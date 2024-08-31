https://sarabic.ae/20240831/طاقم-سو--34-الروسي-يستهدف-تجمعا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك--1092254605.html
طاقم "سو- 34" الروسي يستهدف تجمعا للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
طاقم "سو- 34" الروسي يستهدف تجمعا للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن سلاح الجو الروسي استهدف تجمعا للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك. 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T12:50+0000
2024-08-31T12:50+0000
2024-08-31T13:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الوزارة في بيان لها: "ضرب طاقم سلاح الجو الروسي "سو-34" التابع للقوات الجوية الروسية تجمعًا للقوى العاملة والمركبات المدرعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، وتم تنفيذ الضربة، وبعد تلقي تأكيد من المخابرات حول تدمير أفراد ومركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، عاد الطاقم إلى مطار الانطلاق".وذكرت الدفاع الروسية، في بيان حول التطورات في مقاطعة كورسك: "️صدت وحدات من مجموعة الشمال بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية 6 هجمات أوكرانية، ونفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات في منطقة سومي على المناطق التي يتركز فيها الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية".وأشارت إلى أنه "خلال 24 ساعة الماضية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 400 عسكري و18 وحدة من المركبات المدرعة، منها دبابة وثلاث ناقلات جند مدرعة و14 مركبة قتالية مدرعة".وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري، و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240831/الدفاع-الروسية-مقتل-نحو-400-عسكري-أوكراني-في-كورسك-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1092252606.html
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روسيا
طاقم "سو- 34" الروسي يستهدف تجمعا للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
12:50 GMT 31.08.2024 (تم التحديث: 13:01 GMT 31.08.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن سلاح الجو الروسي استهدف تجمعا للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
وأضافت الوزارة في بيان لها: "ضرب طاقم سلاح الجو الروسي "سو-34" التابع للقوات الجوية الروسية تجمعًا للقوى العاملة والمركبات المدرعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، وتم تنفيذ الضربة، وبعد تلقي تأكيد من المخابرات حول تدمير أفراد ومركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، عاد الطاقم إلى مطار الانطلاق".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل 400 عسكري أوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي قتلى نظام كييف إلى 8200 عسكري منذ بدء محاولة التوغل في مقاطعة كورسك.
وذكرت الدفاع الروسية، في بيان حول التطورات في مقاطعة كورسك: "️صدت وحدات من مجموعة الشمال بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية 6 هجمات أوكرانية، ونفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات في منطقة سومي على المناطق التي يتركز فيها الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية".
وأشارت إلى أنه "خلال 24 ساعة الماضية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 400 عسكري و18 وحدة من المركبات المدرعة، منها دبابة وثلاث ناقلات جند مدرعة و14 مركبة قتالية مدرعة".
وأكدت أنه "في المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 8200 عسكري، 76 دبابة، 36 عربة قتال مشاة، 67 ناقلة جند مدرعة، 521 مركبة قتالية مدرعة، 242 سيارة، 56 قطعة مدفعية، 16 صاروخا متعدد الإطلاق".
وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري،
و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".
وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.