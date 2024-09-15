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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240915/القوات-الروسية-تدمر-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود-1092745786.html
القوات الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
القوات الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T17:45+0000
2024-09-15T17:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في حوالي الساعة 18.45 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار على أهداف في أراضي روسيا".وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت المسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20240915/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوركي-في-مقاطعة-كورسك-1092744517.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود

17:45 GMT 15.09.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في حوالي الساعة 18.45 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار على أهداف في أراضي روسيا".

وفي وقت لاحق، ذكرت الدفاع الروسية في بيان آخر: "في 15 سبتمبر(أيلول)، حوالي الساعة 19:30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار على أهداف داخل روسيا".

تدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بوركي في مقاطعة كورسك
16:57 GMT
وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت المسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
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