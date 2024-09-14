https://sarabic.ae/20240914/مجلس-الأمن-الروسي-لا-أحد-يحتاج-إلى-صراع-نووي-اليوم-لكن-الصبر-له-حدود-1092704897.html
مجلس الأمن الروسي: لا أحد يحتاج إلى صراع نووي اليوم لكن الصبر له حدود
مجلس الأمن الروسي: لا أحد يحتاج إلى صراع نووي اليوم لكن الصبر له حدود
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم السبت، أن روسيا تتحلى بالصبر في مسألة الرد النووي على تصرفات الغرب في الصراع الأوكراني، مشيرًا إلى أن صبر... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T08:28+0000
2024-09-14T08:28+0000
2024-09-14T08:28+0000
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وقال مدفيديف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "ما رأي الزعماء الغربيين ومؤسساتهم السياسية، الذين انخرطوا بشكل كبير في الحرب، في رد فعل بلادنا على الضربات الصاروخية في عمق الأراضي؟ إليكم الأمر، يتحدث الروس كثيراً عن الرد بأسلحة الدمار الشامل، لكنهم لا يفعلون شيئاً، الروس لن يتجاوزوا الحدود، إنهم مخيفون فقط، فهم لا يحتاجون إلى صراع نووي، ومن الممكن أن يخسروا المزيد، بما في ذلك دعم الجنوب العالمي. وعلى أية حال، من يحتاج إلى نهاية العالم؟".وتابع: "مثل هجوم كورسك، روسيا تتحلى بالصبر، ففي نهاية المطاف، من الواضح أن الرد النووي هو قرار صعب للغاية وله عواقب لا رجعة فيها".واردف مدفيديف: "الأوغاد الأنجلوسكسونيين المتغطرسين لا يريدون الاعتراف بشيء واحد، كل صبر له نهاية".وأوضح أنه "في النهاية، هؤلاء المحللين الغربيين المعتدلين الذين حذروا، نعم، من المرجح أن الروس لن يردوا بهذه الطريقة... رغم أنه لا يزال هناك احتمال، سيكونون على حق. علاوة على ذلك، قد يكون الجواب باستخدام أنظمة إطلاق غير نووية جديدة"، مشيرًا إلى أنه يمكن لموسكو أن تحوّل كييف إلى "كتلة منصهرة عملاقة".
https://sarabic.ae/20240914/القوات-الروسية-تعثر-على-خريطة-أكبر-قواعد-الجيش-الأمريكي-في-عربة-برادلي-بكوبيانسك-1092703257.html
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روسيا, العالم
مجلس الأمن الروسي: لا أحد يحتاج إلى صراع نووي اليوم لكن الصبر له حدود
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم السبت، أن روسيا تتحلى بالصبر في مسألة الرد النووي على تصرفات الغرب في الصراع الأوكراني، مشيرًا إلى أن صبر موسكو له حدود.
وقال مدفيديف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "ما رأي الزعماء الغربيين ومؤسساتهم السياسية، الذين انخرطوا بشكل كبير في الحرب، في رد فعل بلادنا على الضربات الصاروخية في عمق الأراضي؟ إليكم الأمر، يتحدث الروس كثيراً عن الرد بأسلحة الدمار الشامل، لكنهم لا يفعلون شيئاً، الروس لن يتجاوزوا الحدود، إنهم مخيفون فقط، فهم لا يحتاجون إلى صراع نووي، ومن الممكن أن يخسروا المزيد، بما في ذلك دعم الجنوب العالمي. وعلى أية حال، من يحتاج إلى نهاية العالم؟".
وأضاف: "يمكنني أن أقول، لا أحد يحتاج حقًا إلى صراع نووي. هذه قصة سيئة للغاية ونتائجها صعبة للغاية، ولهذا السبب لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار باستخدام الأسلحة النووية (غير الاستراتيجية أو حتى الاستراتيجية أكثر). رغم ذلك، هناك شروط مسبقة رسمية لذلك، مفهومة للمجتمع العالمي بأسره ومتسقة مع عقيدتنا للردع النووي".
وتابع: "مثل هجوم كورسك، روسيا تتحلى بالصبر، ففي نهاية المطاف، من الواضح أن الرد النووي هو قرار صعب للغاية وله عواقب لا رجعة فيها".
واردف مدفيديف: "الأوغاد الأنجلوسكسونيين المتغطرسين لا يريدون الاعتراف بشيء واحد، كل صبر له نهاية".
وأوضح أنه "في النهاية، هؤلاء المحللين الغربيين المعتدلين الذين حذروا، نعم، من المرجح أن الروس لن يردوا بهذه الطريقة... رغم أنه لا يزال هناك احتمال، سيكونون على حق. علاوة على ذلك، قد يكون الجواب باستخدام أنظمة إطلاق غير نووية جديدة"، مشيرًا إلى أنه يمكن لموسكو أن تحوّل كييف إلى "كتلة منصهرة عملاقة".