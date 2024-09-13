صاروخ روسي يدمر مقرا أوكرانيا بعد دخول مجموعة عسكرية إليه... فيديو

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مساحة حرة
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20 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
29 د
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نساء عربيات رائدات في السياسة
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09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:24 GMT
18 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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29 د
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حصاد الأسبوع
خبير: استهداف العمق الروسي خطر على أوروبا
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ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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183 د
مساحة حرة
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08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
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13 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:34 GMT
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:31 GMT
29 د
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13:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240913/صاروخ-روسي-يدمر-مقرا-أوكرانيا-بعد-دخول-مجموعة-عسكرية-إليه-فيديو-1092673671.html
صاروخ روسي يدمر مقرا أوكرانيا بعد دخول مجموعة عسكرية إليه... فيديو
صاروخ روسي يدمر مقرا أوكرانيا بعد دخول مجموعة عسكرية إليه... فيديو
سبوتنيك عربي
قامت القوات الخاصة الروسية بتدمير 5 معاقل أوكرانية، وحيدت نحو 50 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T11:22+0000
2024-09-13T11:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وذكرت الخدمة الصحفية للحرس الروسي في قناتها على "تلغرام": "ضربت القوات الخاصة مواقع القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام دبابات "تي-72 بي 3 إم"، وأطقم نظام الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت"، ومدافع الهاون "2 بي 11"، وهو ما تؤكده لقطات التحكم الموضوعي من الطائرات المسيرة".وأشار البيان إلى أن البيانات التي حصلت عليها الاستخبارات سمحت للحرس الوطني والأفراد العسكريين التابعين لوزارة الدفاع الروسية بالتخطيط لغارة نارية ناجحة.وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.القوات الروسية تحرر 10 بلدات في مقاطعة كورسك خلال يومين
https://sarabic.ae/20240913/ضربات-روسية-تدمر-القوى-البشرية-لألوية-أوكرانية-عدة-في-كورسك-وتكبها-خسائر-فادحة-1092669272.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

صاروخ روسي يدمر مقرا أوكرانيا بعد دخول مجموعة عسكرية إليه... فيديو

11:22 GMT 13.09.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قامت القوات الخاصة الروسية بتدمير 5 معاقل أوكرانية، وحيدت نحو 50 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
وذكرت الخدمة الصحفية للحرس الروسي في قناتها على "تلغرام": "ضربت القوات الخاصة مواقع القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام دبابات "تي-72 بي 3 إم"، وأطقم نظام الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت"، ومدافع الهاون "2 بي 11"، وهو ما تؤكده لقطات التحكم الموضوعي من الطائرات المسيرة".
وأشار البيان إلى أن البيانات التي حصلت عليها الاستخبارات سمحت للحرس الوطني والأفراد العسكريين التابعين لوزارة الدفاع الروسية بالتخطيط لغارة نارية ناجحة.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 50 شخصًا بين قتيل وجريح، ودُمرت 5 معاقل أوكرانية، و3 محطات للحرب الإلكترونية.

صورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضربات روسية تدمر القوى البشرية لألوية أوكرانية عدة في كورسك وتكبها خسائر فادحة
09:16 GMT
وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
القوات الروسية تحرر 10 بلدات في مقاطعة كورسك خلال يومين
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