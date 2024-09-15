مسيرة روسية تستهدف معقلا وقوة عسكرية أوكرانية... فيديو

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مساحة حرة
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08:17 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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10:31 GMT
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شؤون عسكرية
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
ع الموجة مع ايلي
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ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
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29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تأخذ على محمل الجد تحذيرات موسكو من عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها
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لبنان والعالم
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107 د
ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
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123 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
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30 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
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قوانين الاقتصاد
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240915/مسيرة-روسية-تستهدف-معقلا-وقوة-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1092741048.html
مسيرة روسية تستهدف معقلا وقوة عسكرية أوكرانية... فيديو
مسيرة روسية تستهدف معقلا وقوة عسكرية أوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد توثق قيام مسيرة روسية، باستهداف معقل أوكراني، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T15:04+0000
2024-09-15T15:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "دمر مشغلوا المسيرة معقلًا وقوة بشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".وتظهر المشاهد قيام المسيرة الروسية برصد معقل أوكراني وتتبع أفراد تابعين لقوات نظام كييف، ثم الانقضاض عليهم وتحييدهم.وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي يتصدى لمحاولة توغل القوات المسلحة الأوكرانية في الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، ويكبدها خسائر فادحة.وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240915/خبير-أمريكي-يدق-ناقوس-الخطر-بشأن-الوضع-على-الجبهة-الأوكرانية--1092736665.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا

مسيرة روسية تستهدف معقلا وقوة عسكرية أوكرانية... فيديو

15:04 GMT 15.09.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات بدون طيار "درون"
طائرات بدون طيار درون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد توثق قيام مسيرة روسية، باستهداف معقل أوكراني، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "دمر مشغلوا المسيرة معقلًا وقوة بشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".
وتظهر المشاهد قيام المسيرة الروسية برصد معقل أوكراني وتتبع أفراد تابعين لقوات نظام كييف، ثم الانقضاض عليهم وتحييدهم.
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير أمريكي يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع على الجبهة الأوكرانية
12:47 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي يتصدى لمحاولة توغل القوات المسلحة الأوكرانية في الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، ويكبدها خسائر فادحة.
وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
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Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. سقوط صاروخ "أرض – أرض" أطلق من اليمن وسط إسرائيل13:54 GMT
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