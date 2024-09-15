https://sarabic.ae/20240915/خبير-أمريكي-يدق-ناقوس-الخطر-بشأن-الوضع-على-الجبهة-الأوكرانية--1092736665.html
خبير أمريكي يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع على الجبهة الأوكرانية
خبير أمريكي يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع على الجبهة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، بأن أوكرانيا تخسر القتال، وأن حلفاءها الغربيين غير قادرين على تحويل دفة الأمور. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T12:47+0000
2024-09-15T12:47+0000
2024-09-15T12:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال جونسون على موقع "يوتيوب": "لا يمكن للغرب أن يقدم أي شيء من شأنه أن يغير مسار القتال، والحقيقة هي أن أوكرانيا خسرت الأمر كما لو أنه "حُكم عليها بالإعدام"، إنها مجرد مسألة وقت".ولفت جونسون إلى أن القوات المسلحة الروسية تنفذ أيضًا بنجاح عملية في مقاطعة كورسك، مما أدى إلى تدمير احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240915/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك-1092733195.html
https://sarabic.ae/20240915/الجيش-الروسي-يدمر-قطارا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-محملا-بأسلحة-أجنبية-1092731624.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
خبير أمريكي يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع على الجبهة الأوكرانية
أفاد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، بأن أوكرانيا تخسر القتال، وأن حلفاءها الغربيين غير قادرين على تحويل دفة الأمور.
وقال جونسون على موقع "يوتيوب": "لا يمكن للغرب أن يقدم أي شيء من شأنه أن يغير مسار القتال، والحقيقة هي أن أوكرانيا خسرت الأمر كما لو أنه "حُكم عليها بالإعدام"، إنها مجرد مسألة وقت".
وأشار جونسون إلى أن وتيرة الهجوم الروسي لا تصدق، والجيش الروسي يتمكن من تحرير منطقتين أو ثلاث أو أكثر من المناطق المأهولة بالسكان يوميا.
ولفت جونسون إلى أن القوات المسلحة الروسية تنفذ أيضًا بنجاح عملية في مقاطعة كورسك، مما أدى إلى تدمير احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية.
وأردف، قائلا: "إنهم (القوات الأوكرانية) ماتوا، ولكنهم لم يتوقفوا عن التنفس بعد".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.