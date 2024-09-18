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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240918/القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-فادحة-على-محورين-استراتيجيين-في-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين--1092852421.html
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محورين استراتيجيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محورين استراتيجيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حققت تقدما على محورين استراتيجيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكبدت القوات... 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T10:06+0000
2024-09-18T10:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/04/1080681149_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3404248d977be12e7d4d55b898c8b2c.jpg
استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على محوري فولشانسكي وليبتسوفسكي، أفرادًا ومعدات تابعة للواء المشاة 57، ولواء مشاة البحرية 36، والفرقة الخامسة التابعة لحرس الحدود الأوكراني، في قرية فولشانسك في مقاطعة خاركوف.وعززت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، من تموضعها التكتيكي، واستهدفت معدات الألوية الميكانيكية الهجومية 14 و30 و44 و 53 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني الأول في محيط بلدات غلوشكوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلدة جوفتنيفوييه في جمهورية لوغانسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي. بالإضافة إلى ذلك، تم صد 4 هجمات مضادة لوحدات من اللواءين الميكانيكيين 63، 67 التابعين للقوات الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو610 عسكريين، ومركبة قتال مدرعة من طراز "قوزاق"، و9 سيارات، وناقلة جند مدرعة أميركية الصنع من طراز "إم 113"، ومدفع هاوتزر "إم 198" عيار 155 أميركي الصنع، وثلاث مدافع هاوتزر ذاتية الدفع عيار122 ملم من طراز "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر من طراز "إل-119" بريطاني الصنع، بالإضافة إلى تدمير 4 محطات حرب إلكترونية من طراز "أنكلاف-إن"، و4 مستودعات ذخيرة ميدانية.وحسنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، من تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت أفراد ومعدات الألوية الميكانيكية 23، 24، 28، و54، ولواء المشاة الآلي 30، ولواء الدفاع المحلي 109، ولواء الحرس الوطني 21، في بلدات كالينينا، وتشاسوف يار، ومينكوفكا، وغريغوروفكا، وسيفيرسك، وديليفكا، وبريدتشينو، وإليزافيتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من لواء المشاة الآلي 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وقامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين مواقعها، واستهدفت تشكيلات الألوية الميكانيكية 53، 59، 96، 118، 151 ولواء الهجوم المحمول جوًا 78، ولواء الدفاع المحلي 119 في بلدات شيربينوفكا، وكراسنوارميسك، وبتروفكا، وميروليوبوفكا، وروزوفكا، وكورديوموفكا، وكوراخوفو، وسيليدوفو، وديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد 10 هجمات مضادة.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع متقدمة، واستهدفت تشكيلات اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء المشاة الآلي 58، ولواء الدفاع المحلي 118، في محيط بلدات أوغليدار، ودووبروفولي، وشاختيرسكوي، وزولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجوم مضاد من قبل مجموعة هجومية تابعة للواء الدفاع الأرضي 72. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 100 عسكري ومركبة مشاة قتالية، و5 سيارات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تواصل تقدمها في كورسك وتكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحةالقوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية
https://sarabic.ae/20240918/القوات-الروسية-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-الأوكرانية-ومستودعا-للطائرات-دون-طيار-1092851898.html
https://sarabic.ae/20240918/تدريبات-على-سلاح-روسي-لاعتراض-وتدمير-مقاتلات-إف-16---1092847575.html
https://sarabic.ae/20240918/القوات-المسلحة-الروسية-تقضي-على-وحدة-عسكرية-أمريكية-وأوكرانية-خاصة-في-سودجا-في-مقاطعة-كورسك-1092846085.html
https://sarabic.ae/20240918/الدفاعات-الروسية-تسقط-54-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-كورسك-وبريانسك-وسمولينسك-وبيلغورود-وأوريول-1092845975.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محورين استراتيجيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين

10:06 GMT 18.09.2024 (تم التحديث: 10:39 GMT 18.09.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حققت تقدما على محورين استراتيجيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة.
استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على محوري فولشانسكي وليبتسوفسكي، أفرادًا ومعدات تابعة للواء المشاة 57، ولواء مشاة البحرية 36، والفرقة الخامسة التابعة لحرس الحدود الأوكراني، في قرية فولشانسك في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 170 عسكريًا، ومحطة رادار مضادة للبطاريات أميركية الصنع من طراز "أي إن/ تي بي كيو – 50".
وعززت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، من تموضعها التكتيكي، واستهدفت معدات الألوية الميكانيكية الهجومية 14 و30 و44 و 53 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني الأول في محيط بلدات غلوشكوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلدة جوفتنيفوييه في جمهورية لوغانسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي. بالإضافة إلى ذلك، تم صد 4 هجمات مضادة لوحدات من اللواءين الميكانيكيين 63، 67 التابعين للقوات الأوكرانية.
مروحيات مي-8 ترافق قوافل سيارات الجيش الروسي في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية ومستودعا للطائرات دون طيار
09:46 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو610 عسكريين، ومركبة قتال مدرعة من طراز "قوزاق"، و9 سيارات، وناقلة جند مدرعة أميركية الصنع من طراز "إم 113"، ومدفع هاوتزر "إم 198" عيار 155 أميركي الصنع، وثلاث مدافع هاوتزر ذاتية الدفع عيار122 ملم من طراز "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر من طراز "إل-119" بريطاني الصنع، بالإضافة إلى تدمير 4 محطات حرب إلكترونية من طراز "أنكلاف-إن"، و4 مستودعات ذخيرة ميدانية.
وحسنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، من تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت أفراد ومعدات الألوية الميكانيكية 23، 24، 28، و54، ولواء المشاة الآلي 30، ولواء الدفاع المحلي 109، ولواء الحرس الوطني 21، في بلدات كالينينا، وتشاسوف يار، ومينكوفكا، وغريغوروفكا، وسيفيرسك، وديليفكا، وبريدتشينو، وإليزافيتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من لواء المشاة الآلي 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
بانتسير -إس نظام دفاع جوي صاروخي- مدفعي خلال المنتدي العسكري التقني أرميا-2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدريبات على سلاح روسي لاعتراض وتدمير مقاتلات "إف-16"
07:51 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 640 عسكريًا، وثماني سيارات، ومدفع هاوتزر من طراز "إم777" أميركي الصنع عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر صناعة بريطانية من طراز "إف إتش-70" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر طراز "إم-119" عيار 105 ملم، صناعة أمريكية، كما تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين مواقعها، واستهدفت تشكيلات الألوية الميكانيكية 53، 59، 96، 118، 151 ولواء الهجوم المحمول جوًا 78، ولواء الدفاع المحلي 119 في بلدات شيربينوفكا، وكراسنوارميسك، وبتروفكا، وميروليوبوفكا، وروزوفكا، وكورديوموفكا، وكوراخوفو، وسيليدوفو، وديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد 10 هجمات مضادة.
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقضي على وحدة عسكرية أوكرانية خاصة وأخرى لمرتزقة أمريكيين في مقاطعة كورسك
05:26 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 500 عسكري، ومركبة مشاة قتالية من طراز "ماردر" ألمانية الصنع، ومركبتي قتال مدرعة من طراز "قوزاق"، وشاحنتين، ومدفعي هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع مضاد للدبابات من طراز "رابيرا" عيار 100 ملم.
وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع متقدمة، واستهدفت تشكيلات اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء المشاة الآلي 58، ولواء الدفاع المحلي 118، في محيط بلدات أوغليدار، ودووبروفولي، وشاختيرسكوي، وزولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجوم مضاد من قبل مجموعة هجومية تابعة للواء الدفاع الأرضي 72. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 100 عسكري ومركبة مشاة قتالية، و5 سيارات.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الروسية تسقط 54 طائرة مسيرة أوكرانية في كورسك وبريانسك وسمولينسك وبيلغورود وأوريول
05:10 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تواصل تقدمها في كورسك وتكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية
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