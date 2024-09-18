https://sarabic.ae/20240918/القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-فادحة-على-محورين-استراتيجيين-في-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين--1092852421.html

القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محورين استراتيجيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين

القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محورين استراتيجيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حققت تقدما على محورين استراتيجيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكبدت القوات... 18.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-18T10:06+0000

2024-09-18T10:06+0000

2024-09-18T10:39+0000

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استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على محوري فولشانسكي وليبتسوفسكي، أفرادًا ومعدات تابعة للواء المشاة 57، ولواء مشاة البحرية 36، والفرقة الخامسة التابعة لحرس الحدود الأوكراني، في قرية فولشانسك في مقاطعة خاركوف.وعززت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، من تموضعها التكتيكي، واستهدفت معدات الألوية الميكانيكية الهجومية 14 و30 و44 و 53 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني الأول في محيط بلدات غلوشكوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلدة جوفتنيفوييه في جمهورية لوغانسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي. بالإضافة إلى ذلك، تم صد 4 هجمات مضادة لوحدات من اللواءين الميكانيكيين 63، 67 التابعين للقوات الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو610 عسكريين، ومركبة قتال مدرعة من طراز "قوزاق"، و9 سيارات، وناقلة جند مدرعة أميركية الصنع من طراز "إم 113"، ومدفع هاوتزر "إم 198" عيار 155 أميركي الصنع، وثلاث مدافع هاوتزر ذاتية الدفع عيار122 ملم من طراز "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر من طراز "إل-119" بريطاني الصنع، بالإضافة إلى تدمير 4 محطات حرب إلكترونية من طراز "أنكلاف-إن"، و4 مستودعات ذخيرة ميدانية.وحسنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، من تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت أفراد ومعدات الألوية الميكانيكية 23، 24، 28، و54، ولواء المشاة الآلي 30، ولواء الدفاع المحلي 109، ولواء الحرس الوطني 21، في بلدات كالينينا، وتشاسوف يار، ومينكوفكا، وغريغوروفكا، وسيفيرسك، وديليفكا، وبريدتشينو، وإليزافيتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من لواء المشاة الآلي 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وقامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين مواقعها، واستهدفت تشكيلات الألوية الميكانيكية 53، 59، 96، 118، 151 ولواء الهجوم المحمول جوًا 78، ولواء الدفاع المحلي 119 في بلدات شيربينوفكا، وكراسنوارميسك، وبتروفكا، وميروليوبوفكا، وروزوفكا، وكورديوموفكا، وكوراخوفو، وسيليدوفو، وديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد 10 هجمات مضادة.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع متقدمة، واستهدفت تشكيلات اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء المشاة الآلي 58، ولواء الدفاع المحلي 118، في محيط بلدات أوغليدار، ودووبروفولي، وشاختيرسكوي، وزولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجوم مضاد من قبل مجموعة هجومية تابعة للواء الدفاع الأرضي 72. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 100 عسكري ومركبة مشاة قتالية، و5 سيارات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تواصل تقدمها في كورسك وتكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحةالقوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية

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https://sarabic.ae/20240918/الدفاعات-الروسية-تسقط-54-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-كورسك-وبريانسك-وسمولينسك-وبيلغورود-وأوريول-1092845975.html

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