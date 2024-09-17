https://sarabic.ae/20240917/القوات-الأوكرانية-تشتكي-من-تغيير-أفراد-ألويتها-بالكامل-عدة-مرات-بسبب-تدميرها--1092834480.html
القوات الأوكرانية تشتكي من تغيير أفراد ألويتها بالكامل عدة مرات بسبب تدميرها
القوات الأوكرانية تشتكي من تغيير أفراد ألويتها بالكامل عدة مرات بسبب تدميرها
سبوتنيك عربي
ذكر قائد وحدة الاستطلاع في القوات الأوكرانية دينيس ياروسلافسكي، أن بعض ألوية القوات المسلحة الأوكرانية غيرت أفرادها عدة مرات منذ فبراير/ كانون الثاني 2022،... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T15:41+0000
2024-09-17T15:41+0000
2024-09-17T15:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ياروسلافسكي في تسجيل الفيديو، أنه "لدينا ألوية قامت بالفعل بتغيير أفرادها مرتين لأنها دمرت بالكامل، هذه خسائر بنسبة 100%، باستثناء المقر الرئيسي، وهذه إبادة جماعية".وتابعت الوزارة، في بيان لها، أن" قوات الفضاء الروسية استخدمت وسائل محمولة جواً لمهاجمة نقطة الانتشار المؤقتة المحددة لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية في قرية بتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف، على بعد ستة كيلومترات شرق كوبيانسك.وأشارت الوزارة إلى أن أدوات الرصد الموضعي، أظهرت خلال العملية التدمير الكامل للمباني التي تستخدمها وحدات القوات المسلحة الأوكرانية لإيواء الأفراد.ويشار إلى أن القوات الروسية استهدفت، الخميس الماضي، العشرات من جنود القوات المسلحة الأوكرانية بقنابل "فاب-500" على محور كوبيانسك في نقطة انتشار مؤقتة لهم، في قرية بتروبافلوفكا، في اتجاه كوبيانسكي، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240917/السلطات-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تسيطر-على-بلدة-أوكراينسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092833888.html
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روسيا
القوات الأوكرانية تشتكي من تغيير أفراد ألويتها بالكامل عدة مرات بسبب تدميرها
ذكر قائد وحدة الاستطلاع في القوات الأوكرانية دينيس ياروسلافسكي، أن بعض ألوية القوات المسلحة الأوكرانية غيرت أفرادها عدة مرات منذ فبراير/ كانون الثاني 2022، بسبب الخسائر الفادحة.
وقال ياروسلافسكي في تسجيل الفيديو، أنه "لدينا ألوية قامت بالفعل بتغيير أفرادها مرتين لأنها دمرت بالكامل، هذه خسائر بنسبة 100%، باستثناء المقر الرئيسي، وهذه إبادة جماعية".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوفضائية الروسية، حيدت نحو 30 جنديًا أوكرانيا خلال غارة جوية على نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية بتروبافلوفكا، على بعد ستة كيلومترات من محور كوبيانسك.
وتابعت الوزارة، في بيان لها، أن" قوات الفضاء الروسية استخدمت وسائل محمولة جواً لمهاجمة نقطة الانتشار المؤقتة المحددة لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية في قرية بتروبافلوفكا
في مقاطعة خاركوف، على بعد ستة كيلومترات شرق كوبيانسك.
وأشارت الوزارة إلى أن أدوات الرصد الموضعي، أظهرت خلال العملية التدمير الكامل للمباني التي تستخدمها وحدات القوات المسلحة الأوكرانية لإيواء الأفراد.
ويشار إلى أن القوات الروسية استهدفت، الخميس الماضي، العشرات من جنود القوات المسلحة الأوكرانية
بقنابل "فاب-500" على محور كوبيانسك في نقطة انتشار مؤقتة لهم، في قرية بتروبافلوفكا، في اتجاه كوبيانسكي، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.