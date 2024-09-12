https://sarabic.ae/20240912/قذائف-فاب-500-من-سو-34-روسية-تدمر-نقاط-انتشار-القوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك--1092637352.html
قذائف "فاب-500" من "سو-34" روسية تدمر نقاط انتشار القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
قذائف "فاب-500" من "سو-34" روسية تدمر نقاط انتشار القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قاذفة "سو-34" التابعة للقوات الجوية الروسية استهدفت العشرات من جنود القوات المسلحة الأوكرانية بقنابل "فاب-500" على... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T11:07+0000
2024-09-12T11:07+0000
2024-09-12T11:07+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "هاجمت المقاتلة الأسرع من الصوت المتعددة الوظائف "سو-34" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية، في قرية بتروبافلوفكا، في اتجاه كوبيانسكي، في منطقة العملية العسكرية الخاصة".ووفقا للإدارة العسكرية، استخدمت القاذفة "سو-34" قنابل من طراز "فاب-500" مع وحدة تخطيط وتصحيح عالمية لتدمير الأهداف المحددة.وذكرت الوزارة أنه "نتيجة لضربة دقيقة من القوات المسلحة الروسية، قتل عشرات القوميين الأوكرانيين، وتم تأكيد فعالية الغارة الجوية من خلال لقطات المراقبة الموضوعية التي تم الحصول عليها في الوقت الحقيقي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلة روسية من طراز "سو 34" تستهدف تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسكالقوات الروسية تدمر محطة مراقبة جوية إسرائيلية الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة
https://sarabic.ae/20240827/سو-34-الروسية-تستهدف-تجمعا-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1092148707.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
قذائف "فاب-500" من "سو-34" روسية تدمر نقاط انتشار القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قاذفة "سو-34" التابعة للقوات الجوية الروسية استهدفت العشرات من جنود القوات المسلحة الأوكرانية بقنابل "فاب-500" على محور كوبيانسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "هاجمت المقاتلة الأسرع من الصوت المتعددة الوظائف "سو-34" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية، في قرية بتروبافلوفكا، في اتجاه كوبيانسكي، في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
ووفقا للإدارة العسكرية، استخدمت القاذفة "سو-34" قنابل من طراز "فاب-500" مع وحدة تخطيط وتصحيح عالمية لتدمير الأهداف المحددة.
وذكرت الوزارة أنه "نتيجة لضربة دقيقة من القوات المسلحة الروسية، قتل عشرات القوميين الأوكرانيين، وتم تأكيد فعالية الغارة الجوية
من خلال لقطات المراقبة الموضوعية التي تم الحصول عليها في الوقت الحقيقي".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.