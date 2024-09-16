https://sarabic.ae/20240916/القوات-الروسية-تستهدف-تجمعات-القوات-الأوكرانية-في-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1092765446.html

القوات الروسية تستهدف تجمعات القوات الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين

القوات الروسية تستهدف تجمعات القوات الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية استهدفت تجمعات القوات الأوكرانية في مناطق متفرقة، من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكبدتها... 16.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-16T10:46+0000

2024-09-16T10:46+0000

2024-09-16T11:12+0000

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وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في اتجاهي ليبتسوفسكي وفولشانسكي، تشكيلات اللواء البحري 36، ولواءي الدفاع الأرضي 125 و127، في مناطق ليبتسي، وإيزبيتسكوي، وفولشانسكي خوتورز، في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا ومركبتين.وحسنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، من تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى العاملة، ومعدات الألوية الآلية 43 و 44 و67 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الجوي 103 و 110 و 117 ولواء تابع لكتيبة "آزوف" الخاصة، في مناطق ستاروفيروفكا، وبتروبافلوفسك، وكوتشيروفكا، ونوفوسينوفو، وكروغلياكوفكا، وفيشنيفوي في مقاطعة خاركوف. وروزوفكا، وماكيفكا، ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريانسكي.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 600 عسكري، ومركبة قتال مدرعة من طراز "قوزاق"، و10 شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "بريف هارت" بريطاني الصنع، عيار 155، ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم من طراز "إف إتش-70"، ومدفع من طراز "إل-119"، وتم تدمير ثلاث محطات حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات الألوية 54، 93، 143، 144، ولواء الهجوم الخامس، ولواء الهجوم الجبلي العاشر، واللواء الجوي 77، ولواء الهجوم الجوي 95 للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الجوي 114 و119 و124 و125 في مناطق سيفيرسك، وفيرخنيكامينسكوي، وزفانوفكا، وبيرفومايسكي، ونيكولايفكا، وبريديتشينو، وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات الألوية الميكانيكية 23، 24، 47، 63، 152، ولواء غايغر 68 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الجوي 122، ولواء الحرس الوطني الخامس عشر في مناطق بتروفكا، وشيربينوفكا، ودزيرجينسك، ونيليبوفكا، وديميتروف، وكراسنوارميسك، وغرودوفكا، وغناتوفكا، وسيليدوفو، وليسوفكان وأوكرينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 530 عسكريًا، وثلاث ناقلات جند مدرعة، بما في ذلك مدفع "إم 113" أمريكي الصنع، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات ألوية المشاة الآلية 61 و72 و58 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 118 في مناطق دوبروفولي، وزولوتايا نيفا، ومحطة سكة حديد أوغليسبوروشنايا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.خبير عسكري بريطاني: الهجوم الروسي يعزل القوات الأوكرانية عن مقاطعة كورسكقوات تجمع "القطب الشمالي" الروسية تحاكي صد هجوم جوي لعدو وهمي

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