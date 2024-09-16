https://sarabic.ae/20240916/-الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-8-مسيرات-أوكرانية-فوق-بريانسك-ومسيرة-واحدة-فوق-كورسك-1092801317.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 8 مسيرات أوكرانية فوق بريانسك ومسيرة واحدة فوق كورسك
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 8 مسيرات أوكرانية فوق بريانسك ومسيرة واحدة فوق كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T21:24+0000
2024-09-16T21:24+0000
2024-09-16T21:24+0000
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وجاء في بيان الوزارة أنه "بين حوالي الساعة 21:55 إلى 22:25 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وأضافت الوزارة أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".يأتي هذا في إطار الهجمات شبه اليومية التي تنفذها القوات الأوكرانية على المناطق الحدودية الروسية، بما في ذلك مقاطعات بيلغورود، بريانسك، كورسك، فورونيج، وروستوف، وكذلك شبه جزيرة القرم، مستخدمة الطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة منذ 24 فبراير 2022، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الأمنية الموجهة لروسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد على مدى ثماني سنوات من قبل السلطات الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240914/روسيا-تحقق-في-استخدام-أوكرانيا-المحتمل-للأسلحة-الكيميائية-في-منطقة-كورسك-1092723118.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 8 مسيرات أوكرانية فوق بريانسك ومسيرة واحدة فوق كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك.
وجاء في بيان الوزارة أنه "بين حوالي الساعة 21:55 إلى 22:25 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وأضافت الوزارة أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".
يأتي هذا في إطار الهجمات شبه اليومية التي تنفذها القوات الأوكرانية على المناطق الحدودية الروسية
، بما في ذلك مقاطعات بيلغورود، بريانسك، كورسك، فورونيج، وروستوف، وكذلك شبه جزيرة القرم، مستخدمة الطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة منذ 24 فبراير 2022، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الأمنية الموجهة لروسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد على مدى ثماني سنوات من قبل السلطات الأوكرانية.