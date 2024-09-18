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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240918/القوات-المسلحة-الروسية-تقضي-على-وحدة-عسكرية-أمريكية-وأوكرانية-خاصة-في-سودجا-في-مقاطعة-كورسك-1092846085.html
القوات المسلحة الروسية تقضي على وحدة عسكرية أمريكية وأوكرانية خاصة في سودجا في مقاطعة كورسك
القوات المسلحة الروسية تقضي على وحدة عسكرية أمريكية وأوكرانية خاصة في سودجا في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
كشف ضابط مقاتل في القوات الروسية الخاصة "أخماد"، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي قضى على عددا من الألوية العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما فيها... 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T05:26+0000
2024-09-18T05:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الضابط خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد فقدت كييف آلاف العناصر والمئات من المعدات والمركبات العسكرية والخسائر ضخمة بالفعل، لكنهم لا يتوقفون عن إرسال المزيد من الأفراد والمعدات، لافتا إلى أن القوات الروسية نجحت بالقضاء على اللواء 61 و 80 و82 بالكامل. ووفقا له، نجحت القوات الروسية بالقضاء على قوات خاصة أوكرانية تم إرسالها إلى بلدة سودجا في مقاطعة كورسك، مضيفا أنه تم رصد وقتل عدد من المرتزقة الذين يقاتلون في وحدة خاصة تابعة لشركة أمريكية عسكرية خاصة. وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240917/مشاهد-لتحرير-بلدة-سناغوست-في-مقاطعة-كورسك-الحدودية-فيديو----1092810676.html
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روسيا

القوات المسلحة الروسية تقضي على وحدة عسكرية أمريكية وأوكرانية خاصة في سودجا في مقاطعة كورسك

05:26 GMT 18.09.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
كشف ضابط مقاتل في القوات الروسية الخاصة "أخماد"، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي قضى على عددا من الألوية العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما فيها وحدة خاصة أوكرانية ووحدة خاصة تضم عددا من المرتزقة الأمريكيين والأجانب في سودجا الواقعة في مقاطعة كورسك.
وقال الضابط خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد فقدت كييف آلاف العناصر والمئات من المعدات والمركبات العسكرية والخسائر ضخمة بالفعل، لكنهم لا يتوقفون عن إرسال المزيد من الأفراد والمعدات، لافتا إلى أن القوات الروسية نجحت بالقضاء على اللواء 61 و 80 و82 بالكامل.

وأضاف الضابط المقاتل من قوات "أخماد" الروسية أن كييف أرسلت اللواء 95 الذي تم القضاء عليه بالكامل، و بعد ذلك، قامت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية بإرسال لواء 92 ولواء الدفاع الأرضي 106 وكتيبة جديدة من اللواء 80 وعدد من الوحدات الأخرى إلى مقاطعة كورسك.

ووفقا له، نجحت القوات الروسية بالقضاء على قوات خاصة أوكرانية تم إرسالها إلى بلدة سودجا في مقاطعة كورسك، مضيفا أنه تم رصد وقتل عدد من المرتزقة الذين يقاتلون في وحدة خاصة تابعة لشركة أمريكية عسكرية خاصة.
القوات الروسية في ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لتحرير بلدة سناغوست في مقاطعة كورسك الحدودية... فيديو
أمس, 09:17 GMT
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..."حزب الله" يتعهد بمواصلة عملياته ضد إسرائيل بعد تفجيرات أجهزة اتصال05:14 GMT
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