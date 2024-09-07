https://sarabic.ae/20240907/واشنطن-تعين-طيارين-عسكريين-لتدريب-الأوكرانيين-على-إف-16-في-رومانيا-1092484263.html
واشنطن تجند طيارين عسكريين لتدريب القوات الأوكرانية على "إف 16" في رومانيا
واشنطن تجند طيارين عسكريين لتدريب القوات الأوكرانية على "إف 16" في رومانيا
سبوتنيك عربي
كشفت وكالة "سبوتنيك" أن متعاقدي الدفاع الأمريكية يقومون بنشاط على تجنيد طيارين عسكريين سابقين في الولايات المتحدة الأمريكية للعمل في قاعدة جوية في رومانيا، حيث... 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T12:55+0000
2024-09-07T12:55+0000
2024-09-07T13:14+0000
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ونشرت شركة "دراكين إنترناشيونال"، وهي شركة مقاولات طيران دفاعية أمريكية كبرى، وظائف شاغرة لمدربي طيران وميكانيكيين واختصاصيي صيانة طائرات "إف-16"على موقعها الرسمي. واستنادًا إلى الوصف الوظيفي، فإن الشركة مسؤولة عن إدارة تشغيل منشأة تدريب الطيارين لمقاتلات "إف-16" في رومانيا.ويجب أن يكون لدى المرشحين المحتملين ما لا يقل عن 2,000 ساعة طيران وأن يجتازوا بنجاح فحص الخلفية الخاص بجهاز الخدمة السرية الأمريكي بحلول الأول من سبتمبر/أيلول 2023.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة " فايننشال تايمز" أن تحالفًا من 11 دولة سيبدأ في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف-16" في أغسطس.وبحسب رئيس وزارة الدفاع الأوكرانية، فإن التحالف يضم الدنمارك وهولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا والسويد وبريطانيا.
https://sarabic.ae/20240831/خوفا-على-مصيرهم-الولايات-المتحدة-ترفض-إرسال-تقنيين-إلى-كييف-لصيانة-طائرات-إف-16-1092247812.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, رومانيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, رومانيا, أخبار أوكرانيا
واشنطن تجند طيارين عسكريين لتدريب القوات الأوكرانية على "إف 16" في رومانيا
12:55 GMT 07.09.2024 (تم التحديث: 13:14 GMT 07.09.2024)
كشفت وكالة "سبوتنيك" أن متعاقدي الدفاع الأمريكية يقومون بنشاط على تجنيد طيارين عسكريين سابقين في الولايات المتحدة الأمريكية للعمل في قاعدة جوية في رومانيا، حيث يتم تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف-16".
ونشرت شركة "دراكين إنترناشيونال"، وهي شركة مقاولات طيران دفاعية أمريكية كبرى، وظائف شاغرة لمدربي طيران وميكانيكيين واختصاصيي صيانة طائرات "إف-16"على موقعها الرسمي. واستنادًا إلى الوصف الوظيفي، فإن الشركة مسؤولة عن إدارة تشغيل منشأة تدريب الطيارين لمقاتلات "إف-16" في رومانيا.
وفي الوقت نفسه، نشرت المنظمة وظائف شاغرة على الموقع الأمريكي فقط، بينما لم تنشر هذه الوظائف على البوابة الإلكترونية لقسمها الأوروبي "Draken Europ". وقد نُشرت معظم الوظائف الشاغرة في منتصف أغسطس/آب.
ويجب أن يكون لدى المرشحين المحتملين ما لا يقل عن 2,000 ساعة طيران وأن يجتازوا بنجاح فحص الخلفية الخاص بجهاز الخدمة السرية الأمريكي بحلول الأول من سبتمبر/أيلول 2023.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة " فايننشال تايمز" أن تحالفًا من 11 دولة سيبدأ في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف-16" في أغسطس.
وبحسب رئيس وزارة الدفاع الأوكرانية، فإن التحالف يضم الدنمارك وهولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا والسويد وبريطانيا.