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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240917/قائد-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-نجحت-بتطويق-ومحاصرة-عناصر-من-الجيش-الأوكراني-في-كورسك-1092803720.html
قائد عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية نجحت بتطويق ومحاصرة عناصر من الجيش الأوكراني في كورسك
قائد عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية نجحت بتطويق ومحاصرة عناصر من الجيش الأوكراني في كورسك
سبوتنيك عربي
أفاد قائد عسكري روسي تابع لقوات الأسطول البحري في المحيط الهادئ يعمل ضمن صفوف وحدات "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية في مقاطعة كورسك، اليوم الثلاثاء،... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T05:17+0000
2024-09-17T05:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال القائد العسكري الروسي خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد قامت القوات المسلحة الأوكرانية بنقل احتياطات إضافية إلى مقاطعة كورسك، وذلك بهدف شن هجمات سريعة وخاطفة والاستيلاء على الجزء الأكبر من الأراضي والمساحات في المقاطعة".وتابع القائد العسكري الروسي أن قواته استطاعت إرغام بعض القوات المسلحة الأوكرانية على التراجع إلى مناطق يمكن من خلالها إحكام الطوق عليهم ومحاصرتهم بشكل مطبق للقضاء عليهم جميعا.وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.قائد قوات "أخمات" الروسية يعلن تدمير معدات عسكرية أوكرانية في مقاطعة كورسكالعملية العسكرية الروسية الخاصةوقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240916/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-أوسبينوفكا-وبوركي-في-مقاطعة-كورسك---عاجل---1092761255.html
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روسيا

قائد عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية نجحت بتطويق ومحاصرة عناصر من الجيش الأوكراني في كورسك

05:17 GMT 17.09.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationالقوات الروسية تستولي على "روشيل سيناتور" كندية الصنع في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تستولي على روشيل سيناتور كندية الصنع في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفاد قائد عسكري روسي تابع لقوات الأسطول البحري في المحيط الهادئ يعمل ضمن صفوف وحدات "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية في مقاطعة كورسك، اليوم الثلاثاء، بأنهم نجحوا بتطويق عدد من أفراد الجيش الأوكراني ومحاصرتهم في المنطقة.
وقال القائد العسكري الروسي خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد قامت القوات المسلحة الأوكرانية بنقل احتياطات إضافية إلى مقاطعة كورسك، وذلك بهدف شن هجمات سريعة وخاطفة والاستيلاء على الجزء الأكبر من الأراضي والمساحات في المقاطعة".
وتابع القائد العسكري الروسي أن قواته استطاعت إرغام بعض القوات المسلحة الأوكرانية على التراجع إلى مناطق يمكن من خلالها إحكام الطوق عليهم ومحاصرتهم بشكل مطبق للقضاء عليهم جميعا.
صورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتي أوسبينوفكا وبوركي في مقاطعة كورسك
أمس, 09:10 GMT
وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.
قائد قوات "أخمات" الروسية يعلن تدمير معدات عسكرية أوكرانية في مقاطعة كورسكالعملية العسكرية الروسية الخاصة
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
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