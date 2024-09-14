https://sarabic.ae/20240914/القوات-الأوكرانية-تفقد-أكثر-من-300-عسكري-و15-مركبة-مدرعة-خلال-24-ساعة-في-كورسك--1092709114.html

القوات الأوكرانية تفقد أكثر من 300 عسكري و15 مركبة مدرعة خلال 24 ساعة في كورسك

القوات الأوكرانية تفقد أكثر من 300 عسكري و15 مركبة مدرعة خلال 24 ساعة في كورسك

سبوتنيك عربي

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت في يوم واحد، أكثر من 300 جندي و15 مركبة مدرعة، بما في ذلك دبابتان، في اتجاه مقاطعة... 14.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-14T11:31+0000

2024-09-14T11:31+0000

2024-09-14T11:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "خلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 300 عسكري و15 وحدة من المركبات المدرعة، منها دبابتان وناقلة جند مدرعة و12 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى قطعتين مدفعيتين ومركبة هندسية".وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم أسر 5 عسكريين أوكرانيين والقضاء على 15 وحدة من المركبات المدرعة في اتجاه كورسك.ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإن الضربات الجوية والمدفعية للقوات الروسية هزمت القوات المسلحة الأوكرانية في 16 بلدة في اتجاه كورسك.وقالت الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية البنية التحتية للمطارات والمواقع للقوارب المسيرة التابعة لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية، وتجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 132 منطقة".وتابع البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وتم تحييد نحو 105 جنود أوكرانيين وتم تدمير مستودع ذخيرة ميدانيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240914/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-جيلاني-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092705492.html

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