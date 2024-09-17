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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240917/السلطات-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تسيطر-على-بلدة-أوكراينسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092833888.html
السلطات لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تسيطر على بلدة أوكراينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
السلطات لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تسيطر على بلدة أوكراينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفاد مسؤول أمني في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، بأن بلدة أوكراينسك الواقعة بين بلدتي كوراخوفو وسيليدوفو في الجمهورية، أصبحت تحت سيطرة القوات... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T15:19+0000
2024-09-17T15:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال المسؤول الأمني لـ "سبوتنيك": "صباح اليوم، أصبحت بلدة أوكراينسك تحت سيطرة الجيش الروسي" .وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت منشآت الطاقة الأوكرانية التي تعمل على دعم المؤسسات الدفاعية العسكرية التابعة لنظام كييف.وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، عسكريي ومعدات لواء الهجوم الجبلي 128، ولواء المشاة البحري 37، ولواء الدفاع الأرضي 121، في مناطق بلدات نوفوألكساندروفكا، وتوكاريفكا، وفيسيلوي، في مقاطعة خيرسون، وستيبنوغورسك في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو 20 عسكرياً، وست سيارات، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم طراز "دي-20"، ومستودع ذخيرة ميدانيا.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين مواقعها التكتيكية، واستهدفت تجمعات الأفراد، ومعدات الألوية الميكانيكية الهجومية 14 و44 و67 و115 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الهجوم الأرضي، ولواءي الدفاع الأرضي 104و119 في محيط بلدات كوبيانسك بتروبافلوفكا، كوفشاروفكا، غلوشكوفكا، نوفوسينوفو، كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلدة روزوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد 3 هجمات مضادة لوحدات من اللواء الميكانيكي 66 التابع للقوات الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 600 عسكري، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و6 سيارات، ومدفعا ذاتي الدفع "بوغدان" عيار 155 ملم، ومدفعي هاوتزر" إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوعين في بريطانيا، ومدفعي هاوتزر "إم777" و"إم198" مصنوعين في أمريكا، ومدفع "دي-20" عيار 152ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار122ملم، ومدفعي "إم-119"عيار 105 ملم مصنوعين في أمريكا، إضافة إلى تدمير محطة رادار إلكترونية، ومحطة مضادة للبطاريات.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع متقدمة. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 95 عسكريًا، ومدفع هاوتزر بريطاني الصنع من طراز "إف إتش-70" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.خبير عسكري بريطاني: الهجوم الروسي يعزل القوات الأوكرانية عن مقاطعة كورسكقوات تجمع "القطب الشمالي" الروسية تحاكي صد هجوم جوي لعدو وهمي
https://sarabic.ae/20240917/مشاهد-لتحرير-بلدة-سناغوست-في-مقاطعة-كورسك-الحدودية-فيديو----1092810676.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

السلطات لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تسيطر على بلدة أوكراينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية

15:19 GMT 17.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفاد مسؤول أمني في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، بأن بلدة أوكراينسك الواقعة بين بلدتي كوراخوفو وسيليدوفو في الجمهورية، أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية، وعلق الجنود الروس علمًا على فتحة تهوية منجم على مشارف المدينة.
وقال المسؤول الأمني لـ "سبوتنيك": "صباح اليوم، أصبحت بلدة أوكراينسك تحت سيطرة الجيش الروسي" .
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت منشآت الطاقة الأوكرانية التي تعمل على دعم المؤسسات الدفاعية العسكرية التابعة لنظام كييف.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، عسكريي ومعدات لواء الهجوم الجبلي 128، ولواء المشاة البحري 37، ولواء الدفاع الأرضي 121، في مناطق بلدات نوفوألكساندروفكا، وتوكاريفكا، وفيسيلوي، في مقاطعة خيرسون، وستيبنوغورسك في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو 20 عسكرياً، وست سيارات، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم طراز "دي-20"، ومستودع ذخيرة ميدانيا.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت الطاقة التي تدعم أنشطة المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، ومواقع تخزين الأسلحة والذخيرة، والوسائل المادية والفنية، وتجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 145 منطقة.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين مواقعها التكتيكية، واستهدفت تجمعات الأفراد، ومعدات الألوية الميكانيكية الهجومية 14 و44 و67 و115 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الهجوم الأرضي، ولواءي الدفاع الأرضي 104و119 في محيط بلدات كوبيانسك بتروبافلوفكا، كوفشاروفكا، غلوشكوفكا، نوفوسينوفو، كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلدة روزوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد 3 هجمات مضادة لوحدات من اللواء الميكانيكي 66 التابع للقوات الأوكرانية.
القوات الروسية في ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لتحرير بلدة سناغوست في مقاطعة كورسك الحدودية... فيديو
09:17 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 600 عسكري، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و6 سيارات، ومدفعا ذاتي الدفع "بوغدان" عيار 155 ملم، ومدفعي هاوتزر" إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوعين في بريطانيا، ومدفعي هاوتزر "إم777" و"إم198" مصنوعين في أمريكا، ومدفع "دي-20" عيار 152ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار122ملم، ومدفعي "إم-119"عيار 105 ملم مصنوعين في أمريكا، إضافة إلى تدمير محطة رادار إلكترونية، ومحطة مضادة للبطاريات.
وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع متقدمة. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 95 عسكريًا، ومدفع هاوتزر بريطاني الصنع من طراز "إف إتش-70" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
خبير عسكري بريطاني: الهجوم الروسي يعزل القوات الأوكرانية عن مقاطعة كورسك
قوات تجمع "القطب الشمالي" الروسية تحاكي صد هجوم جوي لعدو وهمي
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