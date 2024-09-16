https://sarabic.ae/20240916/القوات-الروسية-تستهدف-تجمعات-القوات-الأوكرانية-في-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1092765446.html
القوات الروسية تستهدف تجمعات القوات الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
القوات الروسية تستهدف تجمعات القوات الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية استهدفت تجمعات القوات الأوكرانية في مناطق متفرقة، من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكبدتها... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T10:46+0000
2024-09-16T10:46+0000
2024-09-16T11:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104442/84/1044428453_0:119:2363:1448_1920x0_80_0_0_61993f1c8c20753f82a1efaa83204b12.jpg
وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في اتجاهي ليبتسوفسكي وفولشانسكي، تشكيلات اللواء البحري 36، ولواءي الدفاع الأرضي 125 و127، في مناطق ليبتسي، وإيزبيتسكوي، وفولشانسكي خوتورز، في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا ومركبتين.وحسنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، من تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى العاملة، ومعدات الألوية الآلية 43 و 44 و67 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الجوي 103 و 110 و 117 ولواء تابع لكتيبة "آزوف" الخاصة، في مناطق ستاروفيروفكا، وبتروبافلوفسك، وكوتشيروفكا، ونوفوسينوفو، وكروغلياكوفكا، وفيشنيفوي في مقاطعة خاركوف. وروزوفكا، وماكيفكا، ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريانسكي.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 600 عسكري، ومركبة قتال مدرعة من طراز "قوزاق"، و10 شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "بريف هارت" بريطاني الصنع، عيار 155، ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم من طراز "إف إتش-70"، ومدفع من طراز "إل-119"، وتم تدمير ثلاث محطات حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات الألوية 54، 93، 143، 144، ولواء الهجوم الخامس، ولواء الهجوم الجبلي العاشر، واللواء الجوي 77، ولواء الهجوم الجوي 95 للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الجوي 114 و119 و124 و125 في مناطق سيفيرسك، وفيرخنيكامينسكوي، وزفانوفكا، وبيرفومايسكي، ونيكولايفكا، وبريديتشينو، وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات الألوية الميكانيكية 23، 24، 47، 63، 152، ولواء غايغر 68 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الجوي 122، ولواء الحرس الوطني الخامس عشر في مناطق بتروفكا، وشيربينوفكا، ودزيرجينسك، ونيليبوفكا، وديميتروف، وكراسنوارميسك، وغرودوفكا، وغناتوفكا، وسيليدوفو، وليسوفكان وأوكرينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 530 عسكريًا، وثلاث ناقلات جند مدرعة، بما في ذلك مدفع "إم 113" أمريكي الصنع، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات ألوية المشاة الآلية 61 و72 و58 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 118 في مناطق دوبروفولي، وزولوتايا نيفا، ومحطة سكة حديد أوغليسبوروشنايا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.خبير عسكري بريطاني: الهجوم الروسي يعزل القوات الأوكرانية عن مقاطعة كورسكقوات تجمع "القطب الشمالي" الروسية تحاكي صد هجوم جوي لعدو وهمي
https://sarabic.ae/20240916/القواتع-الروسية-تسقط-مقاتلة-ميغ-29-أوكرانية--1092763853.html
https://sarabic.ae/20240916/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-استهداف-أفراد-ومعدات-عسكرية-أوكرانية-في-قصف-لمستودع-سري-بمقاطعة-كييف--1092755340.html
https://sarabic.ae/20240915/القوات-الروسية-تدمر-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود-1092745786.html
https://sarabic.ae/20240915/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك-1092733195.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104442/84/1044428453_394:0:2363:1477_1920x0_80_0_0_905603765e0c0008569d42b7bafcc1b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
القوات الروسية تستهدف تجمعات القوات الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
10:46 GMT 16.09.2024 (تم التحديث: 11:12 GMT 16.09.2024)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية استهدفت تجمعات القوات الأوكرانية في مناطق متفرقة، من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكبدتها خسائر فادحة.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في اتجاهي ليبتسوفسكي وفولشانسكي، تشكيلات اللواء البحري 36، ولواءي الدفاع الأرضي 125 و127، في مناطق ليبتسي، وإيزبيتسكوي، وفولشانسكي خوتورز، في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا ومركبتين.
وحسنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، من تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى العاملة، ومعدات الألوية الآلية 43 و 44 و67 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الجوي 103 و 110 و 117 ولواء تابع لكتيبة "آزوف" الخاصة، في مناطق ستاروفيروفكا، وبتروبافلوفسك، وكوتشيروفكا، ونوفوسينوفو، وكروغلياكوفكا، وفيشنيفوي في مقاطعة خاركوف. وروزوفكا، وماكيفكا، ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريانسكي.
وتم صد ثماني هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 14 و63 و116، ولواء الهجوم الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول للحرس الوطني.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 600 عسكري، ومركبة قتال مدرعة من طراز "قوزاق"، و10 شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "بريف هارت" بريطاني الصنع، عيار 155، ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم من طراز "إف إتش-70"، ومدفع من طراز "إل-119"، وتم تدمير ثلاث محطات حرب إلكترونية،
وأربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.
وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات الألوية 54، 93، 143، 144، ولواء الهجوم الخامس، ولواء الهجوم الجبلي العاشر، واللواء الجوي 77، ولواء الهجوم الجوي 95 للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الجوي 114 و119 و124 و125 في مناطق سيفيرسك، وفيرخنيكامينسكوي، وزفانوفكا، وبيرفومايسكي، ونيكولايفكا، وبريديتشينو، وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 550 عسكريًا، وأربع مركبات، ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع "إف إتش-70" مصنوع في بريطانيا، ومدفعين "مستا-بي"عيار 152 ملم، وثلاثة مدافع "دي-20 "عيار 152 ملم. كما تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية، ومستودعين للذخيرة الميدانية.
وواصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات الألوية الميكانيكية 23، 24، 47، 63، 152، ولواء غايغر 68 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الجوي 122، ولواء الحرس الوطني الخامس عشر في مناطق بتروفكا، وشيربينوفكا،
ودزيرجينسك، ونيليبوفكا، وديميتروف، وكراسنوارميسك، وغرودوفكا، وغناتوفكا، وسيليدوفو، وليسوفكان وأوكرينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد تسع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 30 و32 و100 و151 و25 المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والألوية الثالثة والثانية عشرة من الحرس الوطني، ولواء "ليوت" الهجومي التابع للشرطة الوطنية الأوكرانية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 530 عسكريًا،
وثلاث ناقلات جند مدرعة، بما في ذلك مدفع "إم 113" أمريكي الصنع، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات ألوية المشاة الآلية 61 و72 و58 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 118 في مناطق دوبروفولي،
وزولوتايا نيفا، ومحطة سكة حديد أوغليسبوروشنايا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد هجوم مضاد من قبل مجموعة مهاجمة تابعة للواء الدفاع الأرضي 116. وخسرت القوات الأوكرانية نحو 115 عسكريًا، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، وأربع مركبات ومحطة حرب إلكترونية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.