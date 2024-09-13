https://sarabic.ae/20240913/القوات-الروسية-تحرر-دولينوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-عاجل-1092679848.html

القوات الروسية تحرر عدة بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية-عاجل

القوات الروسية تحرر عدة بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية-عاجل

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن قوات من مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأحرزت تقدما على عدد من محاور العملية... 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T12:50+0000

2024-09-13T12:50+0000

2024-09-13T13:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "وحدات من مجموعة قوات "المركز" حررت بنشاط بلدات نوفوغرودوفكا وكالينوفو وميمريك غاليتسينيفكا ودولينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضح الدفاع أنه "نتيجة للعمليات المنسقة لوحدات مجموعة "الشرق"، تم تحرير بلدة فوديانوي، جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب الدفاع فإنه "تم استهداف القوى البشرية والمعدات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية . تم صد 12 هجمة، وبلغت وخسائر العدو ما يصل إلى 820 جنديًا ودبابة و 24 مركبة و 10 مدافع ميدانية، وتم تدمير خمس محطات للحرب الإلكترونية والمضادة للبطاريات".وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خلال الأسبوع 9 صواريخ طراز "أتاكامس" أمريكية الصنع، و30 قنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و25 صاروخًا من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و433 طائرة دون طيار، منها 237 خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240913/القوات-الروسية-تنفذ-39-ضربة-مشتركة-استهدف-منشآت-أوكرانية-استراتيجية-مرتبطة-بالصناعات-العسكرية-عاجل--1092679438.html

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