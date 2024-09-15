https://sarabic.ae/20240915/الجيش-الروسي-يدمر-قطارا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-محملا-بأسلحة-أجنبية-1092731624.html
الجيش الروسي يدمر قطارا للقوات المسلحة الأوكرانية محملا بأسلحة أجنبية
الجيش الروسي يدمر قطارا للقوات المسلحة الأوكرانية محملا بأسلحة أجنبية
سبوتنيك عربي
أكدت الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي استهدف قطارًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، يحتوي على أسلحة أجنبية. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T09:27+0000
2024-09-15T09:27+0000
2024-09-15T09:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، دمرت قطارا محملا بأسلحة أجنبية ومخزنًا للأسلحة الصاروخية والمدفعية، كما ألحق أضرارًا بمناطق تخزين الطائرات المسيرة والقوارب المسيرة وورشة إنتاج مكونات الصواريخ العملياتية التكتيكية، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 148 منطقة".وأردف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، وتصدت لعشر هجمات مضادة للمجموعات الهجومية الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 545 عسكريًا، و3 شاحنات صغيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240915/الجيش-الروسي-يدمر-قطارا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-محملا-بأسلحة-أجنبية-1092731624.html
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روسيا
الجيش الروسي يدمر قطارا للقوات المسلحة الأوكرانية محملا بأسلحة أجنبية
09:27 GMT 15.09.2024 (تم التحديث: 09:44 GMT 15.09.2024)
أكدت الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي استهدف قطارًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، يحتوي على أسلحة أجنبية.
وقالت الدفاع الروسية: "الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، دمرت قطارا محملا بأسلحة أجنبية ومخزنًا للأسلحة الصاروخية والمدفعية، كما ألحق أضرارًا بمناطق تخزين الطائرات المسيرة والقوارب المسيرة وورشة إنتاج مكونات الصواريخ العملياتية التكتيكية، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 148 منطقة".
وأضاف البيان: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة وحسّنت الوضع التكتيكي، وتصدت لـ3 هجمات مضادة شنتها مجموعات عسكرية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 570 عسكريًا، و7 مركبات ومدافع ميدانية ومحطة رادار مضادة للمدافع من طراز"AN/TPQ-50" أمريكية الصنع، كما تم تدمير 4 مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأردف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، وتصدت لعشر هجمات مضادة للمجموعات الهجومية الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 545 عسكريًا، و3 شاحنات صغيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.