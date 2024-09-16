https://sarabic.ae/20240916/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-أوسبينوفكا-وبوركي-في-مقاطعة-كورسك---عاجل---1092761255.html
القوات الروسية تحرر بلدتي أوسبينوفكا وبوركي في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تحرر بلدتي أوسبينوفكا وبوركي في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدتي أوسبينوفكا وبوركي في مقاطعة كورسك الروسية. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T09:10+0000
2024-09-16T09:10+0000
2024-09-16T09:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا وجاء فيه أنه نتيجة للعمليات النشطة لوحدات تجمع قوات "سيفير" الروسية، تم تحرير بلدتي أوسبينوفكا وبوركي في مقاطعة كورسك".ولفتت الوزارة في بيانها أنه تم استهداف تشكيلات من الألوية الميكانيكية رقم 22، 41، 115، ولواء الدبابات 17، ولواء الهجوم الجوي 82، ولواء الحرس الوطني رقم1، ولوائي الدفاع المحلي 112، 129، في مناطق بلدات ليوبيموفكا، ونوفويفانوفكا، وداريينو، ونيكولو دارينو، وتولستوي لوغ، وبليخوفو وبوكروفسكي الواقعة في مقاطعة كورسك.وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.القوات الروسية تحرر 10 بلدات في مقاطعة كورسك خلال يومين
https://sarabic.ae/20240915/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك-1092733195.html
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روسيا
القوات الروسية تحرر بلدتي أوسبينوفكا وبوركي في مقاطعة كورسك
09:10 GMT 16.09.2024 (تم التحديث: 09:29 GMT 16.09.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدتي أوسبينوفكا وبوركي في مقاطعة كورسك الروسية.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا وجاء فيه أنه نتيجة للعمليات النشطة لوحدات تجمع قوات "سيفير" الروسية، تم تحرير بلدتي أوسبينوفكا وبوركي في مقاطعة كورسك".
ولفتت الوزارة في بيانها أنه تم استهداف تشكيلات من الألوية الميكانيكية رقم 22، 41، 115، ولواء الدبابات 17، ولواء الهجوم الجوي 82، ولواء الحرس الوطني رقم1، ولوائي الدفاع المحلي 112، 129، في مناطق بلدات ليوبيموفكا، ونوفويفانوفكا، وداريينو، ونيكولو دارينو، وتولستوي لوغ، وبليخوفو وبوكروفسكي الواقعة في مقاطعة كورسك.
وتابعت الوزارة في بيانها : "كما صدت وحدات التجمع خلال الـ 24 ساعة الماضية خمس هجمات مضادة للعدو في اتجاه بلدات بياخوفو وبولشايا أوبوخوفكا وفيكتوروفكا وليوبيموفكا ومالايا لوكنيا. ونتيجة لذلك، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تصل إلى 40 قتيلاً وجريحًا، وتم تدمير أربع مركبات قتالية مدرعة".
وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك
الروسية.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.