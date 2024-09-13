https://sarabic.ae/20240913/الدفاعات-الروسية-تدمر-20-مسيرة-اوكرانية-فوق-الأراضي-الروسية-1092659504.html
الدفاعات الروسية تدمر 20 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
الدفاعات الروسية تدمر 20 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاعات الجوية أسقطت خلال الليل 20 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T04:24+0000
2024-09-13T04:24+0000
2024-09-13T04:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي الروسية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تحرر 10 بلدات في مقاطعة كورسك خلال يومينودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240912/القوات-الروسية-تستهدف-احتياطيات-الجيش-الأوكراني-في-سومي-1092643297.html
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روسيا, العالم
الدفاعات الروسية تدمر 20 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
04:24 GMT 13.09.2024 (تم التحديث: 04:34 GMT 13.09.2024)
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاعات الجوية أسقطت خلال الليل 20 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي الروسية".
وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي عشرين طائرة دون طيار أوكرانية. 8 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و4 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 فوق أراضي مقاطعة كورسك، وتم إسقاط مسيرتين فوق مقاطعة سمولينسك و2 فوق مقاطعة أوريول وواحدة فوق مقاطعة كالوغا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.