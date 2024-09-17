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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240917/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-7-طائرات-مسيرة-فوق-بريانسك-دون-إصابات-1092802687.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 7 طائرات مسيرة فوق بريانسك دون إصابات
الدفاع الجوي الروسي يدمر 7 طائرات مسيرة فوق بريانسك دون إصابات
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة، دون... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T01:25+0000
2024-09-17T01:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "يواصل المدافعون عنا تدمير طائرات العدو المسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك. وتم اكتشاف وتدمير 7 طائرات مسيرة أخرى من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية، دون وقوع إصابات أو أضرار."وأشار إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في الموقع.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء أمس الاثنين، أن الدفاعات الجوية أسقطت 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، إضافة إلى شبه جزيرة القرم، باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد على يد نظام كييف على مدى 8 سنوات.
https://sarabic.ae/20240916/-الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-8-مسيرات-أوكرانية-فوق-بريانسك-ومسيرة-واحدة-فوق-كورسك-1092801317.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يدمر 7 طائرات مسيرة فوق بريانسك دون إصابات

01:25 GMT 17.09.2024
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "يواصل المدافعون عنا تدمير طائرات العدو المسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك. وتم اكتشاف وتدمير 7 طائرات مسيرة أخرى من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية، دون وقوع إصابات أو أضرار."
مبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 8 مسيرات أوكرانية فوق بريانسك ومسيرة واحدة فوق كورسك
أمس, 21:24 GMT
وأشار إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في الموقع.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء أمس الاثنين، أن الدفاعات الجوية أسقطت 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، إضافة إلى شبه جزيرة القرم، باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد على يد نظام كييف على مدى 8 سنوات.
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