https://sarabic.ae/20240918/القوات-الروسية-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-الأوكرانية-ومستودعا-للطائرات-دون-طيار-1092851898.html
القوات الروسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية ومستودعا للطائرات دون طيار
القوات الروسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية ومستودعا للطائرات دون طيار
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية استهدفت منشآت الطاقة المشغلة للمصانع العسكرية الأوكرانية، والبنية التحتية للمطارات العسكرية،... 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T09:46+0000
2024-09-18T09:46+0000
2024-09-18T10:00+0000
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وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت الطاقة التي تدعم عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات، ومستودعا للطائرات دون طيار، بالإضافة إلى تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 138 منطقة. واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 35، وألوية الدفاع الأرضي 108، و123، و124 في مناطق بيلوغوري، ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا، وكاميشاني، ولفوفو، في مقاطعة خيرسون.وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 646 طائرة، 283 طائرة هليكوبتر، 31724 طائرة دون طيار، 579 نظام صواريخ مضاد للطائرات، 18163 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1454 مركبة قتالية لإطلاق الصواريخ، 14.753 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 26.175 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تواصل تقدمها في كورسك وتكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحةالقوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية
https://sarabic.ae/20240918/تدريبات-على-سلاح-روسي-لاعتراض-وتدمير-مقاتلات-إف-16---1092847575.html
https://sarabic.ae/20240918/القوات-المسلحة-الروسية-تقضي-على-وحدة-عسكرية-أمريكية-وأوكرانية-خاصة-في-سودجا-في-مقاطعة-كورسك-1092846085.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
القوات الروسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية ومستودعا للطائرات دون طيار
09:46 GMT 18.09.2024 (تم التحديث: 10:00 GMT 18.09.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية استهدفت منشآت الطاقة المشغلة للمصانع العسكرية الأوكرانية، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعا للطائرات دون طيار.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت الطاقة التي تدعم عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات، ومستودعا للطائرات دون طيار، بالإضافة إلى تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 138 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 13 صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و66 طائرة دون طيار.
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 35، وألوية الدفاع الأرضي 108، و123، و124 في مناطق بيلوغوري، ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا، وكاميشاني، ولفوفو، في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 40 عسكريا، وثلاث مركبات، وتم تدمير مستودع ذخيرة.
وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 646 طائرة، 283 طائرة هليكوبتر، 31724 طائرة دون طيار، 579 نظام صواريخ مضاد للطائرات، 18163 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى،
1454 مركبة قتالية لإطلاق الصواريخ، 14.753 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 26.175 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.