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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240913/القوات-الروسية-تنفذ-39-ضربة-مشتركة-استهدف-منشآت-أوكرانية-استراتيجية-مرتبطة-بالصناعات-العسكرية-عاجل--1092679438.html
القوات الروسية تستهدف في 39 ضربة مشتركة منشآت أوكرانية استراتيجية مرتبطة بالصناعات العسكرية-عاجل
القوات الروسية تستهدف في 39 ضربة مشتركة منشآت أوكرانية استراتيجية مرتبطة بالصناعات العسكرية-عاجل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية نفذت، خلال الأسبوع الماضي، 39 ضربة مشتركة استهدفت مؤسسات استراتيجية أوكرانية مرتبطة بالتصنيع... 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T12:41+0000
2024-09-13T13:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وبحسب بيان وزارة الدفاع، نفذت القوات المسلحة الروسية 39 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة، وطائرات دون طيار، مما أدى إلى إصابة الآتي: مصانع النفط والغاز ومنشآت الطاقة، التي تدعم تشغيل مؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، وورشات إنتاج البارود، وإنتاج مكونات الصواريخ العملياتية التكتيكية. بالإضافة إلى ذلك، استهدفت القوات الروسية، مواقع لتجميع وتخزين الطائرات دون طيار، ومستودعات الذخيرة، والخدمات اللوجستية، وقواعد إصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية، فضلا عن نقاط انتشار مؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، والتشكيلات الأخرى التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم استهداف المرتزقة الأجانب.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، خلال الأسبوع، بتنفيذ عمليات لتدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك. ونتيجة للعمليات القتالية، تم تحرير 10 بلدات وهي: أباناسوفكا، وبياخوفو، وفيشنيفكا، وفيكتوروفكا، وفزابنوي، وغورديفكا، وكراسنوأوكتيابرسكوي، وأوبوخوفكا، وسناغوست، و10 أوكتيابر.بالإضافة إلى ذلك، في اتجاهي فولشانسكي وليبتسوفسكي، دمرت القوات الروسية، تشكيلات لواء مشاة آلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، وثلاثة ألوية دفاع أرضي، ولواء من الحرس الوطني.وعلى مدى أسبوع، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 3520 عسكريا، و25 دبابة، و106 مركبات قتالية مدرعة، و87 مركبة، ومركبتين قتاليتين لإطلاق الصواريخ المتعددة، و26 مدفعية ميدانية، وتم تدمير ست محطات للحرب الإلكترونية.وخلال الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، التقدم في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات خمس ألوية ميكانيكية وهجومية متنقلة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع أرضي، ولواء تابع لكتيبة "آزوف" الخاصة. وتم صد 17 هجومًا مضادًا شنتها وحدات هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني الأوكراني.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3620 عسكريا، ودبابتين، و13 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك عربة قتال للمشاة من طراز "برادلي"، و4 ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "M113"، بالإضافة إلى 44 مركبة.ونتيجة للعمليات العسكرية، التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تم تحرير بلدتي كراسنوغوروفكا، وغريغوروفكا، التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.وتم استهداف تجمعات القوى العاملة، والمعدات، وخمسة ألوية مشاة ميكانيكية، ولواءين من قوات المشاة والهجوم الجبلي والهجوم الجوي، ولواءين متحركين من القوات المسلحة الأوكرانية. وتم صد تسع هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.خبير عسكري بريطاني: الهجوم الروسي يعزل القوات الأوكرانية عن مقاطعة كورسكقوات تجمع "القطب الشمالي" الروسية تحاكي صد هجوم جوي لعدو وهمي
https://sarabic.ae/20240913/صاروخ-روسي-يدمر-مقرا-أوكرانيا-بعد-دخول-مجموعة-عسكرية-إليه-فيديو-1092673671.html
https://sarabic.ae/20240913/ضربات-روسية-تدمر-القوى-البشرية-لألوية-أوكرانية-عدة-في-كورسك-وتكبها-خسائر-فادحة-1092669272.html
https://sarabic.ae/20240913/الدفاعات-الروسية-تدمر-20-مسيرة-اوكرانية-فوق-الأراضي-الروسية-1092659504.html
https://sarabic.ae/20240912/القوات-الروسية-تحرر-10-بلدات-في-مقاطعة-كورسك-خلال-يومين--1092639520.html
https://sarabic.ae/20240912/الجيش-الروسي-يستهدف-مطارات-ومنشآت-الطاقة-التي-تدعم-أنشطة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1092633002.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تستهدف في 39 ضربة مشتركة منشآت أوكرانية استراتيجية مرتبطة بالصناعات العسكرية-عاجل

12:41 GMT 13.09.2024 (تم التحديث: 13:23 GMT 13.09.2024)
© Photo / Russian Ministry of Defenseصورة لاستهداف صواريخ "إسكندر" لأحد المطارات الأوكرانية
صورة لاستهداف صواريخ إسكندر لأحد المطارات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© Photo / Russian Ministry of Defense
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية نفذت، خلال الأسبوع الماضي، 39 ضربة مشتركة استهدفت مؤسسات استراتيجية أوكرانية مرتبطة بالتصنيع العسكري والطاقة.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، نفذت القوات المسلحة الروسية 39 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة، وطائرات دون طيار، مما أدى إلى إصابة الآتي: مصانع النفط والغاز ومنشآت الطاقة، التي تدعم تشغيل مؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، وورشات إنتاج البارود، وإنتاج مكونات الصواريخ العملياتية التكتيكية.
بالإضافة إلى ذلك، استهدفت القوات الروسية، مواقع لتجميع وتخزين الطائرات دون طيار، ومستودعات الذخيرة، والخدمات اللوجستية، وقواعد إصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية، فضلا عن نقاط انتشار مؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، والتشكيلات الأخرى التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم استهداف المرتزقة الأجانب.
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صاروخ روسي يدمر مقرا أوكرانيا بعد دخول مجموعة عسكرية إليه... فيديو
11:22 GMT
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، خلال الأسبوع، بتنفيذ عمليات لتدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك. ونتيجة للعمليات القتالية، تم تحرير 10 بلدات وهي: أباناسوفكا، وبياخوفو، وفيشنيفكا، وفيكتوروفكا، وفزابنوي، وغورديفكا، وكراسنوأوكتيابرسكوي، وأوبوخوفكا، وسناغوست، و10 أوكتيابر.

ودمرت الغارات الجوية، والطائرات دون طيار، وقوات المدفعية تجمعات القوى البشرية والمعدات المكونة من ستة آليات، ودبابات، ولواء غايغر، وثلاثة ألوية هجوم جوي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتسعة ألوية دفاع جوي، ولواء من الحرس الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، في اتجاهي فولشانسكي وليبتسوفسكي، دمرت القوات الروسية، تشكيلات لواء مشاة آلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، وثلاثة ألوية دفاع أرضي، ولواء من الحرس الوطني.
صورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضربات روسية تدمر القوى البشرية لألوية أوكرانية عدة في كورسك وتكبها خسائر فادحة
09:16 GMT
وعلى مدى أسبوع، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 3520 عسكريا، و25 دبابة، و106 مركبات قتالية مدرعة، و87 مركبة، ومركبتين قتاليتين لإطلاق الصواريخ المتعددة، و26 مدفعية ميدانية، وتم تدمير ست محطات للحرب الإلكترونية.
وخلال الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، التقدم في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات خمس ألوية ميكانيكية وهجومية متنقلة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع أرضي، ولواء تابع لكتيبة "آزوف" الخاصة. وتم صد 17 هجومًا مضادًا شنتها وحدات هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني الأوكراني.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الروسية تدمر 20 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
04:24 GMT
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3620 عسكريا، ودبابتين، و13 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك عربة قتال للمشاة من طراز "برادلي"، و4 ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "M113"، بالإضافة إلى 44 مركبة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 47 مدفعًا ميدانيًا وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، منها 32 تم نقلها إلى القوات المسلحة الأوكرانية من قبل الدول الغربية، و13 محطة للحرب الإلكترونية مضادة للبطاريات، و31 مستودعًا للذخيرة الميدانية.
ونتيجة للعمليات العسكرية، التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تم تحرير بلدتي كراسنوغوروفكا، وغريغوروفكا، التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر 10 بلدات في مقاطعة كورسك خلال يومين
أمس, 12:10 GMT
وتم استهداف تجمعات القوى العاملة، والمعدات، وخمسة ألوية مشاة ميكانيكية، ولواءين من قوات المشاة والهجوم الجبلي والهجوم الجوي، ولواءين متحركين من القوات المسلحة الأوكرانية. وتم صد تسع هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 4840 عسكريًا، وتسع مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة الجنود المدرعة "M113" أمريكية الصنع، و81 مركبة، و59 قطعة مدفعية ميدانية، منها 26 صنعت في دول "الناتو". وتم تدمير أربع محطات للحرب الإلكترونية مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 15 مستودعًا للذخيرة الميدانية.
صواريخ يتم إطلاقها من نظام أوراغان الروسي من قبل لواء المدفعية التابع للقوات المسلحة الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
أمس, 09:32 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
خبير عسكري بريطاني: الهجوم الروسي يعزل القوات الأوكرانية عن مقاطعة كورسك
قوات تجمع "القطب الشمالي" الروسية تحاكي صد هجوم جوي لعدو وهمي
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي14:01 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:08 GMT
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