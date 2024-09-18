https://sarabic.ae/20240918/الدفاعات-الروسية-تسقط-54-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-كورسك-وبريانسك-وسمولينسك-وبيلغورود-وأوريول-1092845975.html

الدفاعات الروسية تسقط 54 طائرة مسيرة أوكرانية في كورسك وبريانسك وسمولينسك وبيلغورود وأوريول

الدفاعات الروسية تسقط 54 طائرة مسيرة أوكرانية في كورسك وبريانسك وسمولينسك وبيلغورود وأوريول

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 54 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق كورسك وبريانسك وسمولينسك وبيلغورود وأوريول خلال... 18.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-18T05:10+0000

2024-09-18T05:10+0000

2024-09-18T05:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية، حيث تم تدمير 54 طائرة أوكرانية مسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ. وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.

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