https://sarabic.ae/20240913/صاروخ-روسي-يدمر-مقرا-أوكرانيا-بعد-دخول-مجموعة-عسكرية-إليه-فيديو-1092673671.html
صاروخ روسي يدمر مقرا أوكرانيا بعد دخول مجموعة عسكرية إليه... فيديو
صاروخ روسي يدمر مقرا أوكرانيا بعد دخول مجموعة عسكرية إليه... فيديو
سبوتنيك عربي
قامت القوات الخاصة الروسية بتدمير 5 معاقل أوكرانية، وحيدت نحو 50 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T11:22+0000
2024-09-13T11:22+0000
2024-09-13T11:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وذكرت الخدمة الصحفية للحرس الروسي في قناتها على "تلغرام": "ضربت القوات الخاصة مواقع القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام دبابات "تي-72 بي 3 إم"، وأطقم نظام الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت"، ومدافع الهاون "2 بي 11"، وهو ما تؤكده لقطات التحكم الموضوعي من الطائرات المسيرة".وأشار البيان إلى أن البيانات التي حصلت عليها الاستخبارات سمحت للحرس الوطني والأفراد العسكريين التابعين لوزارة الدفاع الروسية بالتخطيط لغارة نارية ناجحة.وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.القوات الروسية تحرر 10 بلدات في مقاطعة كورسك خلال يومين
https://sarabic.ae/20240913/ضربات-روسية-تدمر-القوى-البشرية-لألوية-أوكرانية-عدة-في-كورسك-وتكبها-خسائر-فادحة-1092669272.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
صاروخ روسي يدمر مقرا أوكرانيا بعد دخول مجموعة عسكرية إليه... فيديو
قامت القوات الخاصة الروسية بتدمير 5 معاقل أوكرانية، وحيدت نحو 50 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
وذكرت الخدمة الصحفية للحرس الروسي في قناتها على "تلغرام": "ضربت القوات الخاصة مواقع القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام دبابات "تي-72 بي 3 إم"، وأطقم نظام الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت"، ومدافع الهاون "2 بي 11"، وهو ما تؤكده لقطات التحكم الموضوعي من الطائرات المسيرة".
وأشار البيان إلى أن البيانات التي حصلت عليها الاستخبارات سمحت للحرس الوطني والأفراد العسكريين التابعين لوزارة الدفاع الروسية بالتخطيط لغارة نارية ناجحة.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 50 شخصًا بين قتيل وجريح، ودُمرت 5 معاقل أوكرانية، و3 محطات للحرب الإلكترونية.
وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك
الروسية.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.