https://sarabic.ae/20240914/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-جيلاني-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092705492.html
الجيش الروسي يحرر بلدة جيلانويه بيرفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدة جيلانويه بيرفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الجيش الروسي حرر بلدة جيلانويه بيرفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T09:14+0000
2024-09-14T09:14+0000
2024-09-14T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للعمليات النشطة والحاسمة، التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة جيلانويه بيرفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضح البيان أن "وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو، إذ تم صد 3 هجمات مضادة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر قوات كييف نحو 560 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و3 شاحنات صغيرة وعددا من المدافع الميدانية".وقالت الدفاع الروسية: "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تمكنت من استهداف قوات نظام كييف في اتجاهي ليبتسوفسكي وفولتشانسكي، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 110 جنديا أوكرانيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240913/القوات-الروسية-تنفذ-39-ضربة-مشتركة-استهدف-منشآت-أوكرانية-استراتيجية-مرتبطة-بالصناعات-العسكرية-عاجل--1092679438.html
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روسيا
الجيش الروسي يحرر بلدة جيلانويه بيرفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:14 GMT 14.09.2024 (تم التحديث: 09:51 GMT 14.09.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الجيش الروسي حرر بلدة جيلانويه بيرفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للعمليات النشطة والحاسمة، التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة جيلانويه بيرفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تصدت لهجومين أوكرانيين، وبلغت خسائر قوات كييف 715 جنديا و5 مركبات، وعددا من المدافع الميدانية وتم استهداف 4 مستودعات".
وأوضح البيان أن "وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو، إذ تم صد 3 هجمات مضادة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر قوات كييف نحو 560 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و3 شاحنات صغيرة وعددا من المدافع الميدانية".
وتابع البيان: "تمكنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، من تحسين الوضع التكتيكي على الجبهة، وتم تحييد نحو 520 جنديا أوكرانيا، وتدمير 6 مركبات مدرعة وعدد من المدافع ومحطتين للحرب الإلكترونية، وتم تدمير مستودعين للذخيرة الميدانية".
وقالت الدفاع الروسية: "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تمكنت من استهداف قوات نظام كييف في اتجاهي ليبتسوفسكي وفولتشانسكي، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 110 جنديا أوكرانيا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.