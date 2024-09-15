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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240915/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك-1092733195.html
الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي يتصدى لمحاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، ويكبدها خسائر فادحة. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T10:47+0000
2024-09-15T10:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية في بيان حول تطورات المعارك في مقاطعة كورسك: "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 300 عسكري و22 آلية مدرعة، بينها 3 دبابات و4 ناقلات جند مدرعة و15 مدرعة، بالإضافة إلى قطعة مدفعية و8 سيارات، واستسلم 7 عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية".وتابع: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشمال" القيام بعمليات هجومية واستهدفت القوات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق ليوبيموفكا ونوفويفانوفكا وداريينو ونيكولايفو دارينو وبوكروفسكي وبوركي".وأوضح البيان أن "قوات الطيران العملياتي والتكتيكي والصواريخ نفذت هجمات على مناطق التركيز في مقاطعة سومي واحتياطيات ألوية الهجوم الجوي الميكانيكية 21 و 22 و 41 و 82 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الرئاسي الأول وكذلك اللواء 103، ولواء الدفاع الإقليمي الأول و106 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوبول وفودولاغي وزورافكا وأوبودي وكاترينيفكا وريشكي وبافلوفكا وسوسنوفكا وسومي وخوتن ويوناكوفكا وياستريبينو ويامبول".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240915/الجيش-الروسي-يدمر-قطارا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-محملا-بأسلحة-أجنبية-1092731624.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك

10:47 GMT 15.09.2024 (تم التحديث: 10:57 GMT 15.09.2024)
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federationلانتسيت" روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة
لانتسيت روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federation
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي يتصدى لمحاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، ويكبدها خسائر فادحة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان حول تطورات المعارك في مقاطعة كورسك: "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 300 عسكري و22 آلية مدرعة، بينها 3 دبابات و4 ناقلات جند مدرعة و15 مدرعة، بالإضافة إلى قطعة مدفعية و8 سيارات، واستسلم 7 عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف: "الضربات الجوية ونيران المدفعية استهدفت تجمعات القوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في غيفو ودارينو وزيليني شلياخ وكولماكوف وكروغلنكوي، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، ميرني، نيكولو دارينو، نوفايا سوروتشينا، نوفويفانوفكا، أوبوخوفكا، روسكوي بوريشنوي ويوزني".

وتابع: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشمال" القيام بعمليات هجومية واستهدفت القوات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق ليوبيموفكا ونوفويفانوفكا وداريينو ونيكولايفو دارينو وبوكروفسكي وبوركي".
وأوضح البيان أن "قوات الطيران العملياتي والتكتيكي والصواريخ نفذت هجمات على مناطق التركيز في مقاطعة سومي واحتياطيات ألوية الهجوم الجوي الميكانيكية 21 و 22 و 41 و 82 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الرئاسي الأول وكذلك اللواء 103، ولواء الدفاع الإقليمي الأول و106 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوبول وفودولاغي وزورافكا وأوبودي وكاترينيفكا وريشكي وبافلوفكا وسوسنوفكا وسومي وخوتن ويوناكوفكا وياستريبينو ويامبول".
القوات الروسية تدمر مخزنا لراجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر قطارا للقوات المسلحة الأوكرانية محملا بأسلحة أجنبية
09:27 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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