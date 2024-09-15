https://sarabic.ae/20240915/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوركي-في-مقاطعة-كورسك-1092744517.html
القوات الروسية تحرر بلدة بوركي في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تحرر بلدة بوركي في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلن قائد قوات "أخمات" الروسية الخاصة، نائب رئيس الإدارة السياسية العسكرية العامة في وزارة الدفاع الروسية، اللواء أبتي علاء الدينوف، أن القوات الروسية نجحت في... 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T16:57+0000
2024-09-15T16:57+0000
2024-09-15T16:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأوضح الدينوف في منشور على "تلغرام": "قام إخواننا من وحدة "أربات" التابعة للواء 810 بتطهير بلدة بوركي ودمروا العدو وأخذوا أسرى، أهنئ إخواننا على هذه النتيجة الجيدة وأتمنى لهم المزيد من النجاح!".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي يتصدى لمحاولة توغل القوات المسلحة الأوكرانية في الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، ويكبدها خسائر فادحة.وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق الأهداف جميعها التي وضعتها للعملية العسكرية الخاصة. ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، تم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب.
https://sarabic.ae/20240915/مسيرة-روسية-تستهدف-معقلا-وقوة-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1092741048.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تحرر بلدة بوركي في مقاطعة كورسك
أعلن قائد قوات "أخمات" الروسية الخاصة، نائب رئيس الإدارة السياسية العسكرية العامة في وزارة الدفاع الروسية، اللواء أبتي علاء الدينوف، أن القوات الروسية نجحت في تطهير بلدة بوركي في مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية.
وأوضح الدينوف في منشور على "تلغرام": "قام إخواننا من وحدة "أربات" التابعة للواء 810 بتطهير بلدة بوركي ودمروا العدو وأخذوا أسرى، أهنئ إخواننا على هذه النتيجة الجيدة وأتمنى لهم المزيد من النجاح!".
وأشار إلى أن جنودا من الكتيبة 382 مشاة البحرية التابعة للواء 810 شاركوا في تطهير البلدة.
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي يتصدى لمحاولة توغل القوات المسلحة الأوكرانية في الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، ويكبدها خسائر فادحة.
وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك
الروسية.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق الأهداف جميعها التي وضعتها للعملية العسكرية الخاصة.
ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، تم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب.