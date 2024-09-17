https://sarabic.ae/20240917/مشاهد-لتحرير-بلدة-سناغوست-في-مقاطعة-كورسك-الحدودية-فيديو----1092810676.html

مشاهد لتحرير بلدة سناغوست في مقاطعة كورسك الحدودية... فيديو

مشاهد لتحرير بلدة سناغوست في مقاطعة كورسك الحدودية... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات مصورة لعملية تحرير بلدة سناغوست في مقاطعة كورسك على يد المظليين الروس. 17.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-17T09:17+0000

2024-09-17T09:17+0000

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وقالت وزارة الدفاع في بيان لها: "واصلت وحدات من القوات المحمولة جواً لمجموعة "الشمال" تحسين تموضعها على طول خط المواجهة، وفي 13 سبتمبر/أيلول 2024، حررت قرية سناغوست في منطقة كورينفسكي في مقاطعة كورسك".وأضافت الوزارة، أنه خلال الاستطلاع الجوي تم الكشف عن المنظومة الدفاعية للعدو، والمعاقل الرئيسية، والعتاد في المنطقة المأهولة بالسكان وأطرافها.وتمت تغطية المظليين من الجو بواسطة مشغلي الطائرات دون طيار. وقد حذرّوا من من أسلحة العدو المكتشفة، والتي دمرت على الفور بنيران الصواريخ الباليستية.وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه "في وقت لاحق، تمكنت مجموعات هجومية من القوات المحمولة جوا، باستخدام ترسانة الأسلحة الصغيرة بأكملها، من اقتحام البلدة وحصلت على موطئ قدم وتقدمت للاحتفاظ ببلدة سناغوست".وفي 12 سبتمبر/ أيلول، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال يومين قامت مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحرير عشر بلدات في مقاطعة كورسك وهي أبانسوفكا، وبياخوفكا، وفيشنيفكا، وفيكتوروفكا، وفزابنوي، وغورديفكا، وكراسنوأوكتيابرسكوي، وأوبوخوفكا، وسناغوست، و10 أوكتيابر.وكما ذكر الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، فإن كييف بعد أن نفذت هجوماً على مقاطعة كورسك، أرادت وقف الهجوم الروسي في دونباس، ولكن لم يحدث شيء.قائد عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية نجحت بتطويق ومحاصرة عناصر من الجيش الأوكراني في كورسكالدفاعات الجوية الروسية تدمر 7 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك دون إصابات

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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري