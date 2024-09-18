https://sarabic.ae/20240918/تدريبات-على-سلاح-روسي-لاعتراض-وتدمير-مقاتلات-إف-16---1092847575.html
تدريبات على سلاح روسي لاعتراض وتدمير مقاتلات "إف-16"
تدريبات على سلاح روسي لاعتراض وتدمير مقاتلات "إف-16"
سبوتنيك عربي
أفاد قائد طاقم الدفاع الجوي "بوك-إم 2"، اليوم اللأربعاء، أن أطقم أنظمة الدفاع الجوي "بوك-إم 2"، التابعة للقوات المسلحة الروسية خضعت لتدريبات خاصة لاعتراض... 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T07:51+0000
2024-09-18T07:51+0000
2024-09-18T07:51+0000
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وأبلغ قائد طاقم الدفاع الجوي "بوك-إم 2"، أن أطقم أنظمة الدفاع الجوي "بوك-إم 2"، التابعة لقوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، خضعت لتدريبات خاصة لاعتراض وتدمير مقاتلات "إف-16".وقال أحد ضباط الدفاع الجوي لوكالة "سبوتنيك": "نعم، نحن مستعدون تمامًا. من حيث المبدأ، لا أرى أي مشكلة في هذا. يمكننا التعامل معها بسهولة شديدة. يمكننا التعرف عليهم بسهولة من خلال خصائصهم، ويمكننا ضرب هذه الطائرة، لقد أخذنا دورات كاملة حول مواجهة طائرات "إف-16"، ومن حيث المبدأ، نحن جاهزون بنسبة 100٪".وقال أحد كبار مشغلي الطاقم لوكالة "سبوتنيك": "أنظمة الدفاع الجوي مصممة لهذا الغرض، لتدمير أهداف مثل "أتاكمز" و"إف-16"". وأكد محاورو الوكالة أنه تم إنشاء هيكل دفاعي جوي وصاروخي من المستوى العميق عند الاقتراب من شبه جزيرة القرم.وقال قائد بطارية الصواريخ المضادة للطائرات، إن جميع أطقم وحدته مدربة ومنسقة بشكل كامل، وأضاف "نحن حريصون على الاشتباك مع طائرات "إف-16"، لقد طلبنا مرارًا إرسالنا إلى هناك، لأن طائرات "إف-16" كما اتضح جبانة جدًا، فهي لا تطير بعيدًا عنا، وسيتم إسقاط أي طائرة".وشدد الضابط على أنه "إذا ظهرت مقاتلة من طراز "إف-16" في قطاعنا، فأعتقد أن الطواقم ستدمرها دون أي مشاكل".الدفاعات الروسية تسقط 54 طائرة مسيرة أوكرانية في كورسك وبريانسك وسمولينسك وبيلغورود وأوريولخوفا على مصيرهم.. الولايات المتحدة ترفض إرسال تقنيين إلى كييف لصيانة طائرات "إف-16"
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https://sarabic.ae/20240907/واشنطن-تعين-طيارين-عسكريين-لتدريب-الأوكرانيين-على-إف-16-في-رومانيا-1092484263.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
تدريبات على سلاح روسي لاعتراض وتدمير مقاتلات "إف-16"
أفاد قائد طاقم الدفاع الجوي "بوك-إم 2"، اليوم اللأربعاء، أن أطقم أنظمة الدفاع الجوي "بوك-إم 2"، التابعة للقوات المسلحة الروسية خضعت لتدريبات خاصة لاعتراض وتدمير مقاتلات "إف-16".
وأبلغ قائد طاقم الدفاع الجوي "بوك-إم 2"، أن أطقم أنظمة الدفاع الجوي "بوك-إم 2"، التابعة لقوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، خضعت لتدريبات خاصة لاعتراض وتدمير مقاتلات "إف-16".
وقال أحد ضباط الدفاع الجوي لوكالة "سبوتنيك": "نعم، نحن مستعدون تمامًا. من حيث المبدأ، لا أرى أي مشكلة في هذا. يمكننا التعامل معها بسهولة شديدة. يمكننا التعرف عليهم بسهولة من خلال خصائصهم، ويمكننا ضرب هذه الطائرة، لقد أخذنا دورات كاملة حول مواجهة طائرات "إف-16"،
ومن حيث المبدأ، نحن جاهزون بنسبة 100٪".
وبحسب الضابط، فإن أنظمة الدفاع الجوي تغطي الآن سماء شبه جزيرة القرم وأهدافها الرئيسية هي الطائرات دون طيار والصواريخ مثل "هيمارس" و"أتاكمز".
وقال أحد كبار مشغلي الطاقم لوكالة "سبوتنيك": "أنظمة الدفاع الجوي مصممة لهذا الغرض، لتدمير أهداف مثل "أتاكمز" و"إف-16"". وأكد محاورو الوكالة أنه تم إنشاء هيكل دفاعي جوي وصاروخي من المستوى العميق
عند الاقتراب من شبه جزيرة القرم.
وقال قائد بطارية الصواريخ المضادة للطائرات، إن جميع أطقم وحدته مدربة ومنسقة بشكل كامل، وأضاف "نحن حريصون على الاشتباك مع طائرات "إف-16"، لقد طلبنا مرارًا إرسالنا إلى هناك، لأن طائرات "إف-16" كما اتضح جبانة جدًا،
فهي لا تطير بعيدًا عنا، وسيتم إسقاط أي طائرة".
وشدد الضابط على أنه "إذا ظهرت مقاتلة من طراز "إف-16" في قطاعنا، فأعتقد أن الطواقم ستدمرها دون أي مشاكل".