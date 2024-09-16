https://sarabic.ae/20240916/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-استهداف-أفراد-ومعدات-عسكرية-أوكرانية-في-قصف-لمستودع-سري-بمقاطعة-كييف--1092755340.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": استهداف أفراد ومعدات عسكرية أوكرانية في قصف لمستودع سري بمقاطعة كييف
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": استهداف أفراد ومعدات عسكرية أوكرانية في قصف لمستودع سري بمقاطعة كييف
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الاثنين، بقصف بلدة أوبوخوف بمقاطعة كييف، حيث تم استهداف أفراد ومعدات للقوات المسلحة... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T06:47+0000
2024-09-16T06:47+0000
2024-09-16T06:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تم قصف بلدة أوبوخوف وبالقرب منها، 3 مرات. تم استهداف أفراد ومعدات في مستودع سري".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تحرر بلدة بوركي في مقاطعة كورسكودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240916/قائد-قوات-أخمات-الروسية-يعلن-تدمير-عدة-مسيرات-لقوات-كييف-في-كورسك-1092753256.html
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روسيا
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": استهداف أفراد ومعدات عسكرية أوكرانية في قصف لمستودع سري بمقاطعة كييف
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الاثنين، بقصف بلدة أوبوخوف بمقاطعة كييف، حيث تم استهداف أفراد ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية المتواجدة في "مستودع سري".
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تم قصف بلدة أوبوخوف وبالقرب منها، 3 مرات. تم استهداف أفراد ومعدات في مستودع سري".
وأضاف ليبيديف أن "القوات الجوفضائية الروسية، قامت بضربات استهدفت مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعتي كييف وتشيركاسي، حيث تقع بعض المقرات والمواقع اللوجستية لتجهيز المسلحين المرتزقة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.