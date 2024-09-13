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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240913/القوات-الروسية-تحرر-دولينوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-عاجل-1092679848.html
القوات الروسية تحرر عدة بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية-عاجل
القوات الروسية تحرر عدة بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية-عاجل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن قوات من مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأحرزت تقدما على عدد من محاور العملية... 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T12:50+0000
2024-09-13T13:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "وحدات من مجموعة قوات "المركز" حررت بنشاط بلدات نوفوغرودوفكا وكالينوفو وميمريك غاليتسينيفكا ودولينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضح الدفاع أنه "نتيجة للعمليات المنسقة لوحدات مجموعة "الشرق"، تم تحرير بلدة فوديانوي، جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب الدفاع فإنه "تم استهداف القوى البشرية والمعدات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية . تم صد 12 هجمة، وبلغت وخسائر العدو ما يصل إلى 820 جنديًا ودبابة و 24 مركبة و 10 مدافع ميدانية، وتم تدمير خمس محطات للحرب الإلكترونية والمضادة للبطاريات".وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خلال الأسبوع 9 صواريخ طراز "أتاكامس" أمريكية الصنع، و30 قنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و25 صاروخًا من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و433 طائرة دون طيار، منها 237 خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240913/القوات-الروسية-تنفذ-39-ضربة-مشتركة-استهدف-منشآت-أوكرانية-استراتيجية-مرتبطة-بالصناعات-العسكرية-عاجل--1092679438.html
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روسيا

القوات الروسية تحرر عدة بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية-عاجل

12:50 GMT 13.09.2024 (تم التحديث: 13:16 GMT 13.09.2024)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationقوات روسية تشتبط مع القوات الأوكرانية وتسيطر على مقراتها في جمهورية دونيتسك الشعبية
قوات روسية تشتبط مع القوات الأوكرانية وتسيطر على مقراتها في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن قوات من مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأحرزت تقدما على عدد من محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية: "وحدات من مجموعة قوات "المركز" حررت بنشاط بلدات نوفوغرودوفكا وكالينوفو وميمريك غاليتسينيفكا ودولينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف بيان الدفاع أنه في الفترة من 7 سبتمبر إلى 13 سبتمبر 2024 "استهدفت قوات "المركز"القوات المسلحة الأوكرانية. وصدت 50 هجومًا، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه ما يصل إلى 3670 عسكريًا ودبابتين و23 مركبة قتال مدرعة، من بينها مركبة مشاة قتالية من طراز"برادلي" ومركبتان مدرعتان من طراز "ماكس برو" أمريكية الصنع، و22 مركبة و42 مدفعية ميدانية".

وأوضح الدفاع أنه "نتيجة للعمليات المنسقة لوحدات مجموعة "الشرق"، تم تحرير بلدة فوديانوي، جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب الدفاع فإنه "تم استهداف القوى البشرية والمعدات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية . تم صد 12 هجمة، وبلغت وخسائر العدو ما يصل إلى 820 جنديًا ودبابة و 24 مركبة و 10 مدافع ميدانية، وتم تدمير خمس محطات للحرب الإلكترونية والمضادة للبطاريات".

وتابع البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 490 فردًا عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و 50 مركبة وراجمتين أمريكيتي الصنع من طراز "أم 270" وتسعة مدافع ميدانية. تم تدمير أربع محطات للحرب الإلكترونية وستة مستودعات ذخيرة ميدانية".

وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خلال الأسبوع 9 صواريخ طراز "أتاكامس" أمريكية الصنع، و30 قنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و25 صاروخًا من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و433 طائرة دون طيار، منها 237 خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة".
صورة لاستهداف صواريخ إسكندر لأحد المطارات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف في 39 ضربة مشتركة منشآت أوكرانية استراتيجية مرتبطة بالصناعات العسكرية-عاجل
12:41 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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