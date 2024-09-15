https://sarabic.ae/20240915/القوات-الروسية-تدمر-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود-1092745786.html
القوات الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
القوات الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T17:45+0000
2024-09-15T17:45+0000
2024-09-15T17:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102295/90/1022959051_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b669bf5b2ebae835739a8878ef968eca.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في حوالي الساعة 18.45 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار على أهداف في أراضي روسيا".وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت المسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20240915/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوركي-في-مقاطعة-كورسك-1092744517.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102295/90/1022959051_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_5f0784898160b894f28b01bd71a77a7b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في حوالي الساعة 18.45 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار على أهداف في أراضي روسيا".
وفي وقت لاحق، ذكرت الدفاع الروسية في بيان آخر: "في 15 سبتمبر(أيلول)، حوالي الساعة 19:30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار على أهداف داخل روسيا".
وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت المسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.