https://sarabic.ae/20240917/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-7-طائرات-مسيرة-فوق-بريانسك-دون-إصابات-1092802687.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 7 طائرات مسيرة فوق بريانسك دون إصابات
الدفاع الجوي الروسي يدمر 7 طائرات مسيرة فوق بريانسك دون إصابات
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة، دون... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T01:25+0000
2024-09-17T01:25+0000
2024-09-17T01:25+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "يواصل المدافعون عنا تدمير طائرات العدو المسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك. وتم اكتشاف وتدمير 7 طائرات مسيرة أخرى من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية، دون وقوع إصابات أو أضرار."وأشار إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في الموقع.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء أمس الاثنين، أن الدفاعات الجوية أسقطت 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، إضافة إلى شبه جزيرة القرم، باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد على يد نظام كييف على مدى 8 سنوات.
https://sarabic.ae/20240916/-الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-8-مسيرات-أوكرانية-فوق-بريانسك-ومسيرة-واحدة-فوق-كورسك-1092801317.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يدمر 7 طائرات مسيرة فوق بريانسك دون إصابات
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "يواصل المدافعون عنا تدمير طائرات العدو المسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك. وتم اكتشاف وتدمير 7 طائرات مسيرة أخرى من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية، دون وقوع إصابات أو أضرار."
وأشار إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في الموقع.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء أمس الاثنين، أن الدفاعات الجوية أسقطت 8 طائرات مسيرة أوكرانية
فوق مقاطعة بريانسك وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، إضافة إلى شبه جزيرة القرم، باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد على يد نظام كييف على مدى 8 سنوات.