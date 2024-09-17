القوات الأوكرانية تشتكي من تغيير أفراد ألويتها بالكامل عدة مرات بسبب تدميرها

عربي
لبنان يعلن رسميا أن إسرائيل وراء "الهجوم الغاشم" الذي وقع في البلاد - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيناريو أن تكون إيران وراء محاولة اغتيال ترامب أمر مستبعد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
11:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: شويغو في دمشق لمناقشة ملفات أمنية ضخمة لعدم جر المنطقة لحرب إقليمية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240917/القوات-الأوكرانية-تشتكي-من-تغيير-أفراد-ألويتها-بالكامل-عدة-مرات-بسبب-تدميرها--1092834480.html
القوات الأوكرانية تشتكي من تغيير أفراد ألويتها بالكامل عدة مرات بسبب تدميرها
القوات الأوكرانية تشتكي من تغيير أفراد ألويتها بالكامل عدة مرات بسبب تدميرها
سبوتنيك عربي
ذكر قائد وحدة الاستطلاع في القوات الأوكرانية دينيس ياروسلافسكي، أن بعض ألوية القوات المسلحة الأوكرانية غيرت أفرادها عدة مرات منذ فبراير/ كانون الثاني 2022،... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T15:41+0000
2024-09-17T15:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285234_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f29c9118b4c3569d7cf346fb19d06cdb.jpg
وقال ياروسلافسكي في تسجيل الفيديو، أنه "لدينا ألوية قامت بالفعل بتغيير أفرادها مرتين لأنها دمرت بالكامل، هذه خسائر بنسبة 100%، باستثناء المقر الرئيسي، وهذه إبادة جماعية".وتابعت الوزارة، في بيان لها، أن" قوات الفضاء الروسية استخدمت وسائل محمولة جواً لمهاجمة نقطة الانتشار المؤقتة المحددة لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية في قرية بتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف، على بعد ستة كيلومترات شرق كوبيانسك.وأشارت الوزارة إلى أن أدوات الرصد الموضعي، أظهرت خلال العملية التدمير الكامل للمباني التي تستخدمها وحدات القوات المسلحة الأوكرانية لإيواء الأفراد.ويشار إلى أن القوات الروسية استهدفت، الخميس الماضي، العشرات من جنود القوات المسلحة الأوكرانية بقنابل "فاب-500" على محور كوبيانسك في نقطة انتشار مؤقتة لهم، في قرية بتروبافلوفكا، في اتجاه كوبيانسكي، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240917/السلطات-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تسيطر-على-بلدة-أوكراينسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092833888.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285234_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727748aef3ce8e2490577027b834f588.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الأوكرانية تشتكي من تغيير أفراد ألويتها بالكامل عدة مرات بسبب تدميرها

15:41 GMT 17.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
ذكر قائد وحدة الاستطلاع في القوات الأوكرانية دينيس ياروسلافسكي، أن بعض ألوية القوات المسلحة الأوكرانية غيرت أفرادها عدة مرات منذ فبراير/ كانون الثاني 2022، بسبب الخسائر الفادحة.
وقال ياروسلافسكي في تسجيل الفيديو، أنه "لدينا ألوية قامت بالفعل بتغيير أفرادها مرتين لأنها دمرت بالكامل، هذه خسائر بنسبة 100%، باستثناء المقر الرئيسي، وهذه إبادة جماعية".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوفضائية الروسية، حيدت نحو 30 جنديًا أوكرانيا خلال غارة جوية على نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية بتروبافلوفكا، على بعد ستة كيلومترات من محور كوبيانسك.
وتابعت الوزارة، في بيان لها، أن" قوات الفضاء الروسية استخدمت وسائل محمولة جواً لمهاجمة نقطة الانتشار المؤقتة المحددة لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية في قرية بتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف، على بعد ستة كيلومترات شرق كوبيانسك.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السلطات لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تسيطر على بلدة أوكراينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
15:19 GMT
وأشارت الوزارة إلى أن أدوات الرصد الموضعي، أظهرت خلال العملية التدمير الكامل للمباني التي تستخدمها وحدات القوات المسلحة الأوكرانية لإيواء الأفراد.
ويشار إلى أن القوات الروسية استهدفت، الخميس الماضي، العشرات من جنود القوات المسلحة الأوكرانية بقنابل "فاب-500" على محور كوبيانسك في نقطة انتشار مؤقتة لهم، في قرية بتروبافلوفكا، في اتجاه كوبيانسكي، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..حزب الله يتعرض لـ"هجوم إلكتروني" دموي13:25 GMTБоевая работа САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала