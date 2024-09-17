https://sarabic.ae/20240917/القوات-الأوكرانية-تشتكي-من-تغيير-أفراد-ألويتها-بالكامل-عدة-مرات-بسبب-تدميرها--1092834480.html

القوات الأوكرانية تشتكي من تغيير أفراد ألويتها بالكامل عدة مرات بسبب تدميرها

القوات الأوكرانية تشتكي من تغيير أفراد ألويتها بالكامل عدة مرات بسبب تدميرها

سبوتنيك عربي

ذكر قائد وحدة الاستطلاع في القوات الأوكرانية دينيس ياروسلافسكي، أن بعض ألوية القوات المسلحة الأوكرانية غيرت أفرادها عدة مرات منذ فبراير/ كانون الثاني 2022،... 17.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-17T15:41+0000

2024-09-17T15:41+0000

2024-09-17T15:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ياروسلافسكي في تسجيل الفيديو، أنه "لدينا ألوية قامت بالفعل بتغيير أفرادها مرتين لأنها دمرت بالكامل، هذه خسائر بنسبة 100%، باستثناء المقر الرئيسي، وهذه إبادة جماعية".وتابعت الوزارة، في بيان لها، أن" قوات الفضاء الروسية استخدمت وسائل محمولة جواً لمهاجمة نقطة الانتشار المؤقتة المحددة لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية في قرية بتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف، على بعد ستة كيلومترات شرق كوبيانسك.وأشارت الوزارة إلى أن أدوات الرصد الموضعي، أظهرت خلال العملية التدمير الكامل للمباني التي تستخدمها وحدات القوات المسلحة الأوكرانية لإيواء الأفراد.ويشار إلى أن القوات الروسية استهدفت، الخميس الماضي، العشرات من جنود القوات المسلحة الأوكرانية بقنابل "فاب-500" على محور كوبيانسك في نقطة انتشار مؤقتة لهم، في قرية بتروبافلوفكا، في اتجاه كوبيانسكي، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240917/السلطات-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تسيطر-على-بلدة-أوكراينسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092833888.html

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