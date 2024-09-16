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17:03 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240916/قائد-قوات-أخمات-الروسية-يعلن-تدمير-عدة-مسيرات-لقوات-كييف-في-كورسك-1092753256.html
قائد قوات "أخمات" الروسية يعلن تدمير عدة مسيرات لقوات كييف في كورسك
قائد قوات "أخمات" الروسية يعلن تدمير عدة مسيرات لقوات كييف في كورسك
سبوتنيك عربي
أعلن قائد قوات "أخمات" الروسية الخاصة، نائب رئيس الإدارة السياسية العسكرية العامة بوزارة الدفاع الروسية، اللواء آبتي علاء الدينوف، أن قوات "آخمات" الخاصة دمرت... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T04:05+0000
2024-09-16T04:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال علاء الدينوف في مقطع فيديو عبر قناته على "تلغرام" اليوم الاثنين، إن "خط التماس على محور سودجا لم يشهد أي تغيرات محددة خلال اليوم.. قواتنا دمرت عدة قطع من معدات القوات الأوكرانية، بما في ذلك منصة مدفعية وقذائف هاون".كما أشار علاء الدينوف إلى تطهير بلدة بوركي في مقاطعة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانية.وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ "الاستفزازي".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240914/مشاهد-لـسو-34-تستهدف-بضربات-مباشرة-وحدات-تابعة-لقوات-كييف-في-كورسك-فيديو--1092716129.html
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روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية

قائد قوات "أخمات" الروسية يعلن تدمير عدة مسيرات لقوات كييف في كورسك

04:05 GMT 16.09.2024
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federationلانتسيت" روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة
لانتسيت روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
أعلن قائد قوات "أخمات" الروسية الخاصة، نائب رئيس الإدارة السياسية العسكرية العامة بوزارة الدفاع الروسية، اللواء آبتي علاء الدينوف، أن قوات "آخمات" الخاصة دمرت منصة مدفعية وقذائف هاون والعديد من المسيرات السداسية من طراز "بابا ياغا" التابعة لقوات كييف في مقاطعة كورسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال علاء الدينوف في مقطع فيديو عبر قناته على "تلغرام" اليوم الاثنين، إن "خط التماس على محور سودجا لم يشهد أي تغيرات محددة خلال اليوم.. قواتنا دمرت عدة قطع من معدات القوات الأوكرانية، بما في ذلك منصة مدفعية وقذائف هاون".
وأوضح أن "العديد من مسيرات بابا ياغا السداسية دمرت على يد رجالنا اليوم.. هذا جيد.. أحسنتم بلاء".
كما أشار علاء الدينوف إلى تطهير بلدة بوركي في مقاطعة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانية.
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ "الاستفزازي".
مقاتلة قاذفة سو-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لـ"سو-34" وهي تستهدف بضربات مباشرة وحدات تابعة لقوات كييف في كورسك... فيديو
14 سبتمبر, 16:42 GMT
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لحي الزيتون في غزة00:29 GMT
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