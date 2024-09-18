تدريبات على سلاح روسي لاعتراض وتدمير مقاتلات "إف-16"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
11:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: شويغو في دمشق لمناقشة ملفات أمنية ضخمة لعدم جر المنطقة لحرب إقليمية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240918/تدريبات-على-سلاح-روسي-لاعتراض-وتدمير-مقاتلات-إف-16---1092847575.html
تدريبات على سلاح روسي لاعتراض وتدمير مقاتلات "إف-16"
تدريبات على سلاح روسي لاعتراض وتدمير مقاتلات "إف-16"
سبوتنيك عربي
أفاد قائد طاقم الدفاع الجوي "بوك-إم 2"، اليوم اللأربعاء، أن أطقم أنظمة الدفاع الجوي "بوك-إم 2"، التابعة للقوات المسلحة الروسية خضعت لتدريبات خاصة لاعتراض... 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T07:51+0000
2024-09-18T07:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101897/70/1018977056_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cb7afaa3eefa2f5fe32ec8e18b80e0e9.jpg
وأبلغ قائد طاقم الدفاع الجوي "بوك-إم 2"، أن أطقم أنظمة الدفاع الجوي "بوك-إم 2"، التابعة لقوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، خضعت لتدريبات خاصة لاعتراض وتدمير مقاتلات "إف-16".وقال أحد ضباط الدفاع الجوي لوكالة "سبوتنيك": "نعم، نحن مستعدون تمامًا. من حيث المبدأ، لا أرى أي مشكلة في هذا. يمكننا التعامل معها بسهولة شديدة. يمكننا التعرف عليهم بسهولة من خلال خصائصهم، ويمكننا ضرب هذه الطائرة، لقد أخذنا دورات كاملة حول مواجهة طائرات "إف-16"، ومن حيث المبدأ، نحن جاهزون بنسبة 100٪".وقال أحد كبار مشغلي الطاقم لوكالة "سبوتنيك": "أنظمة الدفاع الجوي مصممة لهذا الغرض، لتدمير أهداف مثل "أتاكمز" و"إف-16"". وأكد محاورو الوكالة أنه تم إنشاء هيكل دفاعي جوي وصاروخي من المستوى العميق عند الاقتراب من شبه جزيرة القرم.وقال قائد بطارية الصواريخ المضادة للطائرات، إن جميع أطقم وحدته مدربة ومنسقة بشكل كامل، وأضاف "نحن حريصون على الاشتباك مع طائرات "إف-16"، لقد طلبنا مرارًا إرسالنا إلى هناك، لأن طائرات "إف-16" كما اتضح جبانة جدًا، فهي لا تطير بعيدًا عنا، وسيتم إسقاط أي طائرة".وشدد الضابط على أنه "إذا ظهرت مقاتلة من طراز "إف-16" في قطاعنا، فأعتقد أن الطواقم ستدمرها دون أي مشاكل".الدفاعات الروسية تسقط 54 طائرة مسيرة أوكرانية في كورسك وبريانسك وسمولينسك وبيلغورود وأوريولخوفا على مصيرهم.. الولايات المتحدة ترفض إرسال تقنيين إلى كييف لصيانة طائرات "إف-16"
https://sarabic.ae/20240814/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-4-صواريخ-توتشكا-يو-و3-صواريخ-هيمارس-و147-مسيرة--1091729164.html
https://sarabic.ae/20240907/واشنطن-تعين-طيارين-عسكريين-لتدريب-الأوكرانيين-على-إف-16-في-رومانيا-1092484263.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101897/70/1018977056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c181d89b75db5215505a1a7c2567886.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

تدريبات على سلاح روسي لاعتراض وتدمير مقاتلات "إف-16"

07:51 GMT 18.09.2024
© Sputnik . Alexander Vilf"بانتسير -إس" نظام دفاع جوي صاروخي- مدفعي خلال المنتدي العسكري التقني "أرميا-2015".
بانتسير -إس نظام دفاع جوي صاروخي- مدفعي خلال المنتدي العسكري التقني أرميا-2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© Sputnik . Alexander Vilf
تابعنا عبر
أفاد قائد طاقم الدفاع الجوي "بوك-إم 2"، اليوم اللأربعاء، أن أطقم أنظمة الدفاع الجوي "بوك-إم 2"، التابعة للقوات المسلحة الروسية خضعت لتدريبات خاصة لاعتراض وتدمير مقاتلات "إف-16".
وأبلغ قائد طاقم الدفاع الجوي "بوك-إم 2"، أن أطقم أنظمة الدفاع الجوي "بوك-إم 2"، التابعة لقوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، خضعت لتدريبات خاصة لاعتراض وتدمير مقاتلات "إف-16".
وقال أحد ضباط الدفاع الجوي لوكالة "سبوتنيك": "نعم، نحن مستعدون تمامًا. من حيث المبدأ، لا أرى أي مشكلة في هذا. يمكننا التعامل معها بسهولة شديدة. يمكننا التعرف عليهم بسهولة من خلال خصائصهم، ويمكننا ضرب هذه الطائرة، لقد أخذنا دورات كاملة حول مواجهة طائرات "إف-16"، ومن حيث المبدأ، نحن جاهزون بنسبة 100٪".
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 4 صواريخ "توتشكا-يو" و3 صواريخ "هيمارس" و147 مسيرة
14 أغسطس, 10:21 GMT
وبحسب الضابط، فإن أنظمة الدفاع الجوي تغطي الآن سماء شبه جزيرة القرم وأهدافها الرئيسية هي الطائرات دون طيار والصواريخ مثل "هيمارس" و"أتاكمز".
وقال أحد كبار مشغلي الطاقم لوكالة "سبوتنيك": "أنظمة الدفاع الجوي مصممة لهذا الغرض، لتدمير أهداف مثل "أتاكمز" و"إف-16"". وأكد محاورو الوكالة أنه تم إنشاء هيكل دفاعي جوي وصاروخي من المستوى العميق عند الاقتراب من شبه جزيرة القرم.
الطائرة المقاتلة كي إف - 16 التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
واشنطن تجند طيارين عسكريين لتدريب القوات الأوكرانية على "إف 16" في رومانيا
7 سبتمبر, 12:55 GMT
وقال قائد بطارية الصواريخ المضادة للطائرات، إن جميع أطقم وحدته مدربة ومنسقة بشكل كامل، وأضاف "نحن حريصون على الاشتباك مع طائرات "إف-16"، لقد طلبنا مرارًا إرسالنا إلى هناك، لأن طائرات "إف-16" كما اتضح جبانة جدًا، فهي لا تطير بعيدًا عنا، وسيتم إسقاط أي طائرة".
وشدد الضابط على أنه "إذا ظهرت مقاتلة من طراز "إف-16" في قطاعنا، فأعتقد أن الطواقم ستدمرها دون أي مشاكل".
الدفاعات الروسية تسقط 54 طائرة مسيرة أوكرانية في كورسك وبريانسك وسمولينسك وبيلغورود وأوريول
خوفا على مصيرهم.. الولايات المتحدة ترفض إرسال تقنيين إلى كييف لصيانة طائرات "إف-16"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:05 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..."حزب الله" يتعهد بمواصلة عملياته ضد إسرائيل بعد تفجيرات أجهزة اتصال05:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала