https://sarabic.ae/20240912/الجيش-الروسي-يستهدف-مطارات-ومنشآت-الطاقة-التي-تدعم-أنشطة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1092633002.html
الجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
الجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي استهدف مرافق البنية التحتية في المطارات، ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية،... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T09:32+0000
2024-09-12T09:32+0000
2024-09-12T10:03+0000
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وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، على اتجاهي ليبتسوفسكي وفولتشانسكي تشكيلات اللواء الميكانيكي 22 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36، ولواء الدفاع الأرضي 113 في مناطق فيسوكايا ياروغا، وليبتسي، وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 155 عسكريًا، ومدفعين هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، ومحطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن"، وتم تدمير مستودع ذخيرة ميداني.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى العاملة، ومعدات الألوية الهجومية 14 و44 و3 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول للحرس الوطني في مناطق كوبيانسك، في مقاطعة خاركوف، ونوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغابات سيريبريانسكي. وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الرابع للحرس الوطني.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 445 عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "M113"، وثلاث سيارات، ومدفع هاوتزر أمريكي عيار 155 ملم "M777"، ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، وأربعة مدافع هاوتزر من طراز "L-119" عيار 105 ملم مصنوعة في بريطانيا. كما تم تدمير محطات الحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن" و"كفيرتوس"، ومستودعين للذخيرة الميدانية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 745 عسكريًا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "M113"، و26 مركبة، ومدفعين هاوتزر أمريكيي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "M777"، ومدفعين هاوتزر من طراز"إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوعين في بريطانيا ، ومدفع هاوتزر من طراز"دي-20" عيار 152 ملم. ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "L-119" عيار 105 ملم مصنوع في بريطانيا. وتم تدمير مستودع ذخيرة ميداني ومحطة الحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن".وقامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات اللواء الميكانيكي 32 ولواء الهجوم الجوي 95 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الجوي 109 في مناطق نيليبوفكا، ودروجبا، وروزوفكا، ودوبروبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد ثماني هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 32، ولواء المشاة 144، واللواء 25 المحمول جوًا من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين الثاني والرابع عشر من الحرس الوطني.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 108، واللواء 21 من الحرس الوطني في مناطق أوكتيابر، وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية معادية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 120 عسكريًا، و7 مركبات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "M777" عيار 155 ملم. وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية من طراز "نوتا".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 40 عسكريًا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "M113"، وست مركبات، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومحطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن".وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 642 طائرة، 283 طائرة هليكوبتر، 31457 طائرة دون طيار، 579 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 17993 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1452 مركبة قتالية لإطلاق الصواريخ، 14.488 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 25.945 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف المعدات الأوكرانية حول 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسية قوات روسية تدمر دبابة أمريكية من طراز برادلي في خاركوف.. فيديو
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
09:32 GMT 12.09.2024 (تم التحديث: 10:03 GMT 12.09.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي استهدف مرافق البنية التحتية في المطارات، ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية في 134 منطقة.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، على اتجاهي ليبتسوفسكي وفولتشانسكي تشكيلات اللواء الميكانيكي 22 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36، ولواء الدفاع الأرضي 113 في مناطق فيسوكايا ياروغا، وليبتسي، وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 155 عسكريًا، ومدفعين هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، ومحطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن"، وتم تدمير مستودع ذخيرة ميداني.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى العاملة، ومعدات الألوية الهجومية 14 و44 و3 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول للحرس الوطني في مناطق كوبيانسك،
في مقاطعة خاركوف، ونوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغابات سيريبريانسكي. وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الرابع للحرس الوطني.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 445 عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "M113"، وثلاث سيارات، ومدفع هاوتزر أمريكي عيار 155 ملم "M777"، ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30"
، وأربعة مدافع هاوتزر من طراز "L-119" عيار 105 ملم مصنوعة في بريطانيا. كما تم تدمير محطات الحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن" و"كفيرتوس"، ومستودعين للذخيرة الميدانية.
وواصلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، التقدم في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات اللوائين الآليين 24 و 42 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 116 في مناطق كونستانتينوفكا، وغريغوروفكا، وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 745 عسكريًا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "M113"، و26 مركبة، ومدفعين هاوتزر أمريكيي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "M777"، ومدفعين هاوتزر من طراز"إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوعين في بريطانيا ، ومدفع هاوتزر من طراز"دي-20" عيار 152 ملم. ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "L-119" عيار 105 ملم مصنوع في بريطانيا. وتم تدمير مستودع ذخيرة ميداني ومحطة الحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن".
وقامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات اللواء الميكانيكي 32 ولواء الهجوم الجوي 95 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الجوي 109 في مناطق نيليبوفكا، ودروجبا، وروزوفكا، ودوبروبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد ثماني هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 32، ولواء المشاة 144، واللواء 25 المحمول جوًا من القوات المسلحة الأوكرانية،
واللواءين الثاني والرابع عشر من الحرس الوطني.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 495 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 شاحنات صغيرة، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعين هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع مضاد للدبابات من عيار 100 ملم.
وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 108، واللواء 21 من الحرس الوطني في مناطق أوكتيابر، وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية معادية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 120 عسكريًا،
و7 مركبات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "M777" عيار 155 ملم. وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية من طراز "نوتا".
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواء الدفاع الساحلي 39، ولواء الدفاع الأرضي 108 في مناطق بيلوغوري، ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 40 عسكريًا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "M113"، وست مركبات، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومحطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن".
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، مرافق البنية التحتية في المطارات، ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية في 134 منطقة. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و59 طائرة دون طيار.
وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 642 طائرة، 283 طائرة هليكوبتر، 31457 طائرة دون طيار، 579 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 17993 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1452 مركبة قتالية لإطلاق الصواريخ،
14.488 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 25.945 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.