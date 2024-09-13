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ضربات روسية تدمر القوى البشرية لألوية أوكرانية عدة في كورسك وتكبها خسائر فادحة
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240913/ضربات-روسية-تدمر-القوى-البشرية-لألوية-أوكرانية-عدة-في-كورسك-وتكبها-خسائر-فادحة-1092669272.html
ضربات روسية تدمر القوى البشرية لألوية أوكرانية عدة في كورسك وتكبها خسائر فادحة
ضربات روسية تدمر القوى البشرية لألوية أوكرانية عدة في كورسك وتكبها خسائر فادحة
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية استهدفت الألوية الروسية في مقاطعة كورسك وكبدتها خسائر فادحة في المعدات والأفراد. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T09:16+0000
2024-09-13T09:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "استهدفت قوات "الشمال" التي تواصل عملياتها الهجومية، التشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ليوبيموفكا، ودارينو، ونيكولايفو، ودارينو، وبوكروفسكي، وبوركي، وتم صد هجوم مضاد للعدو باتجاه أوبوخوفكا وإحباط محاولتين لهجوم باتجاه كاميشيفكا وبوركي. ونتيجة لذلك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 20 شخصًا بين قتيل وجريح، وتم أسر جندي واحد، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارة".وأوضح البيان أنه "بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية، تم صد ثلاث محاولات معادية لاختراق الحدود الروسية في اتجاه نوفي بوت وميدفيزي وفيسيلوي، وخسر العدو ما يصل إلى 50 قتيلاً وجريحًا و5 دبابات ومركبتين قتال مشاة وناقلة جنود مدرعة و 9 مركبات قتالية مدرعة ومركبتين هندسيتين".وتابع: "هاجمت قوات الطيران العملياتي والتكتيكي والصواريخ مناطق التركيز في منطقة سومي واحتياطيات الألوية 21 و 22 و 41 و17 ولواء الهجوم الجوي 82 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الأول للحرس الوطني واللواء 1004 وكذلك ألوية 101 و103 و129 في مناطق بيلوبول وغلوخوف وزورافكا وأوبودي وكوندراتوفكا وكاترينيفكا ورشكي وستيبانوفكا وسومي وبافلوفكا وبوستوغورود وخوتن".وذكرت الوزارة، في بيان لها الأسبوع الماضي، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت في المعارك على محو كورسك أكثر من 12795عسكريا، 108دبابة، 44 عربة قتال مشاة، 86 ناقلة جند مدرعة، 691 مركبة قتالية مدرعة، 418 مركبة، 93 قطعة مدفعية، 26 نظاما لإطلاق الصواريخ، بما في ذلك 7 "هيمارس" و5 "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و8 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، ومركبتين للنقل والتحميل، و25 محطة حرب إلكترونية، و7 رادارات مضادة للبطاريات، وراداريين للدفاع الجوي، و12 وحدة من المعدات الهندسية منها ستمركبات هندسية، ووحدة لإزالة الألغام من طراز "أو أر-77".وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.القوات الروسية تحرر 10 بلدات في مقاطعة كورسك خلال يومين
https://sarabic.ae/20240911/الجيش-الروسي-يضرب-القوات-الأوكرانية-في-18-منطقة-من-مقاطعة-كورسك--1092606368.html
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روسيا
روسيا

ضربات روسية تدمر القوى البشرية لألوية أوكرانية عدة في كورسك وتكبها خسائر فادحة

09:16 GMT 13.09.2024 (تم التحديث: 09:27 GMT 13.09.2024)
© Sputnik . Sputnikصورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك
صورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبر
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية استهدفت الألوية الروسية في مقاطعة كورسك وكبدتها خسائر فادحة في المعدات والأفراد.
وقالت الدفاع الروسية: "استهدفت قوات "الشمال" التي تواصل عملياتها الهجومية، التشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ليوبيموفكا، ودارينو، ونيكولايفو، ودارينو، وبوكروفسكي، وبوركي، وتم صد هجوم مضاد للعدو باتجاه أوبوخوفكا وإحباط محاولتين لهجوم باتجاه كاميشيفكا وبوركي. ونتيجة لذلك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 20 شخصًا بين قتيل وجريح، وتم أسر جندي واحد، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارة".

وأشار البيان إلى أن "12 جنديًا أوكرانيًا استسلم".

وأوضح البيان أنه "بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية، تم صد ثلاث محاولات معادية لاختراق الحدود الروسية في اتجاه نوفي بوت وميدفيزي وفيسيلوي، وخسر العدو ما يصل إلى 50 قتيلاً وجريحًا و5 دبابات ومركبتين قتال مشاة وناقلة جنود مدرعة و 9 مركبات قتالية مدرعة ومركبتين هندسيتين".

وأضاف البيان: "أدت الضربات الجوية ونيران المدفعية وعمليات القوات إلى تدمير تجمعات من القوى البشرية والمعدات من الألوية 22 و61 و115 و17 ولواء الهجوم الجوي 80 و95 واللواء الأول للحرس الوطني، بالإضافة إلى لواء الدفاع الأرضي 129 في مناطق بوركي، غيفو، دارينو، زيليني شلياخ، كوسيتسا، ليوبيموفكا، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، نوفايا سوروتشينا، نوفويفانوفكا، نيكولايفو-داريينو، بوكروفسكي وأوسبينوفكا".

وتابع: "هاجمت قوات الطيران العملياتي والتكتيكي والصواريخ مناطق التركيز في منطقة سومي واحتياطيات الألوية 21 و 22 و 41 و17 ولواء الهجوم الجوي 82 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الأول للحرس الوطني واللواء 1004 وكذلك ألوية 101 و103 و129 في مناطق بيلوبول وغلوخوف وزورافكا وأوبودي وكوندراتوفكا وكاترينيفكا ورشكي وستيبانوفكا وسومي وبافلوفكا وبوستوغورود وخوتن".
وذكرت الوزارة، في بيان لها الأسبوع الماضي، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت في المعارك على محو كورسك أكثر من 12795عسكريا، 108دبابة، 44 عربة قتال مشاة، 86 ناقلة جند مدرعة، 691 مركبة قتالية مدرعة، 418 مركبة، 93 قطعة مدفعية، 26 نظاما لإطلاق الصواريخ، بما في ذلك 7 "هيمارس" و5 "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و8 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، ومركبتين للنقل والتحميل، و25 محطة حرب إلكترونية، و7 رادارات مضادة للبطاريات، وراداريين للدفاع الجوي، و12 وحدة من المعدات الهندسية منها ستمركبات هندسية، ووحدة لإزالة الألغام من طراز "أو أر-77".
لانتسيت روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يضرب القوات الأوكرانية داخل 18 منطقة في مقاطعة كورسك
11 سبتمبر, 10:04 GMT
وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
القوات الروسية تحرر 10 بلدات في مقاطعة كورسك خلال يومين
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