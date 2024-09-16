https://sarabic.ae/20240916/قائد-قوات-أخمات-الروسية-يعلن-تدمير-عدة-مسيرات-لقوات-كييف-في-كورسك-1092753256.html
قائد قوات "أخمات" الروسية يعلن تدمير عدة مسيرات لقوات كييف في كورسك
قائد قوات "أخمات" الروسية يعلن تدمير عدة مسيرات لقوات كييف في كورسك
سبوتنيك عربي
أعلن قائد قوات "أخمات" الروسية الخاصة، نائب رئيس الإدارة السياسية العسكرية العامة بوزارة الدفاع الروسية، اللواء آبتي علاء الدينوف، أن قوات "آخمات" الخاصة دمرت... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T04:05+0000
2024-09-16T04:05+0000
2024-09-16T04:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال علاء الدينوف في مقطع فيديو عبر قناته على "تلغرام" اليوم الاثنين، إن "خط التماس على محور سودجا لم يشهد أي تغيرات محددة خلال اليوم.. قواتنا دمرت عدة قطع من معدات القوات الأوكرانية، بما في ذلك منصة مدفعية وقذائف هاون".كما أشار علاء الدينوف إلى تطهير بلدة بوركي في مقاطعة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانية.وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ "الاستفزازي".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240914/مشاهد-لـسو-34-تستهدف-بضربات-مباشرة-وحدات-تابعة-لقوات-كييف-في-كورسك-فيديو--1092716129.html
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روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية
قائد قوات "أخمات" الروسية يعلن تدمير عدة مسيرات لقوات كييف في كورسك
أعلن قائد قوات "أخمات" الروسية الخاصة، نائب رئيس الإدارة السياسية العسكرية العامة بوزارة الدفاع الروسية، اللواء آبتي علاء الدينوف، أن قوات "آخمات" الخاصة دمرت منصة مدفعية وقذائف هاون والعديد من المسيرات السداسية من طراز "بابا ياغا" التابعة لقوات كييف في مقاطعة كورسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال علاء الدينوف في مقطع فيديو عبر قناته على "تلغرام" اليوم الاثنين، إن "خط التماس على محور سودجا لم يشهد أي تغيرات محددة خلال اليوم.. قواتنا دمرت عدة قطع من معدات القوات الأوكرانية، بما في ذلك منصة مدفعية وقذائف هاون".
وأوضح أن "العديد من مسيرات بابا ياغا السداسية دمرت على يد رجالنا اليوم.. هذا جيد.. أحسنتم بلاء".
كما أشار علاء الدينوف إلى تطهير بلدة بوركي في مقاطعة كورسك
من القوات المسلحة الأوكرانية.
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ "الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.