مجلس الأمن الروسي: لا أحد يحتاج إلى صراع نووي اليوم لكن الصبر له حدود

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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
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24 د
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:34 GMT
25 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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29 د
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البرنامج المسائي
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شؤون عسكرية
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عالم سبوتنيك
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:36 GMT
24 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
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10:31 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240914/مجلس-الأمن-الروسي-لا-أحد-يحتاج-إلى-صراع-نووي-اليوم-لكن-الصبر-له-حدود-1092704897.html
مجلس الأمن الروسي: لا أحد يحتاج إلى صراع نووي اليوم لكن الصبر له حدود
مجلس الأمن الروسي: لا أحد يحتاج إلى صراع نووي اليوم لكن الصبر له حدود
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم السبت، أن روسيا تتحلى بالصبر في مسألة الرد النووي على تصرفات الغرب في الصراع الأوكراني، مشيرًا إلى أن صبر... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T08:28+0000
2024-09-14T08:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال مدفيديف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "ما رأي الزعماء الغربيين ومؤسساتهم السياسية، الذين انخرطوا بشكل كبير في الحرب، في رد فعل بلادنا على الضربات الصاروخية في عمق الأراضي؟ إليكم الأمر، يتحدث الروس كثيراً عن الرد بأسلحة الدمار الشامل، لكنهم لا يفعلون شيئاً، الروس لن يتجاوزوا الحدود، إنهم مخيفون فقط، فهم لا يحتاجون إلى صراع نووي، ومن الممكن أن يخسروا المزيد، بما في ذلك دعم الجنوب العالمي. وعلى أية حال، من يحتاج إلى نهاية العالم؟".وتابع: "مثل هجوم كورسك، روسيا تتحلى بالصبر، ففي نهاية المطاف، من الواضح أن الرد النووي هو قرار صعب للغاية وله عواقب لا رجعة فيها".واردف مدفيديف: "الأوغاد الأنجلوسكسونيين المتغطرسين لا يريدون الاعتراف بشيء واحد، كل صبر له نهاية".وأوضح أنه "في النهاية، هؤلاء المحللين الغربيين المعتدلين الذين حذروا، نعم، من المرجح أن الروس لن يردوا بهذه الطريقة... رغم أنه لا يزال هناك احتمال، سيكونون على حق. علاوة على ذلك، قد يكون الجواب باستخدام أنظمة إطلاق غير نووية جديدة"، مشيرًا إلى أنه يمكن لموسكو أن تحوّل كييف إلى "كتلة منصهرة عملاقة".
https://sarabic.ae/20240914/القوات-الروسية-تعثر-على-خريطة-أكبر-قواعد-الجيش-الأمريكي-في-عربة-برادلي-بكوبيانسك-1092703257.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مجلس الأمن الروسي: لا أحد يحتاج إلى صراع نووي اليوم لكن الصبر له حدود

08:28 GMT 14.09.2024
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالدفاع الروسية تعرض فيديو إطلاق صاروخ جديد مزود بمحرك نووي "بوريفيستنيك"
الدفاع الروسية تعرض فيديو إطلاق صاروخ جديد مزود بمحرك نووي بوريفيستنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
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تابعنا عبر
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم السبت، أن روسيا تتحلى بالصبر في مسألة الرد النووي على تصرفات الغرب في الصراع الأوكراني، مشيرًا إلى أن صبر موسكو له حدود.
وقال مدفيديف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "ما رأي الزعماء الغربيين ومؤسساتهم السياسية، الذين انخرطوا بشكل كبير في الحرب، في رد فعل بلادنا على الضربات الصاروخية في عمق الأراضي؟ إليكم الأمر، يتحدث الروس كثيراً عن الرد بأسلحة الدمار الشامل، لكنهم لا يفعلون شيئاً، الروس لن يتجاوزوا الحدود، إنهم مخيفون فقط، فهم لا يحتاجون إلى صراع نووي، ومن الممكن أن يخسروا المزيد، بما في ذلك دعم الجنوب العالمي. وعلى أية حال، من يحتاج إلى نهاية العالم؟".

وأضاف: "يمكنني أن أقول، لا أحد يحتاج حقًا إلى صراع نووي. هذه قصة سيئة للغاية ونتائجها صعبة للغاية، ولهذا السبب لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار باستخدام الأسلحة النووية (غير الاستراتيجية أو حتى الاستراتيجية أكثر). رغم ذلك، هناك شروط مسبقة رسمية لذلك، مفهومة للمجتمع العالمي بأسره ومتسقة مع عقيدتنا للردع النووي".

وتابع: "مثل هجوم كورسك، روسيا تتحلى بالصبر، ففي نهاية المطاف، من الواضح أن الرد النووي هو قرار صعب للغاية وله عواقب لا رجعة فيها".
القوات الروسية تستولي على روشيل سيناتور كندية الصنع في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
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07:58 GMT
واردف مدفيديف: "الأوغاد الأنجلوسكسونيين المتغطرسين لا يريدون الاعتراف بشيء واحد، كل صبر له نهاية".
وأوضح أنه "في النهاية، هؤلاء المحللين الغربيين المعتدلين الذين حذروا، نعم، من المرجح أن الروس لن يردوا بهذه الطريقة... رغم أنه لا يزال هناك احتمال، سيكونون على حق. علاوة على ذلك، قد يكون الجواب باستخدام أنظمة إطلاق غير نووية جديدة"، مشيرًا إلى أنه يمكن لموسكو أن تحوّل كييف إلى "كتلة منصهرة عملاقة".
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