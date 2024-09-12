https://sarabic.ae/20240912/قوات-تجمع-القطب-الشمالي-الروسية-تحاكي-صد-هجوم-جوي-لعدو-وهمي-1092643551.html
قوات تجمع "القطب الشمالي" الروسية تحاكي صد هجوم جوي لعدو وهمي
قوات تجمع "القطب الشمالي" الروسية تحاكي صد هجوم جوي لعدو وهمي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات تجمع "القطب الشمالي" التابعة للأسطول الشمالي صدت هجوما جويا لعدو وهمي في منطقة الطريق البحري الشمالي في إطار... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T13:32+0000
2024-09-12T13:32+0000
2024-09-12T13:32+0000
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في البيان: "في إطار مناورة القيادة والأركان الاستراتيجية "أوكيان 2024" في المناطق الشرقية من المحيط المتجمد الشمالي، أجرت قوات تجمع "القطب الشمالي" التابعة للأسطول الشمالي مناورة لصد هجوم جوي لعدو وهمي".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، أن البحرية الروسية بدأت التدريبات الاستراتيجية المجدولة، التي تحمل اسم "أوكيان-2024"، في المحيطين الهادئ والمتجمد الشمالي، والبحر المتوسط وبحر قزوين وبحر البلطيق، وستستمر حتى 16 أيلول/سبتمبر.وتشمل التدريبات أكثر من 400 سفينة حربية وغواصات وسفن دعم الأسطول، وأكثر من 120 طائرة ومروحية من الطيران البحري التابع للبحرية الروسية والقوات الجوية الفضائية، ونحو 7 آلاف وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة؛ فضلا عن أكثر من 90 ألف فرد.وأشارت الوزارة إلى أن المهام الرئيسية لتدريبات "أوكيان-2024"، هي اختبار مدى جاهزية قيادة التشكيلات والمجموعات التابعة للبحرية الروسية، لإدارة مجموعات مختلفة من القوات في مناطق مسؤوليتها، وحل مهام عملياتية غير اعتيادية، والاستخدام الشامل لأسلحة عالية الدقة وأنواع واعدة وحديثة من الأسلحة والمعدات العسكرية؛ بالإضافة إلى توسيع التفاعل مع القوات البحرية من الدول الشريكة في حل مهام مشتركة في البحار. وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لأول مرة منذ عدة عقود، تجري روسيا مثل هذه التدريبات البحرية الواسعة النطاق.
https://sarabic.ae/20240910/بوتين-نستضيف-مراقبين-من-15-دولة-في-مناورات-أوكيان-2024-1092582094.html
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روسيا, رصد عسكري
قوات تجمع "القطب الشمالي" الروسية تحاكي صد هجوم جوي لعدو وهمي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات تجمع "القطب الشمالي" التابعة للأسطول الشمالي صدت هجوما جويا لعدو وهمي في منطقة الطريق البحري الشمالي في إطار مناورات "أوكيان 2024".
وجاء في البيان: "في إطار مناورة القيادة والأركان الاستراتيجية "أوكيان 2024" في المناطق الشرقية من المحيط المتجمد الشمالي، أجرت قوات تجمع "القطب الشمالي" التابعة للأسطول الشمالي مناورة لصد هجوم جوي لعدو وهمي".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، أن البحرية الروسية بدأت التدريبات الاستراتيجية المجدولة، التي تحمل اسم "أوكيان-2024"، في المحيطين الهادئ والمتجمد الشمالي، والبحر المتوسط وبحر قزوين وبحر البلطيق، وستستمر حتى 16 أيلول/سبتمبر.
وتشمل التدريبات أكثر من 400 سفينة حربية وغواصات وسفن دعم الأسطول، وأكثر من 120 طائرة ومروحية من الطيران البحري التابع للبحرية الروسية والقوات الجوية الفضائية، ونحو 7 آلاف وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة؛ فضلا عن أكثر من 90 ألف فرد.
وأشارت الوزارة إلى أن المهام الرئيسية لتدريبات "أوكيان-2024"، هي اختبار مدى جاهزية قيادة التشكيلات والمجموعات التابعة للبحرية الروسية، لإدارة مجموعات مختلفة من القوات في مناطق مسؤوليتها، وحل مهام عملياتية غير اعتيادية، والاستخدام الشامل لأسلحة عالية الدقة وأنواع واعدة وحديثة من الأسلحة والمعدات العسكرية؛ بالإضافة إلى توسيع التفاعل مع القوات البحرية من الدول الشريكة في حل مهام مشتركة في البحار.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لأول مرة منذ عدة عقود، تجري روسيا مثل هذه التدريبات البحرية الواسعة النطاق.