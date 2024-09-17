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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240917/مشاهد-لتحرير-بلدة-سناغوست-في-مقاطعة-كورسك-الحدودية-فيديو----1092810676.html
مشاهد لتحرير بلدة سناغوست في مقاطعة كورسك الحدودية... فيديو
مشاهد لتحرير بلدة سناغوست في مقاطعة كورسك الحدودية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات مصورة لعملية تحرير بلدة سناغوست في مقاطعة كورسك على يد المظليين الروس. 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T09:17+0000
2024-09-17T09:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت وزارة الدفاع في بيان لها: "واصلت وحدات من القوات المحمولة جواً لمجموعة "الشمال" تحسين تموضعها على طول خط المواجهة، وفي 13 سبتمبر/أيلول 2024، حررت قرية سناغوست في منطقة كورينفسكي في مقاطعة كورسك".وأضافت الوزارة، أنه خلال الاستطلاع الجوي تم الكشف عن المنظومة الدفاعية للعدو، والمعاقل الرئيسية، والعتاد في المنطقة المأهولة بالسكان وأطرافها.وتمت تغطية المظليين من الجو بواسطة مشغلي الطائرات دون طيار. وقد حذرّوا من من أسلحة العدو المكتشفة، والتي دمرت على الفور بنيران الصواريخ الباليستية.وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه "في وقت لاحق، تمكنت مجموعات هجومية من القوات المحمولة جوا، باستخدام ترسانة الأسلحة الصغيرة بأكملها، من اقتحام البلدة وحصلت على موطئ قدم وتقدمت للاحتفاظ ببلدة سناغوست".وفي 12 سبتمبر/ أيلول، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال يومين قامت مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحرير عشر بلدات في مقاطعة كورسك وهي أبانسوفكا، وبياخوفكا، وفيشنيفكا، وفيكتوروفكا، وفزابنوي، وغورديفكا، وكراسنوأوكتيابرسكوي، وأوبوخوفكا، وسناغوست، و10 أوكتيابر.وكما ذكر الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، فإن كييف بعد أن نفذت هجوماً على مقاطعة كورسك، أرادت وقف الهجوم الروسي في دونباس، ولكن لم يحدث شيء.قائد عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية نجحت بتطويق ومحاصرة عناصر من الجيش الأوكراني في كورسكالدفاعات الجوية الروسية تدمر 7 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك دون إصابات
https://sarabic.ae/20240916/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-أوسبينوفكا-وبوركي-في-مقاطعة-كورسك---عاجل---1092761255.html
https://sarabic.ae/20240916/قائد-قوات-أخمات-الروسية-يعلن-تدمير-عدة-مسيرات-لقوات-كييف-في-كورسك-1092753256.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

مشاهد لتحرير بلدة سناغوست في مقاطعة كورسك الحدودية... فيديو

09:17 GMT 17.09.2024
© Sputnik . Илья Питалевالقوات الروسية في ماريوبول
القوات الروسية في ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© Sputnik . Илья Питалев
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات مصورة لعملية تحرير بلدة سناغوست في مقاطعة كورسك على يد المظليين الروس.
وقالت وزارة الدفاع في بيان لها: "واصلت وحدات من القوات المحمولة جواً لمجموعة "الشمال" تحسين تموضعها على طول خط المواجهة، وفي 13 سبتمبر/أيلول 2024، حررت قرية سناغوست في منطقة كورينفسكي في مقاطعة كورسك".
وأضافت الوزارة، أنه خلال الاستطلاع الجوي تم الكشف عن المنظومة الدفاعية للعدو، والمعاقل الرئيسية، والعتاد في المنطقة المأهولة بالسكان وأطرافها.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه باستغلال عنصر المفاجأة، قامت قوات المظليين من عدة اتجاهات، تحت غطاء مجموعة مدرعة من طراز "بي إم دي-2"، باقتحام البلدة.
صورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتي أوسبينوفكا وبوركي في مقاطعة كورسك
أمس, 09:10 GMT
وتمت تغطية المظليين من الجو بواسطة مشغلي الطائرات دون طيار. وقد حذرّوا من من أسلحة العدو المكتشفة، والتي دمرت على الفور بنيران الصواريخ الباليستية.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه "في وقت لاحق، تمكنت مجموعات هجومية من القوات المحمولة جوا، باستخدام ترسانة الأسلحة الصغيرة بأكملها، من اقتحام البلدة وحصلت على موطئ قدم وتقدمت للاحتفاظ ببلدة سناغوست".
لانتسيت روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قائد قوات "أخمات" الروسية يعلن تدمير مسيرات عدة لقوات نظام كييف في مقاطعة كورسك
أمس, 04:05 GMT
وفي 12 سبتمبر/ أيلول، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال يومين قامت مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحرير عشر بلدات في مقاطعة كورسك وهي أبانسوفكا، وبياخوفكا، وفيشنيفكا، وفيكتوروفكا، وفزابنوي، وغورديفكا، وكراسنوأوكتيابرسكوي، وأوبوخوفكا، وسناغوست، و10 أوكتيابر.
وكما ذكر الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، فإن كييف بعد أن نفذت هجوماً على مقاطعة كورسك، أرادت وقف الهجوم الروسي في دونباس، ولكن لم يحدث شيء.
قائد عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية نجحت بتطويق ومحاصرة عناصر من الجيش الأوكراني في كورسك
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 7 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك دون إصابات
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