https://sarabic.ae/20240915/مسيرة-روسية-تستهدف-معقلا-وقوة-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1092741048.html
مسيرة روسية تستهدف معقلا وقوة عسكرية أوكرانية... فيديو
مسيرة روسية تستهدف معقلا وقوة عسكرية أوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد توثق قيام مسيرة روسية، باستهداف معقل أوكراني، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T15:04+0000
2024-09-15T15:04+0000
2024-09-15T15:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102642/08/1026420812_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_42b5127f8f30965db0c5551dd2b136a7.jpg
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "دمر مشغلوا المسيرة معقلًا وقوة بشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".وتظهر المشاهد قيام المسيرة الروسية برصد معقل أوكراني وتتبع أفراد تابعين لقوات نظام كييف، ثم الانقضاض عليهم وتحييدهم.وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي يتصدى لمحاولة توغل القوات المسلحة الأوكرانية في الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، ويكبدها خسائر فادحة.وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240915/خبير-أمريكي-يدق-ناقوس-الخطر-بشأن-الوضع-على-الجبهة-الأوكرانية--1092736665.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102642/08/1026420812_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_17c8258cb48ef4b47c00970401394910.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
مسيرة روسية تستهدف معقلا وقوة عسكرية أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد توثق قيام مسيرة روسية، باستهداف معقل أوكراني، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "دمر مشغلوا المسيرة معقلًا وقوة بشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".
وتظهر المشاهد قيام المسيرة الروسية برصد معقل أوكراني وتتبع أفراد تابعين لقوات نظام كييف، ثم الانقضاض عليهم وتحييدهم.
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي يتصدى لمحاولة توغل القوات المسلحة الأوكرانية في الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، ويكبدها خسائر فادحة.
وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك
الروسية.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.