكنيا، وميلوفي، ومارتينوفكا، ونوفايا سوروتشينا، ونوفويفانوفكا، وأورلوفكا، وأوسبينوفكا.وفي المجمل، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 12500 عسكري، 101 دبابة، 42 عربة قتال مشاة، 83 ناقلة جند مدرعة، 669 مركبة قتالية مدرعة، 410 مركبة، 92 قطعة مدفعية، 26 نظام لإطلاق الصواريخ، بما في ذلك 7 "هيمارس" و5 "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و8 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، ومركبتين للنقل والتحميل، و24 محطة حرب إلكترونية، و7 رادارات مضادة للبطاريات، وراداريين للدفاع الجوي، و10 وحدات من المعدات الهندسية منها أربع مركبات هندسية، ووحدة لإزالة الألغام من طراز "أو أر-77".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف المعدات الأوكرانية حول 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسية قوات روسية تدمر دبابة أمريكية من طراز برادلي في خاركوف.. فيديو
https://sarabic.ae/20240912/قذائف-فاب-500-من-سو-34-روسية-تدمر-نقاط-انتشار-القوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك--1092637352.html
https://sarabic.ae/20240912/الجيش-الروسي-يستهدف-مطارات-ومنشآت-الطاقة-التي-تدعم-أنشطة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1092633002.html
https://sarabic.ae/20240912/القوات-الروسية-تدمر-آليات-عسكرية-أمريكية-في-دونيتسك-وزابوروجيه-1092627294.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحرر 10 بلدات في مقاطعة كورسك خلال يومين

12:10 GMT 12.09.2024 (تم التحديث: 12:44 GMT 12.09.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير 10 بلدات في مقاطعة كورسك، خلال يومين.
وأفادت وزارة الدفاع أنه خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، خلال يومين 10 بلدات وهم أباناسوفكا، وبياخوفكا، وفيشنيفكا، وفيكتوروفكا، وفزابنوي، وغورديفكا، وكراسنو أوكتيابرسكوي، وأوبوخوفكا، وسناغوست، و10 أوكتيابر.
كما صدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، خلال الـ 24 الساعة الماضية، هجومين مضادين للقوات الأوكرانية في اتجاه فاناسيفكا، وسناغوست، كما أحبطت أيضًا محاولة للهجوم في اتجاه بلدة أولغوفكا.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 20 عسكريا بين قتيلٍ وجريح، ودُمرت مركبة قتالية مدرعة، وسيارة، واستسلم جندي أوكراني. وبدعم من طيران الجيش، ونيران المدفعية، تم صد أربع محاولات معادية لاختراق حدود روسيا في اتجاه بلدتي نوفي بوت، وميدفيجيه.
سو 34 تلقي قنابل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قذائف "فاب-500" من "سو-34" روسية تدمر نقاط انتشار القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
11:07 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 55 عسكريا بين قتيلٍ وجريح، وأربع دبابات، وثلاث ناقلات جند مدرعة، وثماني مركبات قتالية مدرعة، ومركبتين هندسيتين. وتستمر عمليات الاستطلاع والبحث في مناطق الغابات لتحديد وتدمير المجموعات التخريبية المعادية التي تحاول التوغل إلى عمق الأراضي الروسية.
واستهدف طيران الجيش وقوات المدفعية، تجمعات القوى العاملة والمعدات من الألوية الآلية 22 و41 و61 و115، وألوية الهجوم الجوي 17، 80، 82، 95 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني الأول، وكذلك لواء الدفاع الأرضي 129 في مناطق بوركي وغيفو، ودارينو، وزيليني شلياخ، وكوسيتسا، وليوبيموفكا، ومالايا لوكنيا، وميلوفي، ومارتينوفكا، ونوفايا سوروتشينا، ونوفويفانوفكا، وأورلوفكا، وأوسبينوفكا.
صواريخ يتم إطلاقها من نظام أوراغان الروسي من قبل لواء المدفعية التابع للقوات المسلحة الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
09:32 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 300 عسكري، و24 عربة مدرعة، منها 5 دبابات، و6 ناقلات جند مدرعة، و13 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى مدفعيتين، و9 مركبات، وعربتين هندسيتين، ومحطتين للحرب الإلكترونية.
وفي المجمل، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 12500 عسكري، 101 دبابة، 42 عربة قتال مشاة، 83 ناقلة جند مدرعة، 669 مركبة قتالية مدرعة، 410 مركبة، 92 قطعة مدفعية، 26 نظام لإطلاق الصواريخ، بما في ذلك 7 "هيمارس" و5 "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و8 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، ومركبتين للنقل والتحميل، و24 محطة حرب إلكترونية، و7 رادارات مضادة للبطاريات، وراداريين للدفاع الجوي، و10 وحدات من المعدات الهندسية منها أربع مركبات هندسية، ووحدة لإزالة الألغام من طراز "أو أر-77".
وبحسب بيان وزارة الدفاع، يستمر الجيش الروسي في عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر آليات عسكرية أمريكية في دونيتسك وزابوروجيه
05:17 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف المعدات الأوكرانية حول 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسية
قوات روسية تدمر دبابة أمريكية من طراز برادلي في خاركوف.. فيديو
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