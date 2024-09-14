https://sarabic.ae/20240914/روسيا-تحقق-في-استخدام-أوكرانيا-المحتمل-للأسلحة-الكيميائية-في-منطقة-كورسك-1092723118.html

روسيا تحقق في استخدام أوكرانيا المحتمل للأسلحة الكيميائية في مقاطعة كورسك

روسيا تحقق في استخدام أوكرانيا المحتمل للأسلحة الكيميائية في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

قال ممثل السلطات العسكرية الروسية، اليوم السبت، إن المحققين العسكريين الروس يتحققون من المعلومات التي قدمها السكان الذين تم إجلاؤهم من منطقة كورسك بشأن... 14.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-14T21:30+0000

2024-09-14T21:30+0000

2024-09-14T21:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

القوات الأوكرانية

القوات الروسية

الأسلحة الكيماوية

حصري

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وقال الممثل لوكالة "سبوتنيك"، "كجزء من التحقيق في قضية جنائية بدأت فيما يتعلق بالجرائم في منطقة كورسك، سيراجع المحققون العسكريون المعلومات التي قدمها الضحايا حول الاستخدام المحتمل للقذائف التي تحتوي على مواد سامة من قبل الوحدات العسكرية الأوكرانية".كان عدد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من قرى الحدود قالوا في وقت سابق لـ "سبوتنيك"، إنهم رأوا دخانًا أصفر لاذعًا وبخارًا غريبًا جعلهم يشعرون بالإعياء بعد الهجمات الأوكرانية. وقال بعض السكان أيضًا إن مواشيهم نفقت نتيجة لهذه الحوادث.في 6 أغسطس/آب الماضي، شنت القوات الأوكرانية هجومًا في منطقة كورسك. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن هذه الخطوة بأنها استفزاز واسع النطاق يستهدف المدنيين وتعهد بالرد المناسب.

https://sarabic.ae/20240914/مجلس-الأمن-الروسي-لا-أحد-يحتاج-إلى-صراع-نووي-اليوم-لكن-الصبر-له-حدود-1092704897.html

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روسيا, القوات الأوكرانية, القوات الروسية, الأسلحة الكيماوية, حصري