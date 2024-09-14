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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240914/مشاهد-لـسو-34-تستهدف-بضربات-مباشرة-وحدات-تابعة-لقوات-كييف-في-كورسك-فيديو--1092716129.html
مشاهد لـ"سو-34" وهي تستهدف بضربات مباشرة وحدات تابعة لقوات كييف في كورسك... فيديو
مشاهد لـ"سو-34" وهي تستهدف بضربات مباشرة وحدات تابعة لقوات كييف في كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات تظهر قيام طاقم مقاتلة "سو-34" بشن ضربات مباشرة على وحدات عسكرية أوكرانية ومعدات تابعة لها في منطقة حدودية لمقاطعة كورسك. 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T16:42+0000
2024-09-14T16:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتبين اللقطات لحظة استهداف الوحدات العسكرية الأوكرانية من قبل مقاتلة "سو-34" في منطقة حدودية لمقاطعة كورسك.ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت في يوم واحد، أكثر من 300 جندي و15 مركبة مدرعة، بما في ذلك دبابتان، في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية.وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "خلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 300 عسكري و15 وحدة من المركبات المدرعة، منها دبابتان وناقلة جند مدرعة و12 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى قطعتين مدفعيتين ومركبة هندسية".وبحسب الوزارة، فقد خسر العدو خلال القتال في اتجاه كورسك أكثر من 13100 عسكري و110 دبابات و44 عربة مشاة قتالية و87 ناقلة جند مدرعة و703 مركبات قتالية مدرعة و423 سيارة و95 قطعة مدفعية و26 قاذفة صواريخ، بما في ذلك 7 راجمات صواريخ من طراز "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و8 قاذفات لأنظمة صواريخ مضادة للطائرات.ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإن الضربات الجوية والمدفعية للقوات الروسية هزمت القوات المسلحة الأوكرانية في 16 بلدة في اتجاه كورسك.
https://sarabic.ae/20240914/القوات-الأوكرانية-تفقد-أكثر-من-300-عسكري-و15-مركبة-مدرعة-خلال-24-ساعة-في-كورسك--1092709114.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مشاهد لـ"سو-34" وهي تستهدف بضربات مباشرة وحدات تابعة لقوات كييف في كورسك... فيديو

16:42 GMT 14.09.2024 (تم التحديث: 16:43 GMT 14.09.2024)
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة "سو-34"
مقاتلة قاذفة سو-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© Sputnik . Alexey Filippov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات تظهر قيام طاقم مقاتلة "سو-34" بشن ضربات مباشرة على وحدات عسكرية أوكرانية ومعدات تابعة لها في منطقة حدودية لمقاطعة كورسك.
وتبين اللقطات لحظة استهداف الوحدات العسكرية الأوكرانية من قبل مقاتلة "سو-34" في منطقة حدودية لمقاطعة كورسك.
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت في يوم واحد، أكثر من 300 جندي و15 مركبة مدرعة، بما في ذلك دبابتان، في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "خلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 300 عسكري و15 وحدة من المركبات المدرعة، منها دبابتان وناقلة جند مدرعة و12 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى قطعتين مدفعيتين ومركبة هندسية".
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تفقد أكثر من 300 عسكري و15 مركبة مدرعة خلال 24 ساعة في كورسك
11:31 GMT
وبحسب الوزارة، فقد خسر العدو خلال القتال في اتجاه كورسك أكثر من 13100 عسكري و110 دبابات و44 عربة مشاة قتالية و87 ناقلة جند مدرعة و703 مركبات قتالية مدرعة و423 سيارة و95 قطعة مدفعية و26 قاذفة صواريخ، بما في ذلك 7 راجمات صواريخ من طراز "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و8 قاذفات لأنظمة صواريخ مضادة للطائرات.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم أسر 5 عسكريين أوكرانيين والقضاء على 15 وحدة من المركبات المدرعة في اتجاه كورسك.
ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإن الضربات الجوية والمدفعية للقوات الروسية هزمت القوات المسلحة الأوكرانية في 16 بلدة في اتجاه كورسك.
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