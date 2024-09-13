https://sarabic.ae/20240913/القوات-الروسية-تنفذ-39-ضربة-مشتركة-استهدف-منشآت-أوكرانية-استراتيجية-مرتبطة-بالصناعات-العسكرية-عاجل--1092679438.html

القوات الروسية تستهدف في 39 ضربة مشتركة منشآت أوكرانية استراتيجية مرتبطة بالصناعات العسكرية-عاجل

القوات الروسية تستهدف في 39 ضربة مشتركة منشآت أوكرانية استراتيجية مرتبطة بالصناعات العسكرية-عاجل

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية نفذت، خلال الأسبوع الماضي، 39 ضربة مشتركة استهدفت مؤسسات استراتيجية أوكرانية مرتبطة بالتصنيع... 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T12:41+0000

2024-09-13T12:41+0000

2024-09-13T13:23+0000

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وبحسب بيان وزارة الدفاع، نفذت القوات المسلحة الروسية 39 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة، وطائرات دون طيار، مما أدى إلى إصابة الآتي: مصانع النفط والغاز ومنشآت الطاقة، التي تدعم تشغيل مؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، وورشات إنتاج البارود، وإنتاج مكونات الصواريخ العملياتية التكتيكية. بالإضافة إلى ذلك، استهدفت القوات الروسية، مواقع لتجميع وتخزين الطائرات دون طيار، ومستودعات الذخيرة، والخدمات اللوجستية، وقواعد إصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية، فضلا عن نقاط انتشار مؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، والتشكيلات الأخرى التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم استهداف المرتزقة الأجانب.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، خلال الأسبوع، بتنفيذ عمليات لتدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك. ونتيجة للعمليات القتالية، تم تحرير 10 بلدات وهي: أباناسوفكا، وبياخوفو، وفيشنيفكا، وفيكتوروفكا، وفزابنوي، وغورديفكا، وكراسنوأوكتيابرسكوي، وأوبوخوفكا، وسناغوست، و10 أوكتيابر.بالإضافة إلى ذلك، في اتجاهي فولشانسكي وليبتسوفسكي، دمرت القوات الروسية، تشكيلات لواء مشاة آلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، وثلاثة ألوية دفاع أرضي، ولواء من الحرس الوطني.وعلى مدى أسبوع، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 3520 عسكريا، و25 دبابة، و106 مركبات قتالية مدرعة، و87 مركبة، ومركبتين قتاليتين لإطلاق الصواريخ المتعددة، و26 مدفعية ميدانية، وتم تدمير ست محطات للحرب الإلكترونية.وخلال الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، التقدم في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات خمس ألوية ميكانيكية وهجومية متنقلة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع أرضي، ولواء تابع لكتيبة "آزوف" الخاصة. وتم صد 17 هجومًا مضادًا شنتها وحدات هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني الأوكراني.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3620 عسكريا، ودبابتين، و13 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك عربة قتال للمشاة من طراز "برادلي"، و4 ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "M113"، بالإضافة إلى 44 مركبة.ونتيجة للعمليات العسكرية، التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تم تحرير بلدتي كراسنوغوروفكا، وغريغوروفكا، التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.وتم استهداف تجمعات القوى العاملة، والمعدات، وخمسة ألوية مشاة ميكانيكية، ولواءين من قوات المشاة والهجوم الجبلي والهجوم الجوي، ولواءين متحركين من القوات المسلحة الأوكرانية. وتم صد تسع هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.خبير عسكري بريطاني: الهجوم الروسي يعزل القوات الأوكرانية عن مقاطعة كورسكقوات تجمع "القطب الشمالي" الروسية تحاكي صد هجوم جوي لعدو وهمي

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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري