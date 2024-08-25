https://sarabic.ae/20240825/مشاهد-لعمل-أطقم-مقاتلات-سو-34-خلال-تنفيذ-ضربات-على-مواقع-تابعة-لقوات-كييف-فيديو--1092093496.html
مشاهد لعمل أطقم مقاتلات "سو-34" خلال تنفيذ ضربات على مواقع تابعة لقوات كييف... فيديو
مشاهد لعمل أطقم مقاتلات "سو-34" خلال تنفيذ ضربات على مواقع تابعة لقوات كييف... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أطقم مقاتلات "سو-34" خلال تنفيذ ضربات استهدفت مواقع تابعة للقوات الأوكرانية في إطار العملية العسكرية الخاصة. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T20:23+0000
2024-08-25T20:23+0000
2024-08-25T20:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت الوزارة إلى القدرات المميزة التي تمتلكها المقاتلة "سو-34" حيث تستخدم أسلحة جوية موجهة وغير موجهة، فضلا عن حل مهام الاستطلاع الجوي والحرب الإلكترونية بنجاح.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن سلاح الجو الروسي استهدف تجمعا للمرتزقة الأجانب في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن "الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية قامت بقصف نقطة انتشار مؤقتة لمرتزقة أجانب وتجمعات للقوات الأوكرانية في 147 نقطة".وقامت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية بهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، والقضاء على نحو 60 عسكريًا أوكرانيًا.وأوضحت الوزارة في بيانها أن وحدات من مجموعة قوات "الغرب" (زاباد) حسنت من تموضع قواتها، وقامت بالقضاء على تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصدت 5 هجمات مضادة، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 510 عسكريين أوكرانيين، مضيفة أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" (يوغ) حسنت من تموضع قواتها، وقضت على تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، وصدت هجوم مضاد وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 630 عسكريا أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240825/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-300-عسكري-أوكراني-خلال-المعارك-في-مقاطعة-كورسك-آخر-24-ساعة-1092087618.html
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روسيا
مشاهد لعمل أطقم مقاتلات "سو-34" خلال تنفيذ ضربات على مواقع تابعة لقوات كييف... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أطقم مقاتلات "سو-34" خلال تنفيذ ضربات استهدفت مواقع تابعة للقوات الأوكرانية في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وأشارت الوزارة إلى القدرات المميزة التي تمتلكها المقاتلة "سو-34" حيث تستخدم أسلحة جوية موجهة وغير موجهة، فضلا عن حل مهام الاستطلاع الجوي والحرب الإلكترونية بنجاح.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن سلاح الجو الروسي استهدف تجمعا للمرتزقة الأجانب في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن "الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية قامت بقصف نقطة انتشار مؤقتة لمرتزقة أجانب وتجمعات للقوات الأوكرانية في 147 نقطة".
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 41 طائرة من دون طيار أوكرانية و8 قذائف لراجمات "هيمارس".
وقامت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية بهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، والقضاء على نحو 60 عسكريًا أوكرانيًا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" (سيفير) قامت بالقضاء على تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث بلغت خسائرها نحو 130 عسكريا أوكرانيا.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن وحدات من مجموعة قوات "الغرب" (زاباد) حسنت من تموضع قواتها، وقامت بالقضاء على تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصدت 5 هجمات مضادة، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 510 عسكريين أوكرانيين، مضيفة أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" (يوغ) حسنت من تموضع قواتها، وقضت على تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، وصدت هجوم مضاد وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 630 عسكريا أوكرانيا.