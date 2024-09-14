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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240914/القوات-الروسية-تعثر-على-خريطة-أكبر-قواعد-الجيش-الأمريكي-في-عربة-برادلي-بكوبيانسك-1092703257.html
القوات الروسية تعثر على خريطة أكبر قواعد الجيش الأمريكي في عربة "برادلي" بكوبيانسك
القوات الروسية تعثر على خريطة أكبر قواعد الجيش الأمريكي في عربة "برادلي" بكوبيانسك
سبوتنيك عربي
أكد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن الأمريكيين نسوا خريطة إحدى أكبر القواعد العسكرية في بلادهم بمركبة المشاة القتالية "برادلي"، التي تم إرسالها إلى أوكرانيا كجزء من... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T07:58+0000
2024-09-14T07:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكانت خريطة قاعدة التدريب "فورت إيروين" تحت تصرف الوكالة، بعد أن استولى الجيش الروسي على المركبة القتالية في اتجاه كوبيانسك.وقامت شركة "Check Defense" بدعوة "المتخصصين الناطقين بالروسية في مجال أداء الأدوار"، إلى التعاقد معها، وتم نشر هذا الإعلان في شهر فبراير/ شباط الماضي.وتعد قاعدة "فورت إيروين" للتدريب قاعدة رئيسية للجيش الأمريكي، ويقع في صحراء موهافي في مقاطعة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا، وقد اشتهرت منذ فترة طويلة بكونها مكان تتدرب فيه الجيوش المحلية ضد خصومها المحتملين. وعلى وجه الخصوص، تمت محاكاة معارك القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان هناك. وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، بدأت في "فورت إيروين" محاكاة لمعركة في أوكرانيا.وكما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، فإن دور "جيش العدو" في هذه المناورات يقوم به دائماً فوج "الحصان الأسود" المدرع الـ11.واكتشفت وكالة "سبوتنيك"، من خلال فحص صفحة الفوج على منصة "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) أنه في الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 13 ديسمبر/ كانون الأول 2022، قام فوج "حصان الأسود" بالتدريب على مركبات بديلة جديدة" تصور مركبات مدرعة من طراز BTR-87 ومركبات مدرعة من طراز "تيغر".ودمرت القوات الروسية بشكل متكرر مركبات المشاة القتالية "برادلي"، التي تزودها الولايات المتحدة لأوكرانيا، وتم الاستيلاء على عدد منها كجوائز. وذكرت القيادة الروسية أن مثل هذه المركبات "تحترق جيدًا" ولن تغير الوضع على الجبهة.الجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية في مناطق عدة ويكبدها خسائر فادحة
https://sarabic.ae/20240911/الجيش-الروسي-يضرب-القوات-الأوكرانية-في-18-منطقة-من-مقاطعة-كورسك--1092606368.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

القوات الروسية تعثر على خريطة أكبر قواعد الجيش الأمريكي في عربة "برادلي" بكوبيانسك

07:58 GMT 14.09.2024 (تم التحديث: 07:59 GMT 14.09.2024)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationالقوات الروسية تستولي على "روشيل سيناتور" كندية الصنع في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تستولي على روشيل سيناتور كندية الصنع في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أكد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن الأمريكيين نسوا خريطة إحدى أكبر القواعد العسكرية في بلادهم بمركبة المشاة القتالية "برادلي"، التي تم إرسالها إلى أوكرانيا كجزء من المساعدة العسكرية لقوات نظام كييف.
وكانت خريطة قاعدة التدريب "فورت إيروين" تحت تصرف الوكالة، بعد أن استولى الجيش الروسي على المركبة القتالية في اتجاه كوبيانسك.

وعثرت الوكالة على إعلانات عدة على شبكة الإنترنت تفيد بأن الأشخاص الذين لديهم معرفة باللغة الروسية، مطلوبون خصيصًا لقاعدة التدريب "فورت إيروين".

وقامت شركة "Check Defense" بدعوة "المتخصصين الناطقين بالروسية في مجال أداء الأدوار"، إلى التعاقد معها، وتم نشر هذا الإعلان في شهر فبراير/ شباط الماضي.
وتعد قاعدة "فورت إيروين" للتدريب قاعدة رئيسية للجيش الأمريكي، ويقع في صحراء موهافي في مقاطعة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا، وقد اشتهرت منذ فترة طويلة بكونها مكان تتدرب فيه الجيوش المحلية ضد خصومها المحتملين. وعلى وجه الخصوص، تمت محاكاة معارك القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان هناك. وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، بدأت في "فورت إيروين" محاكاة لمعركة في أوكرانيا.
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وكما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، فإن دور "جيش العدو" في هذه المناورات يقوم به دائماً فوج "الحصان الأسود" المدرع الـ11.
واكتشفت وكالة "سبوتنيك"، من خلال فحص صفحة الفوج على منصة "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) أنه في الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 13 ديسمبر/ كانون الأول 2022، قام فوج "حصان الأسود" بالتدريب على مركبات بديلة جديدة" تصور مركبات مدرعة من طراز BTR-87 ومركبات مدرعة من طراز "تيغر".
ودمرت القوات الروسية بشكل متكرر مركبات المشاة القتالية "برادلي"، التي تزودها الولايات المتحدة لأوكرانيا، وتم الاستيلاء على عدد منها كجوائز. وذكرت القيادة الروسية أن مثل هذه المركبات "تحترق جيدًا" ولن تغير الوضع على الجبهة.
الجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية في مناطق عدة ويكبدها خسائر فادحة
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