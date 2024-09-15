القوات الروسية تحرر بلدة بوركي في مقاطعة كورسك

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لبنان والعالم
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مساحة حرة
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08:17 GMT
18 د
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الجوع يفتك باليمنيين
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24 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:31 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:03 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
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183 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تأخذ على محمل الجد تحذيرات موسكو من عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
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29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:33 GMT
30 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
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قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240915/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوركي-في-مقاطعة-كورسك-1092744517.html
القوات الروسية تحرر بلدة بوركي في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تحرر بلدة بوركي في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلن قائد قوات "أخمات" الروسية الخاصة، نائب رئيس الإدارة السياسية العسكرية العامة في وزارة الدفاع الروسية، اللواء أبتي علاء الدينوف، أن القوات الروسية نجحت في... 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T16:57+0000
2024-09-15T16:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأوضح الدينوف في منشور على "تلغرام": "قام إخواننا من وحدة "أربات" التابعة للواء 810 بتطهير بلدة بوركي ودمروا العدو وأخذوا أسرى، أهنئ إخواننا على هذه النتيجة الجيدة وأتمنى لهم المزيد من النجاح!".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي يتصدى لمحاولة توغل القوات المسلحة الأوكرانية في الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، ويكبدها خسائر فادحة.وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق الأهداف جميعها التي وضعتها للعملية العسكرية الخاصة. ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، تم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب.
https://sarabic.ae/20240915/مسيرة-روسية-تستهدف-معقلا-وقوة-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1092741048.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحرر بلدة بوركي في مقاطعة كورسك

16:57 GMT 15.09.2024
© Sputnik . Kirill Bragaتدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
تدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© Sputnik . Kirill Braga
تابعنا عبر
أعلن قائد قوات "أخمات" الروسية الخاصة، نائب رئيس الإدارة السياسية العسكرية العامة في وزارة الدفاع الروسية، اللواء أبتي علاء الدينوف، أن القوات الروسية نجحت في تطهير بلدة بوركي في مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية.
وأوضح الدينوف في منشور على "تلغرام": "قام إخواننا من وحدة "أربات" التابعة للواء 810 بتطهير بلدة بوركي ودمروا العدو وأخذوا أسرى، أهنئ إخواننا على هذه النتيجة الجيدة وأتمنى لهم المزيد من النجاح!".

وأشار إلى أن جنودا من الكتيبة 382 مشاة البحرية التابعة للواء 810 شاركوا في تطهير البلدة.

طائرات بدون طيار درون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرة روسية تستهدف معقلا وقوة عسكرية أوكرانية... فيديو
15:04 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي يتصدى لمحاولة توغل القوات المسلحة الأوكرانية في الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، ويكبدها خسائر فادحة.
وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق الأهداف جميعها التي وضعتها للعملية العسكرية الخاصة.
ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، تم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب.
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